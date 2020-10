MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Philadelphia, Patrick Harker, ist der Ansicht, dass die Wirtschaft der USA für ihre Erholung mehr Unterstützung durch die Regierung benötigt. "Vorerst gehe ich davon aus, dass sich diese Erholung fortsetzt, wenn auch nicht schnell genug, so dass bis Ende dieses Jahres [das Bruttoinlandsprodukt] wieder auf den Stand vor dem Ausbruch der Pandemie sein wird", auch wenn es bis 2023 dauern werde, bis sich der Arbeitsmarkt von der derzeit "katastrophal hohen" Arbeitslosigkeit vollständig erholt habe, sagte Harker.

US-ÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,0 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,9 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,0 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,8 Millionen Barrel.

CONTINENTAL

Der Autozulieferer plant im Zuge seines Sparprogramms den Verkauf von Unternehmensteilen. Dabei gehe es um bestimmte Einheiten des Automotive-Geschäfts einschließlich Teilen der Antriebssparte Vitesco Technologies, sagte der Vorstandsvorsitzende Elmar Degenhart.

DAIMLER

will sich künftig verstärkt auf profitable Premiumwagen konzentrieren und daher die Modellpalette überprüfen. Es könnten zwischen 100.000 und 200.000 Fahrzeuge im Jahr künftig weniger abgesetzt werden, sagte CEO Ola Källenius während einer Strategiekonferenz. Unter die Marke von 2 Millionen Autos werde Mercedes-Benz aber im Jahr nicht fallen. Der reine Fokus auf Volumen mit hohen Verkäufen in der Kompaktklasse sei nicht das Ziel.

AROUNDTOWN / TLG IMMOBILIEN

Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger fordert von TLG Immobilien eine Sonderprüfung wegen möglicherweise zu teuer erworbener Aroundtown-Aktien. Diese Prüfung solle auf der Hauptversammlung am 7. Oktober 2020 beschlossen werden. Der Sonderprüfer soll untersuchen, ob Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Aktienerwerb im Jahre 2019 ihre rechtlichen Pflichten gemäß Gesetz und Satzung verletzt und der Gesellschaft einen Schaden zugefügt haben.

THYSSENKRUPP

S&P wird die Kreditwürdigkeit von Thyssenkrupp auch nach den Milliardenzuflüssen aus dem verkauften Aufzugsgeschäft in nächster Zeit nicht hochstufen. Operative Leistung und Cashflow hätten sich in der Corona-Pandemie erheblich schwächer entwickelt als erwartet, heißt es. Der Ausblick wird auf stabil von positiv gesenkt.

BGC

Eine Gruppe skandinavischer Banken will zusammen das schwedische Clearinghouse Bankgirocentralen BGC AB erwerben. Wie die P27 Nordic Payments Platform mitteilte, hat sie vereinbart, Bankgirot zu erwerben, um eine gemeinsame Zahlungsplattform in Skandinavien zu schaffen. Hinter P27 verbergen sich Danske Bank AS, Svenska Handelsbanken AB, Nordea Bank Abp, OP Financial Group, Skandinaviska Enskilda Banken AB and Swedbank AB.

DANONE

verkauft ihre 6,61-prozentige Beteiligung am Probiotika-Anbieter Yakult Honsha Co. für etwa 470 Millionen Euro. Der Anteil sei im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens veräußert worden.

FACEBOOK

hat am Dienstag einen Beitrag des US-Präsidenten Donald Trump entfernt, weil er Fehlinformationen über die Gefahren des Coronavirus enthielt. Facebook begründete seine Entscheidung damit, dass die Unternehmensrichtlinien eine Verbreitung von falschen oder schädlichen Informationen untersage. So sagte Trump bei der Entlassung aus dem Krankenhaus, man solle keine Angst vor Covid haben.

FACEBOOK / INSTAGRAM

Die beiden Online-Netzwerke verschärfen ihr Vorgehen gegen die QAnon-Bewegung, die Verschwörungstheorien verbreitet und US-Präsident Donald Trump unterstützt. Demnach sollen künftig alle Facebook-Seiten und -Gruppen sowie alle Instagram-Konten mit Verbindungen zu QAnon entfernt werden, "selbst wenn sie keinen gewalttätigen Inhalt haben".

GENERAL ELECTRIC (GE)

Die US-Börsenaufsicht SEC erwägt eine Zivilklage wegen möglicher Verstöße gegen die Wertpapiergesetze. Die SEC und das Justizministerium untersuchen die Buchführung von GE seit etwa zwei Jahren, nachdem das Unternehmen hohe Abschreibungen im Zusammenhang mit seinem Versicherungsgeschäft und dem Stromgeschäft offengelegt hatte.

===

