MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

setzt auf neuartige Bündnisse. "Ich kann mir vorstellen, dass in Partnerschaften mit Industriepartnern ein breites Geschäftsfeld steckt", sagte Swiss-Re-Chef Christian Mumenthaler dem Handelsblatt. So gründeten die Schweizer mit dem Autokonzern Daimler ein Joint Venture, um ab 2021 neue digitale Versicherungsangebote zu offerieren. Gemeinsam mit Ikea verkauft Swiss Re in den Schweizer Möbelhäusern bereits seit diesem Jahr Hausrat- und Privathaftpflicht-Versicherungen.

UNICREDIT

steht ein Führungswechsel ins Haus. CEO Jean Pierre Mustier wird zum Ende seines Mandats im April das Unternehmen verlassen.

EXXON

Der US-Ölkonzern schraubt seine Ambitionen zurück, mit hohen Investitionen die Ölproduktion auszuweiten. Zugleich kündigte das Unternehmen für das vierte Quartal Wertberichtigungen von 17 bis 20 Milliarden US-Dollar an. Exxon will kommendes Jahr nur noch 19 Milliarden Dollar oder weniger investieren und danach bis 2025 nur noch 20 bis 25 Milliarden Dollar jährlich. Zuvor hatte die Planung auf jährliche Investitionen von über 30 Milliarden Dollar gelautet.

December 01, 2020 01:41 ET (06:41 GMT)