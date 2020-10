MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Der französische Entsorgungskonzern ist offenbar auf der Zielgeraden zur Übernahme von Suez. Engie habe dem Verkauf von 29,9 Prozent an der Suez-Gruppe für 18 Euro je Aktie zugestimmt, teilte Veolia mit. Das Unternehmen kündigte direkt ein Übernahmeangebot für den Konkurrenten für ebenfalls 18 Euro je Aktie an. Voraussetzung dafür sei aber, dass der Suez-Verwaltungsrat der Transaktion zustimmt. Die Verhandlungen sollen am Dienstag beginnen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2020 01:38 ET (05:38 GMT)