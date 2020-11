MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

verstärkt ihre US-Präsenz mit der Übernahme eines Lieferdienstes. Der niederländische Konzern, der Supermarktketten in den USA betreibt, übernimmt die Mehrheit an dem Lebensmittel-Lieferdienst Fresh Direct LLC. Ahold will mit dem Deal sein Online-Wachstum beschleunigen, vor allem in der Region New York, wo Fresh Direct hauptsächlich aktiv ist.

AIRBUS

und die Bundesrepublik Deutschland haben ihr offizielles Angebot für den Verkauf von Eurofighter-Flugzeugen an die Schweiz eingereicht.

PEUGEOT / FIAT CHRYSLER

Die Aktionäre sollen am 4. Januar 2021 final über den Zusammenschluss der beiden Autokonzerne zu Stellantis, dem dann weltweit viertgrößte Autohersteller, abstimmen.

NORWEGIAN AIR SHUTTLE

hat wegen der Corona-Krise für zwei irische Tochterunternehmen Insolvenz angemeldet. Betroffen sind die Fluggesellschaft Norwegian Air International sowie die Leasinggesellschaft Arctic Aviation Assets.

COCA-COLA

hat in der langjährigen Auseinandersetzung mit der US-Bundessteuerbehörde den Kürzeren gezogen und sieht sich mit einer möglichen Steuernachzahlung konfrontiert. Ein Richter des US-Steuergerichts folgte größtenteils der Argumentationslinie des Internal Revenue Service und entschied, dass Coca-Cola zu viel der Gewinne auf ausländische Tochtergesellschaften verlagerte, anstatt sie dem Mutterkonzern zuzurechnen. Der Internal Revenue Service hatte für die Steuerjahre 2007 bis 2009 mehr als 3,3 Milliarden US-Dollar von Coca-Cola gefordert.

