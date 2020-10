MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung, die am 25. September beschlossen wurde, platziert. Durch die Platzierung von 2.821.828 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu je 1,00 Euro und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2020 wurde basierend auf dem Bezugspreis von 1,20 Euro ein Bruttoemissionserlös von rund 3,4 Millionen Euro erzielt.

EEX

Die Leipziger Strombörse European Energy Exchange (EEX) baut eine Plattform für den Emissionshandel in Neuseeland. Gemeinsam mit der New Zealand Exchange (NZX) hat sich das Unternehmen bei einer entsprechenden Ausschreibung durchgesetzt.

UNICREDIT

verkauft ein Portfolio aus notleidenden besicherten Krediten an kleine und mittlere Unternehmen an die Illimity Bank SpA. Das Portfolio besteht aus italienischen Engagements mit einem Bruttoforderungswert von rund 692 Millionen Euro, wie die Unicredit SpA mitteilte. Die Veräußerung sei bereits in den Ergebnissen des dritten Quartals berücksichtigt.

VINCI

Eine Tochter des Baukonzerns Vinci hat zwei Aufträge für die Planung und den Bau einer Stadtbahn in Neuseeland im Gesamtwert von rund 485 Millionen Euro erhalten.

BOEING

prüft offenbar die Entwicklung eines neuen Verkehrsflugzeugs. Boeing habe mit Kunden, darunter Flugzeug-Leasinggesellschaften und Lieferanten, Gespräche über ein mögliches Interesse an einem Schmalrumpfflugzeug mit einem Mittelgang geführt, sagten informierte Personen. Die Maschine, sofern sie gebaut werde, könnte zwischen 200 und 250 Passagiere befördern.

TESLA

Tesla hat dank einer besseren Nachfrage im dritten Quartal mehr verdient als erwartet und schreibt das fünfte Quartal in Folge schwarze Zahlen. Zudem bekräftigte Tesla am Mittwoch seine Jahresziele und will unverändert 2020 rund 500.000 Elektroautos absetzen. Tesla wies einen Nettogewinn von 331 Millionen Dollar aus gegenüber 143 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie erreichte bereinigt 0,76 (Vorjahr 0,37) US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzung die auf 0,56 Dollar je Anteilsschein lautete. Der Konzernumsatz erhöhte sich auf 8,77 Milliarden Dollar von 6,3 Milliarden Dollar im Vorjahr. Analysten hatten 8,28 Milliarden Dollar geschätzt.

===

