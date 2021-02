MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

SIEMENS ENERGY

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q20/21 ggVj 1Q20/21 ggVj 1Q19/20

Auftragseingang Konzern 7.432 -26% 7.237 -28% 10.029

-Gas and Power 5.166 -5% 4.616 -15% 5.434

- SGRE* 2.281 -51% 2.650 -43% 4.628

Umsatz Konzern 6.541 +3% 6.710 +5% 6.373

- Gas and Power 4.292 -3% 4.331 -2% 4.420

- SGRE* 2.295 +15% 2.411 +20% 2.001

EBITA bereinigt Konzern 243 -- -26 -- -117

-Gas and Power 191 +275% 14 -73% 51

-SGRE* 71 -- -22 -- -165

EBITA bereinigt Marge Konzern 3,7 -- -0,4 -- -1,8

- Gas and Power 4,5 -- -- -- 1,2

- SGRE* 3,1 -- -- -- -8,3

EBITA bereinigt Konzern** 366 -- 119 -- -74

- Gas and Power** 267 +293% -- -- 68

- SGRE** 118 -- -- -- -138

EBITA bereinigt Marge Konzern** 5,6 -- 1,8 -- -1,2

- Gas and Power** 6,2 -- -- -- 1,5

- SGRE** 5,1 -- -- -- -6,9

Ergebnis nach Steuern 99 -- -- -- -195

Ergebnis je Aktie 0,09 -- -- -- -0,19

AUSBLICK 2020/21: Ein Umsatzwachstum im Bereich von 2% bis 12%, eine angepasste EBITA-Marge vor Sondereffekten von 3% bis 5%, einen sehr starken Anstieg des Gewinns nach Steuern und einen sehr starken Rückgang des Free Cash Flow vor Steuern.

- Das Unternehmen hatte am 24. Januar vorab berichtet.

-* Siemens Gamesa Renewable Energy

-** vor Sondereffekten

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Margen in Prozent

ATOS

Der IT-Konzern bläst die angedachte Übernahme des Wettbewerbers DXC Technology ab. Nähere Details zu der Entscheidung teilte der Konzern nicht mit.

FORD/GOOGLE

Ford holt sich für die Entwicklung des vernetzten Fahrzeugs die Expertise von Google ins Haus. Wie die Unternehmen mitteilten, sind sie eine strategische Partnerschaft eingegangen.

ROBINHOOD

Der Online-Broker Robinhood hat sich weitere Milliarden besorgt. Nachdem Investoren vor Tagen bereits 1 Milliarde US-Dollar zugesagt hatten, erhielt die Robinhood Markets Inc weitere 2,4 Milliarden Dollar von Anlegern, wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten. Robinhood war vergangene Woche im Zusammenhang mit den massiven Käufen von Aktien wie Gamestop in die Schlagzeilen geraten.

SPACEX

Das US-Raumfahrtunternehmen will gegen Jahresende erstmals Touristen ins All schicken. Die erste touristische Weltraummission mit dem Namen "Inspiration4" sei für das letzte Quartal geplant, teilte das Unternehmen von Elon Musk mit.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2021 01:32 ET (06:32 GMT)