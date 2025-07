MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -4

hat im abgelaufenen Quartal einen niedrigeren Nettogewinn erzielt, erwartet aber, dass die Erträge in der zweiten Jahreshälfte wieder anziehen werden. Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips und Smartphones gab bekannt, dass seine Gewinne im Halbleitergeschäft das vierte Quartal in Folge gesunken sind. Das Unternehmen hat die Auswirkungen der US-amerikanischen Beschränkungen für Chipexporte nach China zu spüren bekommen, daneben verzögerte sich der Verkauf leistungsfähiger Speicherprodukte mit hoher Bandbreite an Nvidia für Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Der Nettogewinn im zweiten Quartal fiel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 48 Prozent auf 5,116 Billionen koreanische Won und verfehlte damit die Konsensschätzung von 5,74 Billionen Won. Im Vergleich zum Vorquartal sank der Gewinn um 38 Prozent.

July 31, 2025