Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen Ausgleichstagen zu Neujahr geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Gouverneur der österreichischen Notenbank ist angesichts der guten konjunkturellen Lage optimistisch, dass die Europäische Zentralbank ihr Anleihekaufprogramm dieses Jahr auslaufen lassen könnte. "Wenn die Wirtschaft weiter so gut läuft, könnten wir das Anleihekaufprogramm 2018 auslaufen lassen", sagte Ewald Nowotny der Süddeutschen Zeitung. Der EZB-Rat hat das Kaufprogramm bis September 2018 verlängert, obwohl das Wachstum in der Eurozone so stark ist wie seit 2007 nicht mehr. Die EZB will mit dieser Geldpolitik ihr Inflationsziel von 2 Prozent erreichen, im November betrug die Teuerung in der Euro-Zone 1,5 Prozent. Nowotny sagte, es sei "nicht leicht zu erklären, warum 1,5 Prozent Inflation nicht reicht und 1,9 Prozent besser wären. Deshalb meine ich, man sollte das nicht so dogmatisch sehen".

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:15 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 2017

Im Tagesverlauf:

- US/Pkw-Absätze Dezember

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

09:55 Arbeitsmarktdaten Dezember

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: -10.000 gg Vm

zuvor: -18.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 5,5%

zuvor: 5,6%

-US

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember

PROGNOSE: 58,0 Punkte

zuvor: 58,2 Punkte

16:00 Bauausgaben November

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

12:00 CZ/Auktion 2,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2025

im Volumen von max. 2 Mrd CZK

Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027

im Volumen von max. 4 Mrd CZK

Auktion 4,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2036

im Volumen von max. 1 Mrd CZK

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.694,80 0,07

Nikkei-225 Feiertag

Schanghai-Composite 3.372,76 0,73

DAX 12.871,39 -0,36

DAX-Future 12.883,50 0,24

XDAX 12.892,33 0,24

MDAX 26.120,21 -0,31

TecDAX 2.554,91 1,02

EuroStoxx50 3.490,19 -0,39

Stoxx50 3.166,66 -0,35

Dow-Jones 24.824,01 0,42

S&P-500-Index 2.695,79 0,83

Nasdaq-Comp. 7.006,90 1,50

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 161,33% -45

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem leicht positiven Start an den Börsen rechnen Händler. Vor allem die scharfe Erholung an der Wall Street sollte stützen. Dort hatten die Indizes den Kursrutsch vom Jahresende nicht nur völlig ausgeglichen, sondern waren sogar an den obersten Rand ihrer Handelsspanne gesprungen. Gesucht waren vor allem Energie-, Transport- und Technologiewerte. Letztere legten um 2,5 Prozent zu und dürften auch in Europa auf der Favoritenliste stehen. Kurse stehen am Mittwoch jedoch nicht ganz oben im Fokus der institutionellen Anleger: Denn nun beginnt die Umsetzung der Mifid-2-Regularien. "Das ist die größte Änderung der Rahmenbedingungen in den vergangenen 20 Jahren", sagt ein Händler dazu. Zudem haben Anleger mit einem neuen Superthema zu kämpfen: Der Rückkehr der Inflation. In den USA sind die Erwartungen für den Inflationsanstieg über die Zielsetzung der Fed gestiegen. Dies übt Druck auf die Aktienbewertungen und den Dollar aus. Der Euro könnte seine Rally daher wieder aufnehmen. Umgekehrt extrem positiv ist dies für Rohstoffwerte, Palladium springt auf ein neues Allzeithoch. Auch in Europa dürfte der Sektor weiterlaufen.

Rückblick: Etwas leichter - Ein deutlicher Sprung des Euro über die Marke von 1,20 Dollar drückte auf die Stimmung. Mit der freundlichen Tendenz an der Wall Street verringerten sich die Verluste aber. Im Fokus standen global starke Konjunkturdaten, die für einen Anstieg der Renditen bei den Staatsanleihen sorgten. Vorübergehend stärker belastend wirkte die Stärke des Euro vor allem bei den exportsensitiven Automobilwerten. Der Stoxx-Sektorindex verlor 2,2 Prozent, berappelte sich aber am Ende wieder auf ein nur noch kleines Minus von 0,1 Prozent. Gewinner der starken Konjunkturdaten waren Aktien aus rohstoffnahen Branchen. Der Stoxx-Rohstoffindex war mit 1,2 Prozent Plus unangefochtener Sieger unter den Branchen. Der Index der Öl- und Gaswerte lag mit einem Plus von 0,5 Prozent an zweiter Stelle. Gesucht waren auch einige Bankenwerte dank der anhaltenden Versteilerung der Zinskurve. Caixabank stiegen um 2,1 Prozent, Credit Agricole und Commerzbank um je 1,2 Prozent sowie Deutsche Bank um 0,5 Prozent. Der Branchenindex bewegte sich am Ende nicht vom Fleck. Am Ende der Rangliste standen Aktien aus weniger zyklischen Branchen wie Haushaltsgüter und Nahrungsmittel.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Lufthansa zählten mit 1,4 Prozent Minus zu den größten DAX-Verlierern, zeigten sich damit aber dennoch deutlich erholt, nachdem sie am Morgen noch über 6 Prozent abgestürzt waren. Außer einem negativen Analystenkommentar habe es zu der Aktie, die im Vergangenen Jahr mit weitem Abstand die beste im DAX war, keine Nachrichten gegeben, hieß es. Infineon legten um 1,1 Prozent zu im Sog der an der Wall Street favorisierten Technologiewerte. Schaeffler verloren im MDAX nachrichtenlos fast 5 Prozent und waren klares Schlusslicht. Einen Kurssprung von 12,4 Prozent legten Singulus hin, nachdem der Großkunde China National Building Materials einen Anteil von 16,8 Prozent erworben hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien war laut einem Händler zwar verbreitet Kaufinteresse zu spüren, auffällige Einzelbewegungen habe es aber nicht gegeben. Etwas unter Druck gestanden habe die Aktie von Maier + Partner. Das Unternehmen hatte am Abend den Tod von Vorstand Peter Weihs mitgeteilt.

USA / WALL STREET

Fester - Von Beginn an dominierte Kauflaune das Geschehen. Dabei übernahmen Aktien aus dem Technologiesektor die Favoritenrolle. Der Nasdaq-Composite schloss auf dem Rekordhoch von fast 7.007 Punkten. Die Stärke der globalen Konjunktur und das andauernde Wachstum der Unternehmensgewinne sprächen weiter für Aktien, hieß es. Tagesaktuell wurde der Optimismus zusätzlich genährt von positiven Wirtschaftsdaten aus China, Europa und den USA. Für zusätzlichen Rückenwind sorgte der tendenziell weiter schwächelnde Dollar. Ein schwächerer Dollar ist günstig für die US-Exportwirtschaft und macht außerdem US-Aktien für Investoren aus anderen Währungsräumen attraktiver. Der Halbleiterindex war mit 2,5 Prozent der zweitstärkste hinter den Medienwerten. Netflix legten um 4,7 Prozent zu, nachdem Macquarie die Titel hochgestuft hatte. Oracle verloren dagegen 1,4 Prozent. Sie litten unter einem Bericht, wonach Amazon und Salesforce versuchen, ihre jeweiligen Geschäfte mit Oracle-Datenbanksoftware zu beenden. Amazon gewannen 1,7 und Salesforce 2,1 Prozent. Weatherford brachen um 17 Prozent ein und Schlumberger legten um 3,2 Prozent zu. Beide Unternehmen hatten am Freitag ein angekündigtes Gemeinschaftsunternehmen abgesagt und stattdessen einen direkten Verkauf von Weatherfords Druckpumpenanlage an Schlumberger für 430 Millionen Dollar vereinbart.

Am US-Rentenmarkt kamen die Notierungen nach fünf Tagen mit steigenden Kursen deutlich zurück. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erholte sich um 5 Basispunkte auf 2,46 Prozent. Händler verwiesen zur Begründung auch auf die guten Konjunkturdaten des Tages. Vereinzelt hieß es auch, dass Anleger Platz in den Depots geschaffen hätten für das hohe zu erwartende Emissionsvolumen im Januar - nicht nur in den USA.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.23 Uhr

EUR/USD 1,2056 -0,0% 1,2057 1,2053

EUR/JPY 135,39 +0,0% 135,32 135,19

EUR/CHF 1,1716 -0,0% 1,1720 1,1707

GBP/EUR 1,1283 +0,0% 1,1271 1,1273

USD/JPY 112,29 +0,1% 112,23 112,17

GBP/USD 1,3603 +0,1% 1,3591 1,3586

Bitcoin

BTC/USD 15.264,93 +1,9% 14.985,13 13.954,13

Zur fortgesetzten Dollarschwäche hieß es, die US-Steuerreform sei mittlerweile zur Genüge eingepreist. Zugleich könnten die angekündigten US-Zinserhöhungen möglicherweise langsamer vonstatten gehen als geplant angesichts der weiter unter dem Zielwert liegenden Inflation. Eine belastende Rolle bei der Dollarschwäche spielten daneben die Unruhen im Iran und erneutes Säbelsrasseln Nordkoreas. Klassische Fluchtwährungen wie der Yen profitierten davon, während der Euro vor allem von neuen robusten Konjunkturdaten aus der Eurozone gestützt wurde. Er ging zuletzt mit 1,2062 Dollar um nach Wechselkursen knapp unter 1,20 am Freitagabend. Der Dollar wurde außerdem mit 112,27 Yen gehandelt, verglichen mit knapp 112,80 zu Beginn des Tages.

Nachdem der Dollar auf das tiefste Niveau seit über drei Monaten gefallen ist, stabilisiert sich der Greenback im asiatisch geprägten Geschäft am Morgen. Der WSJ-Dollarindex steigt um 0,1 Prozent. Die hartnäckig niedrige Inflation in den USA wird immer wieder als Grund für die Erwartung einer moderaten Straffung der US-Geldpolitik genannt, was in der Folge den Dollar belastet. Am Freitag werde daher insbesondere auf das Lohnwachstum im US-Arbeitsmarktbereicht geschaut, heißt es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 03, 2018 01:33 ET (06:33 GMT)