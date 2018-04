Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Australien und auf Neuseeland bleiben die Börsen wegen des "Anzac"-Feiertages geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Das Ifo-Geschäftsklima steht im April unter besonderer Beobachtung. Im Gegensatz zum bisherigen Verfahren werden erstmals die Dienstleister integriert, die bisher einen eigenen Index hatten. Außerdem wird das Basisjahr von 2005 auf 2015 umgestellt. Folge: Der neu berechnete Index liegt um über 10 Punkte niedriger als bisher. So hat das Ifo-Institut den März-Wert auf 103,2 (zuvor: 114,7) Punkte revidiert. Den neuen Index hat das Institut bis 2005 zurückgerechnet. Ab April ändert sich auch der Name: "Ifo-Geschäftsklima für Deutschland" statt "Ifo-Geschäftsklima für die gewerbliche Wirtschaft". Die neue Konstruktion scheint zu gewisser Konfusion bei Analysten geführt zu haben. Wie den wöchentlichen Vorschauen zu entnehmen war, stützen manche ausländische Bankhäuser offenbar ihre Prognose noch auf den alten März-Wert von 114,7 Punkten. Der Konsenswert für April von Bloomberg liegt bei 104,7 Zählern. Diesen Konsenswert nennen in ihren Vorschauen auch Commerzbank, Helaba und BayernLB. Die eigenen Prognosen aller drei Banken liegen aber deutlich darunter; alle drei Häuser sagen damit Rückgange des Ifo-Geschäftsklimas voraus. Die von Dow Jones Newswires wöchentlich ermittelte Konsensprognose, die sich stärker auf deutsche Bankhäuser stützt, die über die geänderte Methodik besser informiert sein dürften, deutet mit einem Wert von 102,6 Punkten ebenfalls auf einen Rückgang. Die Konsensprognose von Reuters lautet auf 103,0 Zähler und weist damit ebenfalls auf einen erwarteten Rückgang.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Weitere Termine:

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Umsatz 1Q

08:00 DE/Puma SE, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q

08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Zwischenbericht 1Q

08:50 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Innogy SE, HV

10:00 DE/Deutsche Post AG, HV

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q

12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 1Q

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q

13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages

- DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende

Vinci 1,76 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-FR

08:45 Geschäftsklimaindex April

PROGNOSE: 110

zuvor: 111

-DE

10:00 ifo-Geschäftsklimaindex April

PROGNOSE: 102,6

zuvor: 103,2

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 106,0

zuvor: 106,5

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 99,3

zuvor: 100,1

-BE

15:00 Geschäftsklimaindex April

PROGNOSE: -0,5 Punkte

zuvor: +0,1 Punkte

-US

15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Februar

20 Städte

PROGNOSE: +6,3% gg Vj

zuvor: +6,4% gg Vj

16:00 Neubauverkäufe März

PROGNOSE: +1,9% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

16:00 Index des Verbrauchervertrauens April

PROGNOSE: 125,6

zuvor: 127,7

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 IT/Auktion Nullkuponanleihe mit Laufzeit März 2020

im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR

Auktion 1,30-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Mai 2028

Auktion 1,25-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit September 2032

im Gesamtvolumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit

März 2020 im Volumen von 4 Mrd EUR

11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 750 Mio GBP

12:00 FI/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2027

im Volumen von 1 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.672,30 0,04

Nikkei-225 22.267,32 0,81

Schanghai-Composite 3.124,08 1,83

DAX 12.572,39 0,25

DAX-Future 12.583,50 0,34

XDAX 12.573,27 0,34

MDAX 26.051,48 0,26

TecDAX 2.646,03 0,84

EuroStoxx50 3.513,06 0,54

Stoxx50 3.054,72 0,45

Dow-Jones 24.448,69 -0,06

S&P-500-Index 2.670,29 0,01

Nasdaq-Comp. 7.128,60 -0,25

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 157,83 -10

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften am Dienstag mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Etwas stützend wirken die Vorgaben aus Asien und der weiterhin zur Schwäche neigende Euro, der am Morgen knapp über 1,22 Dollar handelt. Am Freitag kostete er noch 1,2350 Dollar. Entspannung gibt es im Rohstoffbereich. Die Aktie des russischen Aluminiumherstellers Rusal schießt in Hongkong um mehr als 30 Prozent nach oben, weil die USA Investoren und Geschäftspartnern von Rusal mehr Zeit einräumen, um ihre Beziehungen zu dem sanktionierten Konzern des Oligarchen Oleg Deripaska zu beenden. Die Nachricht sorgt auch für einen kräftigen Einbruch des Aluminiumpreises. Ein übergeordneter Rückgang der Rohstoffpreise wären gute Nachrichten für den Aktienmarkt. Denn dies könnte auch die zuletzt gestiegenen Inflationssorgen wieder dämpfen, die einer der Hauptgründe für den jüngsten Renditeanstieg an den Zinsmärkten war. Auch von dort kommt zumindest leichte Entspannung. Für Impulse könnte die Bekanntgabe des deutschen ifo-Geschäftsklimaindex sorgen.

Rückblick: Etwas fester - Trotz besser als erwartet ausgefallener europäischer und US-Einkaufsmanagerindizes hielten sich die Kursaufschläge sehr im Rahmen. Steigende US-Renditen bremsten die Kauflaune für Risikopapiere. Nach Vorlage guter Unternehmenszahlen gewannen Philips 5,5 Prozent. Dagegen fielen UBS um 2,5 Prozent zurück. Der Quartalsgewinn übertraf zwar die Schätzungen, dies lag aber auch an einem Sondereffekt. Analysten sprachen von einem durchwachsenen Jahresauftakt. Insgesamt waren Banken in dem Umfeld steigender US-Marktzinsen aber gefragt, der Branchenindex gewann 0,7 Prozent. Pfizer wird sein Biosimilar für ein Mittel von Roche vorerst nicht auf den Markt bringen können, für Roche ging es darauf um 0,6 Prozent nach oben. WPP fielen um 2,5 Prozent, nachdem Ford einen Teil seines riesigen Werbeetats in den kommenden Wochen überprüfen will. Damit können neben WPP auch andere Werbeagenturen für die in Aussicht gestellten Werbeetats Gebote abgeben dürfen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Fresenius gaben nach anfänglichen Erleichterungsgewinnen um 0,1 Prozent nach. Das Unternehmen hatte die als teuer geltende geplante Übernahme von Akorn abgesagt wegen Fehlverhaltens von Akorn. Dagegen hat Akorn eine Klage eingereicht, was für Unsicherheiten sorgte. Fresenius gaben daher 0,1 Prozent nach. Für FMC ging es um 4,2 Prozent nach einer Umsatzwarnung des Dialysekonzerns. Metro brachen nach dem Kursdebakel vom Freitag mit einem Minus von über 10 Prozent um weitere 9,3 Prozent ein. Nach der Gewinnwarnung vom Freitag hagelte es negative Analystenkommentaere. Borussia Dortmund schossen um 9,7 Prozent nach oben, weil der Klub seine Chancen auf eine Teilnahme an der lukrativen Champions League deutlich verbessert hat.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem Plus von 0,7 Prozent reagierten Munich Re auf die Vorlage vorläufiger Gewinnzahlen für das erste Quartal. Ein Händler führte dies darauf zurück, dass das Unternehmen trotz des guten Quartals an seiner Jahresprognose für das Konzernergebnis festgehalten habe.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Weiter steigende Anleiherenditen dämpften auch am Montag die Kauflaune an der Wall Street. Neben der Zinsentwicklung wurde der Handel von der Berichtssaison geprägt mit Zahlen unter anderem von Halliburton, Hasbro und Kimberly Clark. Halliburton gelang trotz einer Abschreibung auf das Venezuela-Geschäft der Sprung in die schwarzen Zahlen. Die Aktie gewann 0,2 Prozent. Hasbro machten anfängliche Verluste wett und stiegen um 4 Prozent. In der ersten Periode, die stark von der Pleite von Toys 'R' Us geprägt war, verfehlte Hasbro die Marktschätzungen bei Umsatz und Ergebnis. Dennoch gab es positive Kommentare von Analysten bezüglich der Nachfrage. Bester Wert im Dow waren Merck & Co mit einem Plus von 2,4 Prozent nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Kimberly-Clark verloren 1,5 Prozent. Der Hersteller von Hygieneprodukten hatte seine Kostenprognose für Rohstoffe angehoben. Akorn brachen um fast 34 Prozent ein, nachdem Fresenius die vor einem Jahr geplante Übernahme des US-Konzerns abgesagt hat. Alcoa stürzten im Sog fallender Aluminiumpreise bei ungewöhnlich hohen Umsätzen um 13,5 Prozent ab. Der Kurs der von Alcoa abgespaltenen Arconic fiel um 5,2 Prozent.

Die Zehnjahresrendite stieg im Verlauf bis auf 2,995 Prozent und damit wieder gefährlich nahe an die psychologisch wichtige Marke von 3 Prozent, ehe Käufe die Rendite wieder etwas zurückkommen ließen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 24, 2018 01:45 ET (05:45 GMT)