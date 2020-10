MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat nach einer Bewertung des Finanzergebnisses die Jahresprognose für 2020 angehoben. Der Konzernumsatz soll nun 317 bis 327 Millionen Euro statt 280 bis 290 Millionen Euro erreichen, wie das Unternehmen mitteilte. Das EBIT sieht Morphosys in der Größenordnung von 10 bis 20 Millionen Euro statt bei minus 15 bis plus 5 Millionen Euro. Für die ersten neun Monate wurden folgende Zahlen bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG PROG

9MON 9M20 ggVj 9M20 ggVj Zahl 9M19

Umsatz 291,7 +381% 290,3 +378% 4 61

EBIT 101,8 -- 102,0 -- 2 -56

QIAGEN

Das Diagnostikunternehmen wird aufgrund eines starken dritten Quartals und der guten Aussichten für den Rest des Jahres zuversichtlicher für 2020. Das Unternehmen hob den Ausblick für das Gesamtjahr an. Für das dritte Quartal wurden folgende Zahlen bekannt gegeben (Angaben in Mio US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

. BERICHTET BEKANNTGABE PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20 ggVj 3Q20 ggVj 3Q20 ggVj 3Q19

Umsatz 484 +26% 481 +26% 461 +20% 383

Oper. Ergebnis bereinigt 170 +60% k.A. -- 164 +54% 106

Erg nach Steuern bereinigt 136 +63% k.A. -- k.A. -- 83

Erg/Akt verwässert berein. 0,58 +61% 0,58 +61% 0,56 +56% 0,36

ROCKET INTERNET

Die Aktien notieren letztmalig am 30. Oktober an der Frankfurter Börse. Dem Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien sei stattgegeben worden, teilte die Beteiligungsgesellschaft mit.

SODEXO

Der Kantinenbetreiber dünnt seine Belegschaft im Heimatmarkt Frankreich aus. Einem neuen Restrukturierungsplan könnten mehr als 2.000 Stellen zum Opfer fallen.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

hat im dritten Quartal dank eines Sondereffekts erstmals seit 2016 wieder ein positives Nettoergebnis geschrieben und damit die Analystenschätzungen deutlich übertroffen. Auch operativ lief es etwas besser als erwartet. Für das dritte Quartal wurden folgende Zahlen bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20 ggVj 3Q20 ggVj 3Q19

Umsatz 1.873 +0,4% 1.863 -0,1% 1.865

OIBDA bereinigt 595 +1% 589 -0,2% 590

Ergebnis nach Steuern 390 -- 75 -- -24

Ergebnis je Aktie 0,13 -- -- -- -0,01

Free Cashflow 380 +22% 479 +54% 311

TRATON

und der japanische Partner Hino erweitern ihre Kooperation im Einkauf auf E-Mobilitätsprodukte. Die Unternehmen unterzeichneten laut Mitteilung eine Joint-Venture-Vereinbarung für die Planung und Bereitstellung von Produkten für batterieelektrische Fahrzeuge, Brennstoffzellenfahrzeuge und Komponenten. Zudem wollen die Traton SE und die Hino Motors Ltd Plattformen für E-Fahrzeuge mitsamt Software und Schnittstellen entwickeln.

FASHIONETTE

kann ihre Aktien beim geplanten Börsengang nur zu einem Preis von jeweils 31 Euro platzieren. Damit bleibt das Unternehmen im unteren Bereich der Preisspanne von 30 bis 38 Euro. Es werden aber wie angekündigt alle 3,605 Millionen Aktien platziert, darunter 1,2 Millionen neue Anteilssscheine, wie die Online-Plattform für Mode-Accessoires mitteilte.

MICROSOFT

Das starke Cloudgeschäft hat dem Softwarekonzern auch in seinem ersten Geschäftsquartal ein starkes Wachstum beschert. Aber auch die anderen beiden Kernsegmente wuchsen kräftig. Auch der Gewinn legte zu und übertraf die Erwartungen der Analysten.

