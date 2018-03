Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Eon hat für 2017 folgende Zahlen ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG

Gj Gj17 ggVj Gj17 ggVj Gj16

Umsatz 37.965 -1% 38.260 +0,2% 38.173

EBITDA bereinigt 4.955 +0% 4.928 -0,2% 4.939

EBIT bereinigt 3.074 -1% 2.914 -6% 3.112

Konzern berschuss bereinigt 1.427 +58% 1.335 +48% 904

Ergebnis je Aktie nachhaltig -- -- 0,63 +37% 0,46

Dividende je Aktie 0,30 +43% 0,30 +43% 0,21

Der Energiekonzern will nach der geplanten Übernahmen und Zerlegung der RWE-Ökostromtochter Innogy massiv Stellen streichen. Wie Eon und RWE gemeinsam mitteilten, sollen bei Eon 5.000 Arbeitsplätze dem Rotstift zum Opfer fallen und damit ab 2022 jährliche Synergien von 600 bis 800 Millionen Euro erreicht werden. Durch den Kauf der Innogy wird der Mitarbeiterstamm bei Eon kräftig von heute rund 40.000 auf 70.000 Beschäftigte wachsen.

Eon gab für den Zeitraum zwischen 2018 und 2020 außerdem die Parole aus, den operativen Gewinn jährlich durchschnittlich um 3 bis 4 Prozent zu steigern. Das Ergebnis je Aktie soll um 5 bis 10 Prozent zulegen. Bis 2020 will das Management außerdem mit insgesamt 9,5 Milliarden Euro 20 Prozent mehr investieren. Knapp die Hälfte ist für das Netzgeschäft, jeweils rund ein Viertel für Kundenlösungen und erneuerbare Energien vorgesehen. Operativ erwirtschaftete das Unternehmen 2017 vor Zinsen und Steuern (EBIT) ein Ergebnis von 3,1 Milliarden und erlangte ebenfalls den oberen Rand der eigenen Schätzung. Vor allem das Netzgeschäft erwies sich mit als stabiler Gewinngarant.

Die Aufsichtsräte der Stromkonzerne RWE und Eon haben grünes Licht für die umfassende Neuordnung der deutschen Energiebranche gegeben. Die Kontrolleure stimmten dem Plan zu, dass die RWE-Ökostromtochter Innogy mit 42.000 Mitarbeitern von Eon übernommen und anschließend zerteilt wird.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

VW

Nachfolgend die Schätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro):

4. QUARTAL

Umsatz Sparten: PROG PROG PROG

4Q17 ggVj Zahl 4Q16

Volkswagen-PKW* 20.794 -26% 5 27.926

Audi 15.647 +2% 5 15.301

Porsche 5.643 -4% 5 5.848

Skoda 3.752 +4% 5 3.592

SEAT 2.363 +0,2% 5 2.359

Nutzfahrzeuge 3.257 +6% 5 3.075

MAN 3.960 +4% 5 3.819

Scania 3.093 +2% 5 3.032

Finanzdienstleistungen 8.413 +17% 5 7.218

Operatives Ergebnis Sparten:

PROG PROG PROG

4Q17 ggVj Zahl 4Q16

Volkswagen-PKW* 778 +24% 7 625

Audi 1.274 +37% 7 928

Porsche 965 -5% 7 1.019

Skoda 357 +39% 7 257

SEAT 55 +242% 6 16

Nutzfahrzeuge 253 +302% 6 63

MAN 149 +238% 7 44

Scania 297 +10% 7 270

Finanzdienstleistungen 611 +7% 6 571

HANNOVER RÜCK

Nachfolgend die Schätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG* PROG PROG

4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16

Bruttoprämien 4.190 +7% 5 3.900

Kapitalanlageergebnis 379 -6% 4 404

EBIT 443 -11% 5 498

Ergebnis nach Steuern/Dritten 297 -22% 5 379

Ergebnis je Aktie 2,25 -29% 4 3,15

Combined Ratio* 89,9 -- 2 89,9

-*Schaden-Rückversicherung

MORPHOSYS

Nachfolgend die Schätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16

Umsatz 64 +29% 6 50

Operatives Ergebnis -69,2 -- 6 -59,9

Konzern berschuss -64,7 -- 6 -60,0

Ergebnis je Aktie unverwässert -2,29 -- 6 -2,28

Weitere Termine:

07:15 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK)

07:30 LU/Corestate Capital Holding SA, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Voltabox AG, ausführliches Jahresergebnis

07:45 DE/Hannover Rück SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

08:15 DE/Amadeus Fire AG, ausführliches Jahresergebnis

11:00 DE/DMG Mori AG, BI-PK

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Stratec Biomedical AG, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

13:30 Verbraucherpreise Februar

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 IT/Auktion 0,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025

im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR

Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025

im Volumen von 3,5 bis 4 Mrd EUR

Auktion 2,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2033

Auktion 2,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2047

im Gesamtvolumen von 1,75 bis 2,25 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.789,50 0,01

Nikkei-225 21.968,10 0,66

Schanghai-Composite 3.316,23 -0,31

INDEX zuletzt +/- %

DAX 12.418,39 0,58

DAX-Future 12.412,50 0,34

XDAX 12.413,72 0,33

MDAX 26.123,75 -0,00

TecDAX 2.713,03 0,77

EuroStoxx50 3.429,48 0,26

Stoxx50 3.023,36 0,23

Dow-Jones 25.178,61 -0,62

S&P-500-Index 2.783,02 -0,13

Nasdaq-Comp. 7.588,33 0,36

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 157,33% +28

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften nach durchwachsenen internationalen Vorgaben wenig verändert in den Handel starten. Der wichtigste Datensatz des Tages stellt die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Nachmittag dar. Inflationszahlen bleiben von hoher Relevanz für die Märkte - der jüngste Anstieg der Stundenlöhne in den USA war unter den Erwartungen geblieben, was von Anlegern mit Erleichterung zur Kenntnis genommen wurde. Daneben bleibt das Thema Handelskonflikt und Angst vor Protektionismus hochaktuell. Die US-Regierung hat am Vorabend die geplante Übernahme von Qualcomm durch Broadcom aus Gründen der nationalen Sicherheit untersagt. Die nationale Sicherheit wurde auch bemüht, um die umstrittenen Strafzölle auf Stahl und Aluminium zu rechtfertigen. Die Optimisten hoffen, dass das Schlimmste noch vermieden werden kann und US-Präsident Donald Trump nach der Senatorenwahl in Pennsylvania konzilianter auftreten wird. Die Wahl in dem konservativen Bundesstaat wird von Beobachtern als ein Lackmustest der Präsidentschaft Trumps gewertet.

Rückblick: Etwas fester - Die Sorge um einen Handelskonflikt mit den USA schien zu Wochenbeginn etwas nachzulassen. Die Optimisten hofften, dass das Schlimmste noch vermieden werden könne und US-Präsident Donald Trump nach der Senatorenwahl in Pennsylvania am Dienstag konzilianter auftreten werde. Der Versorgersektor war mit Aufschlägen von 1 Prozent klarer Favorit. Grund war die geplante Übernahme der RWE-Tochter Innogy durch Eon. GKN hat auch die erhöhte Offerte von Melrose Industries abgelehnt. GKN verloren 2,5 Prozent und Melrose 5 Prozent. Airbus verloren 2,6 Prozent, nachdem die indischen Flugbehörden ein Flugverbot für alle A320neo mit neuen Pratt & Whitney-Motoren verhängt hatten. Als Grund wurden Sicherheitsbedenken genannt. Neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump belasteten die Autotitel nicht mehr. Der Sektor gewann 0,4 Prozent. Am Wochenende hatte Trump gesagt, dass Mercedes-Benz und BMW mit Zöllen belegt würden, sollte die EU ihre Einfuhrzölle auf US-Produkte nicht senken.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Die Musik spielte im Versorgersektor. Den Minderheitsaktionären von Innogy bietet Eon 40 Euro je Stück. RWE gewannen 9,2 Prozent, Eon 5,4 Prozent und Innogy 12,1 Prozent - mit 38,70 Euro schlossen sie unterhalb des geplanten Übernahmepreises. Der Kurs dürfte die verbleibenden Unsicherheiten widerspiegeln - immerhin muss der Deal noch genehmigt werden. Der Mittelfristausblick von GEA setzte wie erwartet keine Akzente in der Aktie. Die neuen Ziele bewegen sich nach Einschätzung von Baader Helvea im Rahmen der Erwartungen. Baader sprach von einem zurückhaltenden Ausblick und andauernden Unsicherheiten. GEA verloren 5,2 Prozent. Sixt gewannen 4,3 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Sonderdividende angekündigt hatte. Wacker Chemie rückten vor Bekanntgabe der endgültigen Geschäftszahlen am Dienstag 2 Prozent vor. Daneben stand die Deutsche Bank (plus 0,2 Prozent) mit Details zum Börsengang von DWS im Blick. Sie will zunächst bis zu 25 Prozent der Aktien für 30 bis 36 Euro an die Börse bringen und hofft auf einen Erlös von bis zu 1,8 Milliarden Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

