MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Nach gewaltsamen Protesten von Arbeitern in einer iPhone-Fabrik in Südindien sind rund hundert Menschen festgenommen worden. Die Arbeiter randalierten in der Fabrik des taiwanesischen Unternehmens Wistron Infocomm Manufacturing. Nach Berichten lokaler Medien gaben die Arbeiter an, dass sie über Monate keinen Lohn erhalten hätten. Wistron widersprach den Darstellungen.

hat seinen Umzug vom Silicon Valley nach Texas angekündigt. Das Unternehmen wolle seinen Mitarbeitern mit dem Schritt "mehr Flexibilität bieten, wo und wie sie arbeiten", erklärte Oracle. Der Umzug erfolgt in einer Zeit, in der die Internetfirmen aus Kalifornien ihre Mitarbeiter aufgrund der Corona-Pandemie vermehrt von zu Hause aus arbeiten lassen. Texas erhebt außerdem keine eigene Einkommenssteuer und ist wegen niedrigerer Lebenshaltungskosten attraktiv für Arbeitnehmer.

Die australische Hochtief-Tochter Cimic will auch im kommenden Jahr eigene Aktien zurückkaufen. Bis zu 10 Prozent der Stammaktien sollen in den nächsten zwölf Monaten ab dem 29. Dezember erworben werden. Damit knüpft das neue Programm nahtlos an das bisherige an, das am 28. Dezember endet.

Die Beteiligungsgesellschaft Vista Equity Partners übernimmt die auf Bildungssoftware spezialisierte Pluralsight. Die Gesellschaft wird bei der Transaktion mit 20,26 Dollar je Aktie oder 3,5 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden bewertet.

December 14, 2020 01:44 ET (06:44 GMT)