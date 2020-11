MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Der Bausoftware-Anbieter will unter seinem neuen Chef Axel Kaufmann mittelfristig die Milliardenschwelle beim Umsatz erreichen und sieht sich auf dem Weg dorthin auch für große Zukäufe gerüstet. "Wir sind in eine Größenordnung hineingewachsen, in der wir große und mittelgroße Zukäufe stemmen können", sagte Kaufmann der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag.

TRATON

hat nun den Vertrag über einen Zusammenschluss mit dem US-LKW-Hersteller Navistar unterzeichnet. Demnach soll die VW-Lkw-Tochter die nicht bereits gehaltenen Navistar-Stammaktien für einen Preis von 44,50 Dollar je Stück erwerben.

MAINFIRST

Das Frankfurter Brokerhaus Mainfirst firmiert um. Nach dem Abschluss der vor zwei Jahren angekündigten Übernahme durch die hierzulande mangels Präsenz bis dato wenig bekannte US-Finanzdienstleistungsholding Stifel Financial firmiert die Gesellschaft als Stifel Europe Bank.

AIA

Der Versicherer hat im dritten Quartal wegen Belastungen aus der Corona-Pandemie deutlich weniger Neugeschäft verzeichnet. Das Neugeschäft sank um 28 Prozent auf 708 Millionen US-Dollar.

BERKSHIRE HATHAWAY

hat im dritte Quartal einen Nettogewinn von 30,14 Milliarden Dollar erzielt. Das sind 82,4 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

BIOGEN

Das zuständige FDA-Komitee hat sich gegen eine Zulassung des neuen Biogen-Alzheimer-Medikaments Aducanumab ausgesprochen.

