Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Nachfolgend ein Vergleich der Konsensschätzungen mit den Zweitquartalszahlen von BASF (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17

Umsatz 16.782 +3% 16.703 +3% 16.264

EBIT vor Sondereffekten 2.356 +5% 2.394 +6% 2.251

EBIT 2.291 +5% 2.378 +9% 2.181

Ergebnis vor Steuern 2.089 +4% 2.205 +10% 2.007

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.480 -1% 1.608 +8% 1.496

Ergebnis je Aktie 1,61 -1% 1,75 +7% 1,63

BASF hat im zweiten Quartal unerwartet weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Chemiekonzern bestätigte aber die Jahresprognose, wonach der Umsatz und das bereinigte EBIT im Konzern leicht steigen sollen. Die Übernahme der Geschäfte, die Bayer im Zuge der Monsanto-Übernahme abgibt, will BASF im August abschließen. Der Umsatz stieg im Quartal um 3 Prozent auf 16,8 Milliarden Euro. Maßgeblich hierfür waren gestiegene Preise in allen Segmenten und höhere Absätze in fast allen Bereichen bis auf Performance Products. Negative Währungseffekte schmälerten das Wachstum jedoch.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

AXEL SPRINGER

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro:

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17

Umsatzerlöse 786 -9% 3 859

EBITDA bereinigt 185 +9% 2 170

Weitere Termine:

07:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1H

07:00 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H

07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 2Q

07:00 NL/Signify NV (ehemals Philips Lighting Holding BV), Ergebnis 2Q

07:15 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H (11:30 Telefonkonferenz)

07:20 FR/Danone SA, Ergebnis 1H

07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 3Q (09:00

Telefonkonferenz)

07:30 FR/Renault SA, Ergebnis 1H

07:45 DE/SHW AG, Ergebnis 1H

07:50 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q

08:00 FR/Engie SA, Ergebnis 1H

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H

12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q

12:55 US/Twitter Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q

14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q

16:00 US/Walt Disney Co, ao HV mit Abstimmung über den

geplanten 71 Mrd US-Dollar schweren Erwerb von großen

Teilen der 21st Century Fox Inc

16:00 US/21st Century Fox Inc, ao HV mit Abstimmung über den

geplanten 71 Mrd US-Dollar schweren Erwerb von großen

Teilen des Unternehmens durch Walt Disney Co

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Import-/Exportpreise Juni

Importpreise

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,6% gg Vj

zuvor: +1,6% gg Vm/+3,2% gg Vj

- US

14:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +4,4% gg Vq

zuvor: +2,0% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,1% gg Vq

zuvor: +2,2% gg Vq

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

Juli (2. Umfrage)

PROGNOSE: 97,3

1. Umfrage: 97,1

zuvor: 98,2

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:30 PL/Auktion von Anleihen im Volumen von 4 bis 7 Mrd PLZ, davon

Nullkupon-Anleihen mit Laufzeit Juli 2020

2,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Januar 2023

Zinsvariable Anleihen mit Laufzeit Mai 2024

2,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2028

Zinsvariable Anleihen mit Laufzeit Mai 2028

4,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2047

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.843,20 0,02

Nikkei-225 22.656,51 0,31

Schanghai-Comp. 2.879,08 -0,11

DAX 12.809,23 1,83

DAX-Future 12.805,00 0,79

XDAX 12.813,87 0,77

MDAX 26.942,93 0,96

TecDAX 2.932,41 0,57

EuroStoxx50 3.509,26 1,18

Stoxx50 3.149,71 1,07

Dow-Jones 25.527,07 0,44

S&P-500-Index 2.837,44 -0,30

Nasdaq-Comp. 7.852,19 -1,01

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 162,00% -2

+++++ ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT +++++

aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,61 -0,61 0,00

Deutschland 10 Jahre 0,40 0,40 -0,03

USA 2 Jahre 2,69 2,68 0,79

USA 10 Jahre 2,98 2,98 0,57

Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02

Japan 10 Jahre 0,10 0,09 0,05

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach einer turbulenten Woche werden Europas Börsen mit einem ruhigen Wochenausklang und zunächst grünen Vorzeichen erwartet. Die Veröffentlichung des US-BIP dürfte am Nachmittag das wichtigste Ereignis des Tages sein. Dabei liegen die Schätzungen mit Werten von 3,5 bis 5 Prozent Wachstum weit auseinander. Im Konsens wird auf annualisierter Basis mit einem Plus von 4,4 Prozent gerechnet. Die US-Notenbank dürfte bei diesem Szenario in diesem Jahr noch zweimal an der Zinsschraube drehen. Ein vor diesem Hintergrund zur Stärke tendierender Dollar könnte den nächsten Katalysator für die europäischen Aktienmärkte liefern nach der Annäherung im Handelsstreit am Vortag.

Rückblick: Fest - Die Entschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und der EU machte den Kursen Beine. Nach der Sitzung der EZB kam zusätzlicher Rückenwind vom Euro, der auf 1,1660 Dollar sank. Besonders Autoaktien profitierten von der Hoffnung, dass US-Strafzölle zumindest zunächst vom Tisch sind. Ihr Branchenindex stieg um 2,6 Prozent. Auch Logistik-Aktien hatten zuletzt stark unter dem Zollstreit gelitten und legten nun wieder zu. Unter den Branchenindizes in Europa war das Barometer für die Telekomaktien Tageszweiter hinter dem Auto-Index. Der Stoxx-Telekom gewann 1,7 Prozent. Telefonica stiegen um 3,5 Prozent. Die Ergebnisse des Konzerns lagen in fast allen Bereichen über den Erwartungen. Für Orange ging es nac den Quatralszahlen um knapp 3 Prozent nach oben. Gute Zahlen von Airbus trieben den Kurs um 4,1 Prozent auf neue Rekordstände. Nach ebenefalls gut aufgenommenen Geschäftszahlen legten Nestle um 1,9 Prozent zu. Die Nokia-Aktie verlor dagegen knapp 5 Prozent nach enttäuschenden Geschäftszahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Die sehr festen Autoaktien trieben den DAX an. Daimler gewannen trotz eher enttäuschend ausgefallener Quartalszahlen 2,8 Prozent. Das schwache Ergebnis sei diversen Sondereffekten geschuldet, hieß es. Daneben überlagerte die Entwicklung um die zunächst vermiedenen US-Strafzölle auf Autoimporte die Zahlen. Von den Quartalszahlen kamen insgesamt gemischte Impulse. Schwach wurden die Zahlen von Norma bewertet, der Kurs knickte um 7,4 Prozent ein, Kion verloren aus dem gleichen Grund 4,4 Prozent. Vor allem die Margen wurden bemängelt. Puma konnte die offenbar sehr hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllen. Der Kurs fiel um knapp 8 Prozent und drückte auch auf Adidas, die 0,4 Prozent abgaben. Deutsche Börse gaben nach durchwachsenen Zahlen um 0,8 Prozent nach.

XETRA-NACHBÖRSE

Manz wurden 1,5 Prozent tiefer getaxt, nachdem Vorstandschef Eckhard Hörner-Marass angekündigt hatte, seine Tätigkeit zum Jahresende zu beenden und aus dem Vorstand auszuscheiden.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Der "Deal" zwischen den USA und der EU über die Handelspolitik, der bereits im späten Vortageshandel den US-Indizes Beine gemacht hatte, entfaltete keine große Wirkung mehr. Facebook sorgten wertmäßig für den größten Verlust aller Zeiten an der Wall Street. In der Folge standen die technologielastigen Nasdaq-Indizes unter Druck. Nach enttäuschenden Geschäftszahlen und einer Umsatzwarnung rutschte der Kurs um 19 Prozent ab, entsprechend einer Kapitalvernichtung von rund 120 Milliarden Dollar. Für Twitter ging es um 2,9 Prozent nach, nachdem das soziale Netzwerk die Markterwartungen beim Umsatz, Nutzerwachstum und Ausblick enttäuscht hatte. McDonald's verloren 1,7 Prozent. Die Restaurantkette hatte trotz eines Umsatzrückgangs die Markterwartungen zum Gewinn übertroffen. Im Handel wurde aber das maue flächenbereinigte Umsatzwachstum auf dem Heimatmarkt bemängelt. Mattel ist tiefer als erwartet in die Verlustzone gerutscht. Die Aktie verlor 4,2 Prozent. Biogen brachen um 10,2 Prozent ein, weil das Unternehmen bei der Entwicklung eines Alzheimer-Medikaments einen Rückschlag erlitten hat. Ford senkte nach einem schwachen Quartal den Ausblick. Die Aktie verbilligte sich um 6,0 Prozent. Mit einer Hausse von 14,3 Prozent reagierten AMD auf das höchste Nettoergebnis seit sieben Jahren. Der Zahlenausweis von Xilinx wurde ähnlich euphorisch aufgenommen; der Kurs machte einen Satz um 9,6 Prozent.

Rentenpapiere drehten im Verlauf ins Minus. Bereits im Anschluss an die Juncker-Trump-Erklärung waren sie am Vortag verkauft worden, weil Sicherheit mit dem möglicherweise abgewendeten Handelskrieg weniger attraktiv erschien.

July 27, 2018 01:32 ET (05:32 GMT)