MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer hat von der Bundesregierung zusätzliche Unterstützung in der Corona-Krise gefordert. Die Überbrückungshilfen seien "verbesserungswürdig", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Für seine Unternehmen erwartet er in diesem Jahr ein kleines Umsatzminus, sofern es keinen zweiten Lockdown gebe.

ARBEITSRECHT DEUTSCHLAND

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sein angekündigtes Gesetz für ein Recht auf Homeoffice fertiggestellt und will es nun in die Ressortabstimmung geben. Das "Mobile Arbeit Gesetz" sieht für Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf 24 Tage Homeoffice im Jahr "dort, wo es möglich ist", und einen Erörterungsanspruch beim Arbeitgeber vor, wie Heil der Bild am Sonntag sagte.

AIRBUS

Die Aussichten für die Luftfahrtindustrie haben sich wegen der erneut aufflammenden Corona-Epidemie und staatlicher Reisebeschränkungen nach Einschätzung von Airbus-COO Michael Schöllhorn erneut verschlechtert. Im Interview mit dem Handelsblatt bezeichnete er den im Juni angekündigten Abbau von 15.000 Arbeitsplätzen als Minimum. "Die Situation im Frühherbst ist schlechter, als wir das im Sommer erwartet haben."

SIEMENS HEALTHINEERS

wird am 7. Oktober mit dem Rückkauf von bis zu 6,4 Millionen Aktien mit einer Ausgabenobergrenze von 160 Millionen Euro beginnen. Angesichts eines Grundkapitals von 1 Milliarde Aktien beträgt das Volumen maximal 0,64 Prozent.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

mit seiner Marke O2 hat am Wochenende sein 5G-Netz in Betrieb genommen. Im Oktober soll es nach den fünf Städten München, Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt auch in weiteren aktiviert werden, darunter Düsseldorf, Stuttgart, Essen und Potsdam.

PIECH AUTOMOTIVE

Der ehemalige Vorstandschef des Volkswagen-Konzerns, Matthias Müller, kehrt zurück in die Automobilbranche. Anderthalb Jahre nach seinem Abschied von VW und Porsche wird er Aufsichtsratschef des Start-ups Piëch Automotive in Zürich, einem Hersteller von Luxus-Elektroautos, wie die Welt am Sonntag berichtet. Co-Gründer und Namensgeber des Unternehmens ist Anton Piëch, Sohn des früheren Volkswagen-Chefs Ferdinand Piëch, der im vergangenen Jahr gestorben ist. Müller hatte Jahrzehnte unter Ferdinand Piëch gearbeitet

VEOLIA

wird ohne weitere Bedingungen auf ein feindliches Übernahmeangebot für die ausstehenden Aktien von Suez verzichten, wenn ihre Offerte für die 29,9 Prozent von Engie gehaltenen Suez-Aktien erfolgreich war. Damit seien die von Engie gewünschten Garantien vollständig gegeben, so dass die Transaktion möglich gemacht werde.

GILEAD / REMDESIVIR

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA prüft nach eigenen Angaben Berichte über mögliche Nierenschäden durch die Einnahme des Corona-Medikaments Remdesivir. Es lägen Berichte vor, wonach einige Patienten mit der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 nach der Einnahme des Medikaments akute Nierenschäden erlitten hätten, erklärte die Behörde. Nun werde untersucht, ob es einen ursächlichen Zusammenhang gebe. Es sei ebenso möglich, dass Covid-19 selbst Nierenschäden verursachen könnte.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2020 01:36 ET (05:36 GMT)