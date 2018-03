Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Früphlingsanfangs geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht nach ersten Gesprächen in Washington über die geplanten US-Strafzölle noch eine Chance, dass ein Kompromiss in dem Handelsstreit gefunden werden kann. Nach einem Treffen mit US-Handelsminister Wilbur Ross sagte Altmaier, auf beiden Seiten sei der "Eindruck" entstanden, dass es möglich sei, noch in dieser Woche eine "Lösung" zur Vermeidung eines schweren Handelskonflikts zwischen den USA und der EU zu finden. In einer gemeinsamen Presseerklärung teilten Altmaier und Ross mit, "sehr konstruktive Vorgespräche über alle relevanten Fragen in unseren Wirtschaftsbeziehungen" geführt zu haben. Dabei sei es auch um den Abbau der Spannungen in den Handelsbeziehungen gegangen. Die Gespräche würden in den nächsten Tagen fortgesetzt. Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf Aluminium und Stahl sollen am Freitag in Kraft treten.

Derweil hat der französische Finanzminister Bruno Le Maire die USA aufgefordert, die EU als Verbündeten von den geplanten US-Strafzöllen auszunehmen. Mit den neuen Zöllen auf Stahl und Aluminium würden die USA "ihre eigenen Verbündeten treffen", sagte Le Maire seinem US-Kollegen Steve Mnuchin am Rande des G20-Finanzministertreffens in Buenos Aires. "Lassen Sie uns den Dingen ins Gesicht sehen und versuchen, eine Lösung zwischen Verbündeten zu finden", appellierte Le Maire an Mnuchin.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

LEONI

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro)

PROG* PROG PROG

Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16

EBIT bereinigt 210 +32% 3 160

Ergebnis vor Steuern 199 +271% 10 54

Ergebnis nach Steuern/Dritten 140 -- 13 10

Ergebnis je Aktie 4,27 -- 13 0,30

Dividende je Aktie 1,41 +182% 12 0,50

Weitere Termine:

07:00 DE/Ado Properties SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Tom Tailor Holding AG, Jahresergebnis

08:00 DE/MAN SE, Jahresergebnis

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, BI-PK

10:00 DE/Knorr-Bremse AG, BI-PK

11:00 DE/Wacker Neuson SE, BI-PK mit Präsentation der

"Strategie 2022"

13:00 SE/Scania AB, Jahresergebnis

Im Lauf des Tages:

DE/Continental AG, Geschäftsbericht 2017

DIVIDENDENABSCHLAG

Beta Systems Software: 0,41 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

08:00 Erzeugerpreise Februar

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+2,1% gg Vj

-GB

10:30 Verbraucherpreise Februar

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/+3,0% gg Vj

-DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen März

PROGNOSE: +13,0 Punkte

zuvor: +17,8 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: +90,0 Punkte

zuvor: +92,3 Punkte

-EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone März

(Vorabschätzung)

PROGNOSE: 0,0

zuvor: +0,1

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit

März 2020 im Volumen vn 4,0 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.726,10 0,12

Nikkei-225 21.380,97 -0,47

Schanghai-Composite 3.290,21 0,33

INDEX zuletzt +/- %

DAX 12.217,02 -1,39

DAX-Future 12.240,50 -1,32

XDAX 12.236,84 -1,29

MDAX 25.577,93 -0,19

TecDAX 2.650,85 -1,08

EuroStoxx50 3.394,79 -1,24

Stoxx50 2.977,80 -1,25

Dow-Jones 24.610,91 -1,35

S&P-500-Index 2.712,92 -1,42

Nasdaq-Comp. 7.344,24 -1,84

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 158,14% -4

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit erneuten Kursverlusten an den Börsen rechnen Händler. Der Ausverkauf der US-Technologieaktien sollte auch hierzulande den breiten Markt mit nach unten ziehen. Angesichts der relativen Schwäche europäischer und vor allem deutscher Aktien zum US-Markt könnten die Verluste hier sogar noch höher ausfallen. Auslöser waren Probleme bei Facebook, die die Aktie um 6,7 Prozent abstürzen ließen und damit auch die sogenannten "FAANG-Stocks". Neu dazu kommt nun die Belastung durch den Ausblick auf das Cloud-Wachstum bei Oracle, der die sehr hohen Markterwartungen nur so gerade treffen konnte. Nachbörslich brach die Oracle-Aktie um fast 7 Prozent ein, auch Facebook rutschten weitere 1,5 Prozent, was am Nachmittag für eine Fortsetzung des Kursrutsches an der Wall Street sorgen dürfte. Da die FAANG-Aktien in passiven Investmentvehikeln wie ETF sehr hoch gewichtet seien, könne es zu weiteren Verkäufen kommen, sagt Ihor Dusaniwsky von S3 Partners. Übergeordnet belastet zusätzlich der Blick auf die US-Notenbank am Mittwoch. Von ihr wird eine Zinserhöhung erwartet, große Unsicherheit herrscht aber über die mögliche Ankündigung einer weiteren vierten Erhöhung in diesem Jahr. Dazu belastet auch weiter die Sorge um einen Handelskrieg mit den USA.

Rückblick: Schwach - Das zuletzt etwas in den Hintergrund geratene Thema eines möglichen Handelskonflikts mit den USA hat die Stimmung schwer belastet. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist zu Gesprächen nach Washington gereist. Dazu gab es ein Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten. Die Einigung auf eine Brexit-Übergangslösung konnte die Stimmung an den Börsen nur kurzfristig heben. Die Nachricht stützte das Pfund, was wiederum den FTSE-100 um 1,7 Prozent in den Keller schickte. Barclays lagen mit Aufschlägen von 3,6 Prozent sehr fest im Markt. "Der Einstieg von Sherborne Investors treibt den Kurs", sagte ein Händler. Der aktivistische Investor ist mit 5,2 Prozent bei Barclays eingestiegen. Die M&A-Aktivität in der Immobilienbranche trieb die Aktie von Hammerson an. Der Kurs gewann 24,1 Prozent. Händler verwiesen auf einen Übernahmeversuch durch die französische Immobiliengesellschaft Klepierre. Deren Aktien fielen um 3,9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Henkel verloren 2,3 Prozent. Der Konsumgüterkonzern hatte von einem schwachen Jahresstart berichtet. Talanx legten um 1,9 Prozent zu. Endgültige Geschäftszahlen und Ausblick seien zwar wie erwartet ausgefallen, "der Ausblick deutet aber auch auf ein nun wieder solides Gewinnwachstum hin und stützt so die Stimmung", sagte ein Marktteilnehmer. Als sehr gute Nachricht werteten Händler die lang erwartete Ankündigung eines Führungswechsels bei Gea. Die Aktien sprangen um 2,4 Prozent nach oben. Für die Rheinmetall-Aktie ging es um 1,4 Prozent nach oben. Im Handel war von einem anhaltend positiven Sentiment für das Papier die Rede. Das Unternehmen hatte in der vergangenen Woche einen Milliardenauftrag aus Australien für Panzerfahrzeuge an Land gezogen, was im Handel als "Coup" bezeichnet worden war, weil die britische Konkurrenz ausgestochen worden war.

XETRA-NACHBÖRSE

Als relativ ruhig beschrieb ein Händler den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien. Der breite Markt habe am Abend etwas Boden gut gemacht, nachdem sich die US-Börsen von ihren Tagestiefs erholt hätten. Dies sei aber bei eher moderaten Umsätzen geschehen. Auch die SAP-Aktie sei am Abend mit dem Markt etwa 0,5 Prozent hochgelaufen, habe auf die Oracle-Zahlen aber nicht mehr reagiert. Der Kurs von Bechtle sei hingegen schon am frühen Abend leicht zurückgekommen in Reaktion auf einen Bericht der WiWo, laut dem IBM einen Teil seiner deutschen Servicesparte GTS an Bechtle verkaufen will.

USA / WALL STREET

Schwach - Heftige Kursverluste der Facebook-Aktie zogen eine Abverkaufswelle nach sich, die vor allem Technologiewerte mit sich riss, aber auch die Standardwerte nicht ungeschoren ließ. Daneben lasteten nach wie vor Befürchtungen auf dem Markt, dass die protektionistische Haltung der US-Regierung zu einem Handelskrieg führen könnte. Auch die bevorstehende Zinssitzung der US-Notenbank am Mittwoch ließ die Anleger zurückhaltend agieren. Facebook büßten 6,8 Prozent ein. Das soziale Netzwerk hat einen Sturm der Kritik über die Praktiken entfacht, wie es Dritten Zugang zu Nutzerdaten ermöglicht. Die Firma Cambridge Analytica soll die Daten jahrelang missbräuchlich aufbewahrt haben, obwohl Cambridge Analytica eine Löschung der Daten zugesichert habe. Unter den anderen sogenannten FAANG-Aktien, zu denen neben Facebook Apple, Amazon, Netflix und die Aktien der Google-Mutter Alphabet gehören, büßten Apple 1,5 Prozent ein. Angebliche Pläne von Apple zur Entwicklung eigener Bildschirme mit Micro-LED-Technologie konnten Anleger nicht überzeugen. Zudem äußerte Instinet Zweifel am zu erwartenden iPhone-Absatz. Qualcomm gaben 3,7 Prozent ab, nachdem aus Kreisen bekannt geworden war, dass Qualcomms ehemaliger Executive Chairman und CEO Paul Jacobs nach einer verlorenen Abstimmung das Board verlassen muss. Ferner hatte Morgan Stanley die Beobachtung der Qualcomm-Aktie mit der Einstufung "Untergewichten" aufgenommen.

