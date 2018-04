Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Der neue Vorstandschef der Deutschen Bank kommt aus den eigenen Reihen. Wie das Institut am späten Sonntagabend mitteilte, hat der Aufsichtsrat Christian Sewing mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Der bisherige CEO John Cryan verlässt die Bank zum Monatsende. Auch Marcus Schenck, der gemeinsam mit Sewing vor einem Jahr zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt worden war, geht. Er scheidet zur Hauptversammlung am 24. Mai aus. Sewing, der im Führungsgremium der Deutschen Bank bislang für das Privat- und Firmenkundengeschäft zuständig ist, bekommt mit seinen Vorstandskollegen Karl von Rohr und Garth Ritchie zwei Vize-CEOs an die Seite gestellt. Dass Aufsichtsratschef Paul Achleitner die Geduld mit Cryan verloren hat, ist bereits seit einigen Wochen ein offenes Geheimnis. Informanten berichteten, dass sich der Chefkontrolleur extern nach Kandidaten umsah, sich aber reihenweise Absagen einfing. Cryan wurde Mitte 2015 Co-CEO und ein Jahr später alleiniger Vorstandschef. Er folgte auf das erfolglose Duo Anshu Jain und Jürgen Fitschen . Der Sanierer Cryan sollte die Bank wieder auf Profitabilität trimmen. Er legte zahlreiche existenzbedrohende Rechtsfälle bei, die der Bank als Verfehlungen aus der Finanzkrise anhingen, drehte an der Kostenschraube und brachte die Vermögensverwaltung an die Börse. Doch nachhaltig in die Gewinnzone konnte er die Bank nicht steuern. im Jahr 2017 verbuchte die Bank den dritten Jahresverlust in Folge. Trotzdem schüttete die Bank Milliarden an ihre Investmentbanker aus.

10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV, Düsseldorf

18:00 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Umsatz 1Q, Paris

Mögliche weitere Termine:

Repsol SA,Trading Statement 1Q (soll im Laufe der Woche veröffentlicht werden)

- DE

08:00 Handels- und Leistungsbilanz Februar

Handelsbilanz saisonbereinigt

PROGNOSE: +21,0 Mrd Euro

zuvor: +21,3 Mrd Euro

Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt

PROGNOSE: +22,6 Mrd Euro

zuvor: +22,0 Mrd Euro

Keine Auktionen angekündigt.

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.622,00 0,63

Nikkei-225 21.723,88 0,73

Schanghai-Composite 3.144,23 0,42

INDEX zuletzt +/- %

DAX 12.241,27 -0,52

DAX-Future 12.184,50 -0,84

XDAX 12.179,56 -0,85

MDAX 25.646,49 -0,13

TecDAX 2.500,49 -0,50

EuroStoxx50 3.408,10 -0,64

Stoxx50 3.010,55 -0,51

Dow-Jones 23.932,76 -2,34

S&P-500-Index 2.604,47 -2,19

Nasdaq-Comp. 6.915,11 -2,28

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 159,57 +49

EUROPA

Ausblick: Überraschend günstige Vorlagen aus Asien stützen am Morgen auch die Erwartungshaltung an den europäischen Börsen. "In Asien schlägt sich der Handelsstreit nicht mehr negativ nieder", sagt ein Marktteilnehmer. Die Märkte in Asien setzten offensichtlich darauf, dass er nicht weiter eskaliere. Davon sollte auch die Stimmung in Europa profitieren. Vom Umfeld kommen kaum Impulse, sowohl am Devisenmarkt als auch bei den Rohstoffen verändern sich die Quotierungen nur wenig. "Die Frage ist, ob bei steigenden Kursen nun auch die Umsätze anziehen", sagt ein Händler. Dann wachse die Chance auf eine Bodenbildung. Fortschreiten würde sie bei erfolgreichen Attacken auf die Widerstände bei 12.320 und 12.390 Punkten, abgeschlossen wäre sie zunächst einmal über 12.600 Punkten, wie es bei technischen Analysten heißt. Als unterstützt gilt der DAX bei 12.000 Punkten.

Rückblick: Nach dem Kurssprung am Vortag belasteten am Freitag Gewinnmitnahmen und neues Säbelrasseln im Handelskonflikt zwischen den USA und China die Börsen in Europa. Zudem verfehlten die US-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen. Gleichwohl hielten sich die europäischen Börsen besser als die US-Märkte. Als defensiv geltende Aktien aus den Bereichen Versorger, Telekommunikation und Massenkonsumgüter hielten sich deutlich besser als zyklische Werte - umgekehrt zur Beobachtung am Vortag. Das Schlusslicht in Europa war der Subindex der Autobranche mit einem Minus von 1,8 Prozent, wobei sich hier der Dividendenabschlag bei Daimler bemerkbar machte. Daneben verlor der Rohstoffindex 1,7 Prozent. Er gilt als besonders anfällig für einen Handelskrieg. Telecom Italia (TI) zogen weiter an und gewannen 6,9 Prozent. Positiv wertete Bryan Garnier die am Vortag bekannt gegebene Nachricht, dass der staatlich kontrollierte Kreditgeber CDP eine Beteiligung von bis zu 5 Prozent in TI aufbauen will. Dies werten die Analysten als Unterstützung für die Pläne des aktivistischen Aktionärs Elliot, der einen Umbau Konzerns plant. Die Aktien der russischen Unternehmen En+ Group und Rusal gerieten unter Druck, nachdem die USA Sanktionen gegen sieben russische Oligarchen aus dem Umfeld von Präsident Wladimir Putin verhängt hatten. Für En+ ging es in London um 17 Prozent nach unten. Rusal fielen an der Moskauer Börse um über 15 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Den größten DAX-Gewinner stellte die Aktie der Lufthansa, die nach einer Kaufempfehlung der UBS mit einem Plus von 2 Prozent aus dem Handel ging. Schlusslicht war wieder einmal die Aktie der Deutschen Bank, die 2,6 Prozent leichter schloss. Während nach wie vor die Kaufargumente fehlen, schwebt unverändert das Damoklesschwert möglicher weiterer Verkäufe des chinesischen Großaktionärs HNA über der Aktie. Die Papiere von Daimler verloren optisch 6,1 Prozent, schlossen aber unter Berücksichtigung der ausgeschütteten Dividende von 3,65 Euro je Aktie nur rund 1 Prozent im Minus. Wacker Chemie profitierten von einer Hochstufung auf "Buy" von "Reduce" durch Kepler Cheuvreux, der Kurs schloss 0,9 Prozent höher.

XETRA-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Handel verlief ruhig und ohne spektakuläre Bewegungen, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte.

USA / WALL STREET

Kräftige Abgaben - Nach einer dreitägigen fulminanten Erholung haben die Anleger am Freitag an der Wall Street Kasse gemacht. Einen Anlass lieferte die neuerliche Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Gedämpft wurde die Stimmung überdies von einem überraschend geringen Beschäftigungsaufbau im März. Und schließlich verstärkten sich die Verluste, nachdem Fed-Präsident Jerome Powell unter anderem sagte, dass die Inflation im Frühjahr weiter anziehen dürfte. Im Dow wurden erneut Aktien von Unternehmen verkauft, die als Opfer eines möglichen Handelskriegs gesehen werden. So verloren Boeing 3,1 Prozent und Caterpillar 3,5 Prozent. Die Aktien der Pharma-Unternehmen Merck & Co und Incyte gerieten unter Druck, nachdem eine Studie nicht die primären Endziele erreicht hat. Merck verloren 2,1 Prozent. Incyte büßten fast 23 Prozent ein. Netflix verloren 1,7 Prozent. Hier belasteten Pläne des Streaminganbieters, das Unternehmen Regency Outdoor Advertising zu kaufen. Aktien der Bezahldienstleister Paypal und Square gerieten unter Druck. Amazon spielt offenbar mit dem Gedanken, ihren Sprachassistenten Alexa für Bezahlvorgänge tauglich zu machen. Paypal fielen um 4 Prozent und Square um 4,5 Prozent. Vermeintlich sichere Häfen verzeichneten mit der verschärften Rhetorik im Handelsstreit und den enttäuschenden Arbeitsmarktdaten Zulauf. Am Anleihemarkt drückten steigende Notierungen die Rendite zehnjähriger Titel um 6 Basispunkte auf 2,77 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.20 Uhr

EUR/USD 1,2277 -0,0% 1,2280 1,2271

EUR/JPY 131,38 +0,1% 131,31 131,33

EUR/CHF 1,1782 +0,1% 1,1774 1,1785

GBP/EUR 1,1480 +0,0% 1,1418 1,1483

USD/JPY 107,01 +0,1% 106,92 107,04

GBP/USD 1,4094 +0,0% 1,4089 1,4089

Bitcoin

BTC/USD 7.139,94 +1,9% 7.009,81 6.624,87

Der Dollar kam nach den schwachen US-Arbeitsmarktdaten zurück. Der Euro stieg auf 1,2286 Dollar von Kursen um 1,2230 Dollar vor den Daten. Dieses Niveau kann die Gemeinschaftswährung zu Beginn der neuen Woche verteidigen.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,33 62,06 +0,4% 0,27 +3,4%

Brent/ICE 67,37 67,11 +0,4% 0,26 +2,8%

Am Ölmarkt lastete der Zollstreit auf den Preisen. Wenn es tatsächlich zu einem Handelskrieg käme, könnte die Nachfrage nach Rohstoffen wie Öl stark zurückgehen. Zudem ist die Zahl der aktiven Öl-Bohranlagen in den USA in dieser Woche um 11 gestiegen, so dass die Gesamtzahl von 808 ein Dreijahreshoch erreicht hat. Der schwächere Dollar konnte den Preisrückgang nur vorübergehend abfedern. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verlor zum Settlement 2,3 Prozent und notierte bei 62,06 Dollar. Brent fiel um 1,9 Prozent auf 66,98 Dollar. Im asiatischen Handel legen die Notierungen leicht zu. Hintergrund sind Spekulationen auf mögliche Produktionsunterbrechungen im Nahen Osten. Händler verweisen auf Berichte, wonach ein syrischer Militärflughafen bombardiert worden sein soll. In den Berichten wurden zunächst die USA verdächtigt, dafür verantwortlich zu sein. Später wurde nicht mehr auf die USA Bezug genommen. Kurz zuvor hatte US-Präsident Trump eine Warnung an Damaskus und seine

