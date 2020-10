MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat im dritten Quartal etwas weniger umgesetzt als im Vorjahr. Der französische Kosmetik- und Konsumgüterkonzern kehrte aber in vielen Regionen zu Wachstum zurück, nachdem er im ersten Halbjahr infolge der Coronavirus-Pandemie Probleme in der Lieferkette verzeichnet hatte. Der Umsatz sank im Quartal auf 7,04 Milliarden Euro, von 7,18 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

MICHELIN

Der Reifenhersteller hat in den ersten neun Monaten zwar einen Umsatzrückgang verzeichnet, die Gewinnprognose für das Gesamtjahr wegen einer stärker als erwarteten Nachfragebelebung aber spürbar erhöht. Nicht enthalten in der neuen Prognose seien jegliche Effekte aus der Corona-Pandemie.

INTEL

hat im abgelaufenen Quartal mit Umsatz und Gewinn massiv enttäuscht. Die Aktie sackte nachbörslich um rund 10 Prozent ab. Der Gewinn sank um 28 Prozent auf 4,3 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 1,11 Dollar gerechnet. Der Umsatz fiel um fast 5 Prozent auf 18,3 Milliarden Dollar zu. Hier hatte die Analystenschätzung auf 18,54 Milliarden gelautet. Verantwortlich für den Rückgang war vor allem auch das Umsatzminus bei Servern von 10 Prozent.

HUAWEI

An dem chinesischen IT- und Telekommunikationsausrüster Huawei sind die US-Exportbeschränkungen und die Auswirkungen der weltweiten Covid-19-Pandemie nicht spurlos vorübergegangen. Zwar legen die Umsätze auch im dritten Quartal immer noch zu, allerdings nicht mehr in dem Tempo wie im Vorquartal.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

Mit Material von AFP.

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2020 01:34 ET (05:34 GMT)