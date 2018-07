===

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Meeres" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Das US-Justizministerium hat am Donnerstag Berufung gegen die Übernahme von Time Warner durch AT&T eingelegt. Die Regierung hatte sich das Recht vorbehalten, die Gerichtsentscheidung anzufechten und somit das zusammengeschlossene Unternehmen wieder aufzuspalten. Das Justizministerium hatte erfolglos gegen die Übernahme vor dem Kartellgericht geklagt. Die Regierung habe nicht hinreichend beweisen können, dass der Zusammenschluss dem Wettbewerb schade, begründete Bezirksrichter Richard Leon im Juni sein Urteil. Er warnte zugleich vor einer Verzögerung der Übernahme durch ein mögliches Berufungsverfahren. Dies würde irreparablen Schaden für beide Unternehmen bedeuten. AT&T hatte wenige Tage nach dem Urteil die Übernahme von Time Warner abgeschlossen. Neben der Wettbewerbsbehinderung fürchtete das Justizministerium auch höhere Preise und eine Verlangsamung der Innovationstätigkeit in der Branche. Mit dem Deal im Volumen von rund 81 Milliarden Dollar in bar und Aktien wächst die Schuldenlast von AT&T auf mehr als 180 Milliarden Dollar. Der Konzern erhält damit das Filmstudio Warner Bros sowie Fernsehsender wie CNN und HBO. Das Time-Warner-Geschäft wird als Mediensparte von AT&T einen neuen Namen bekommen. AT&T erwartet Synergien von 2,5 Milliarden Dollar ab dem dritten Jahr nach Abschluss der Transaktion.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die drei Großbanken JP Morgan Chase & Co, Citigroup und Wells Fargo geben am Freitag den Startschuss für die Berichtssaison der US-Finanzbranche. Am Montag folgen die Bank of America Corp, am Dienstag Goldman Sachs am Mittwoch Morgan Stanley. Analysten erwarten eine gewisse Wiederholung des ersten Quartals, als die Branche mit Rekordgewinne glänzen konnte. Angesichts der Volatilität an den Aktienmärkten dürften die Handelserträge robust und die Kapitalmarktaktivitäten solide gewesen sein. Der IPO-Markt hat das geschäftigste Quartal seit drei Jahren hinter sich und weitere Börsengänge sind in Vorbereitung. Das Underwriting-Geschäft sei zwar etwas zögerlicher als noch vor einem Jahr gewesen, dürfte sich allerdings besser als erwartet gezeigt haben. Einen Gewinnsprung auf 2,22 von 1,82 je Aktie erwarten die Analysten bei JP Morgan Chase & Co. Auch bei der Citigroup sollte der Gewinn je Aktie laut Prognosen deutlich hochgehen, auf 1,56 von 1,24 Dollar. Bei Wells Fargo rechnen die Experten mit einem Gewinn je Aktie von 1,12 nach 1,07 Dollar im Vorjahr.

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

AUSBLICK: An den Börsen in Europa dürfte es zum Wochenschluss nach oben gehen. Gute Vorlagen von der Wall Street und den asiatischen Börsen sollten die Risikobereitschaft der Investoren steigen lassen. Die US-Technologiebörse Nasdaq notierte zudem auf Allzeithoch, dabei erklommen die Aktien von Facebook, Amazon, Microsoft und Google Rekordhochs. Dies liefert eine Steilvorlage für die europäischen Technologiewerte ohne die Chiphersteller. Auffallend dabei: Unternehmen wie Facebook oder Amazon leiden kaum unter dem neuen Protektionismus, der den globalen Warenverkehr künftig erschweren dürfte.

In diesem Umfeld erwartet IG den DAX rund 60 Punkte höher bei 12.553 Punkten, auch der Euro-Stoxx-50 wird deutlich im Plus erwartet. Weiterhin belastet der Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt übergeordnet die Stimmung der Investoren. Einerseits urteilt Marktanalyst Naeem Aslam von Think Markets: "Die Hoffnung besteht darin, dass China und die USA in der Lage sein werden, die Probleme über ein bilaterales Abkommen zu lösen. (...)". Auf der anderen Seite hat sich der Handelsüberschuss Chinas im Juni ungeachtet des Handelskonfliktes mit den USA unerwartet stark ausgeweitet, was zum Teil an den schwächelnden Importen lag. Dies dürfte auch US-Präsident Donald Trump nicht entgehen.

Die Teilnehmer hegen indes die Hoffnung, dass sich die Aufmerksamkeit gegen Mittag deutscher Zeit von den Handelskonflikten weg und hin zur Berichtssaison wendet. Denn dann werden gleich drei US-Bankengiganten ihre Quartalsberichte vorlegen: JP Morgen, Citigroup und Wells Fargo. Die Erwartungen sind hoch: Experten rechnen bei allen Instituten mit steigenden Gewinnen.

RÜCKBLICK: Freundlich - Nach dem deutlichen Minus des Vortages haben die Börsen wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Investoren schichteten in defensive Sektoren um, in Folge gewann der Pharmasektor 2,1 Prozent. Das Schwergewicht Novartis legte um gut 4,1 Prozent zu. Hier gab es zudem die Nachricht, dass der schweizerische Pharmakonzern dem Branchentrend folgt und aus dem Forschungsbereich zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten aussteigen wird. Astrazeneca legten um 3,5 Prozent zu, hier war im Handel einmal mehr die Spekulation zu vernehmen, dass das Unternehmen Ziel einer Übernahme werden könnte. Der Bieterkampf um Sky ist derweil in vollem Gange. Sky stiegen nun um 3,4 Prozent. Asos wurde etwas vorsichtiger bei Umsatzerwartung für dieses Jahr. Die Aktie brach um 10,5 Prozent ein. In Deutschland gab die Aktie des Wettbewerbers Zalando um 2,2 Prozent nach. Das englische Aus bei der Fußball-WM löste an der Londoner Börse gemischte Gefühle aus. Für die Aktie des Fernsehsenders ITV ging es 1 Prozent nach unten, da Anleger nun von geringeren Werbeeinnahmen ausgingen, als dies bei einem Sieg Englands der Fall gewesen wäre. Die Aktien von Wettanbietern zogen dagegen an, da diese bei einem englischen WM-Sieg wohl hohe Auszahlungen hätten leisten müssen. Paddy Power rückten 2,5 Prozent vor und William Hill 1,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Den Gewinner im DAX stellte FMC mit einem Plus von 2,1 Prozent. Positiv wertete Berenberg, dass in den USA für 2019 höhere Erstattungsbeträge für Dialysebehandlungen angeboten würden als erwartet. Aber auch andere defensive Werte wie Fresenius (plus 1,9 Prozent) und Beiersdorf (plus 1,5 Prozent) schlossen im Plus. Verkauft wurden einmal mehr die Aktien der Banken, so schlossen Commerzbank 1,2 Prozent leichter. Für Gerresheimer ging es um 9,2 Prozent nach oben. Berenberg erwartete, dass die Akquisition von Sensile Medical langfristig eine Verbesserung bei Ertragskraft und Cashflow bringe. Rheinmetall (plus 5,2 Prozent) galten als einer der Gewinner, sollten die NATO-Alliierten die Militärausgaben steigern. Nach einer Kaufempfehlung durch HSBC ging es für Pfeiffer Vacuum um 2,7 Prozent nach oben. Deutz stiegen nach einer Kaufempfehlung durch Berenberg um 3 Prozent. Steinhoff setzten die Aufwärtsbewegung des Vortages fort und zogen um weitere 22 Prozent an - Anleger hofften auf eine Einigung mit den Gläubigern.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem lebhaften nachbörslichen Geschäft berichtete ein Händler von Lang & Schwarz am Donnerstag. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es allerdings nicht gegeben.

USA / WALL STREET

