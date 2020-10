MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Cimic verkauft 50 Prozent ihrer Beteiligung an der australischen Bergbautochter Thiess für einen milliardenschweren Betrag an Fonds, die von Elliott Advisors beraten werden. Damit beendet das australische Ingenieur- und Bauunternehmen, das das Asien-Pazifik-Geschäft von Hochtief bündelt, mehrmonatige Gespräche zwischen den beiden Parteien. Cimic zufolge wird die Transaktion 1,7 Milliarden bis 1,9 Milliarden australische Dollar in bar in Cimics Kassen spülen und die Bilanz des Konzerns stärken.

TRATON/NAVISTAR

Die Übernahme des US-Lkw-Herstellers Navistar durch Traton ist einen großen Schritt weitergekommen. Beide Unternehmen eine grundsätzliche Einigung darüber erzielt, dass Traton im Wege einer Fusion alle verbleibenden Aktien von Navistar zu einem Preis von 44,50 US-Dollar je Aktie kaufen wird. Traton hält bisher 16,8 Prozent an Navistar.

THYSSENKRUPP

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Spekulationen über eine staatliche Beteiligung an dem Stahlproduzenten Thyssenkrupp zurückgewiesen.

SALZGITTER

Der Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG, Heinz Jörg Fuhrmann, wird im Sommer 2021 in den Ruhestand treten. Zum neuen Vorstandsvorsitzenden ab 1. Juli 2021 berief der Aufsichtsrat Gunnar Groebler.

SIEMENS

Der neue Siemens-Chef Roland Busch will sich von der Börse nicht zu weiteren Abspaltungen treiben lassen. "Würde ich ausschließlich auf den Kapitalmarkt hören, könnte ich die Firma in 20 Teile zerlegen. Dann hätten die Investoren ihren Einsatz maximiert - nur wäre nichts mehr übrig von Siemens", sagte Busch, der seit 1. Oktober die operative Verantwortung für das Geschäft von Siemens hat, der FAS.

BOSCH

Der Bosch-Konzern schafft mitten in der Corona-Krise wegen der hohen Nachfrage Jobs. "Die Stückzahlen gehen seit August durch die Decke. Am Standort Feuerbach haben wir sogar 120 Mitarbeiter befristet neu eingestellt", sagte Frank Sell, Gesamtbetriebsrat des Unternehmensbereichs Mobility Solutions, im Interview mit der Automobilwoche.

ALIBABA

Der chinesische Online-Händler Alibaba investiert Milliarden in den stationären Handel. Der Konzern übernimmt er für rund 3,6 Milliarden US-Dollar eine Kontrollmehrheit an dem chinesischen Hypermarkt-Betreiber Sun Art Retail Group.

