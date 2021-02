MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Die Zahlen zum vierten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q20 ggVj 4Q20 ggVj 4Q19

Umsatz 403 +9% 403 +9% 369

EBITDA bereinigt 100 +22% 98 +20% 82

Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 42 +49% 42 +50% 28

Ergebnis je Aktie bereinigt 1,31 +49% 1,34 +52% 0,88

THYSSENKRUPP

Das Stahlgeschäft von Thyssenkrupp wird nicht an Liberty Steel verkauft. Wie Thyssenkrupp mitteilte, wurden die Gespräche mit Liberty Steel über einen möglichen Erwerb von Thyssenkrupp Steel Europe beendet.

VARTA

will für 2020 rund 100 Millionen Euro als Dividende an seine Aktionäre ausschütten. Davon entfalle der überwiegende Teil auf eine Sonderdividende. Je Aktie würden die Anteilseigner somit ca. 2,50 Euro erhalten. Für das laufende Jahr 2021 stellt das Unternehmen ein weiteres Umsatzwachstum auf ca. 940 Millionen Euro in Aussicht.

Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2020 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG PROG

GESAMTJAHR 2020 Gj20 ggVj Gj20 ggVj Zahl Gj19

Konzernumsatz 870 +140% 859 +137% 6 363

EBITDA bereinigt 239 +145% 222 +127% 6 98

Konzernergebnis k.A. -- 114 +125% 6 51

Ergebnis je Aktie k.A. -- 2,77 +116% 4 1,28

Dividende je Aktie 2,50 -- -- -- -- --

CAPGEMINI

Das französische Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen hat im vergangenen Jahr bei höheren Einnahmen und Buchungen mehr verdient.

JAGUAR

will weltweit rund 2.000 Stellen abbauen. Jaguar Landrover hat weltweit rund 40.000 Beschäftigte und gehört zum indischen Tata-Konzern.

BOEING

Nach fast zwei Jahren Flugverbot ist erstmals wieder eine Boeing 737 MAX zu einem kommerziellen Flug in Europa gestartet.

FACEBOOK

will in Australien Verlage und Nutzer daran hindern, Nachrichtenartikel anzuschauen oder mit anderen zu teilen. Mit dem Schritt reagiert das Soziale Netz auf einen Gesetzesvorschlag der Regierung, mit denen diese die Plattformen zum Bezahlen von Zeitungsartikeln zwingen will.

NUTRIEN

Das Nettoergebnis kletterte im vierten Quartal auf 316 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 48 Millionen Dollar angefallen war. Der Umsatz stieg auf 4,05 von 3,46 Milliarden Dollar.

