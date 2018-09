Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

Der Beschäftigungsmotor in den USA läuft weiter auf hohen Touren. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen rechnen für August mit einem Zuwachs von 192.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft. Im Juli hatte sich das Jobwachstum auf 157.000 Stellen belaufen. Für die Arbeitslosenquote wird ein Rückgang um 0,1 auf 3,8 Prozent vorhergesagt, für die Stundenlöhne ein Plus von 0,2 Prozent. Seit geraumer Zeit kommen vom US-Arbeitsmarkt gute Nachrichten. Im bisherigen Jahresverlauf wurden im Schnitt pro Monat zusätzliche 215.000 Jobs geschaffen. Es herrscht praktisch Vollbeschäftigung. "Die Arbeitslosenquote ist bereits sehr niedrig", schreiben die Ökonomen der Berliner Sparkasse. "Selbst die strukturellen Nachwehen der Finanzkrise werden allmählich schwächer." Der hohe Bestand unbesetzter Stellen sei kein Signal mehr für einen beschleunigten Stellenzuwachs, sondern weise vielmehr auf Einstellungshürden wie etwa fehlende Qualifikationen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Juli

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,9% gg Vm

08:00 Handels- und Leistungsbilanz Juli

Handelsbilanz saisonbereinigt

PROGNOSE: +20,2 Mrd Euro

zuvor: +19,3 Mrd Euro

Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt

PROGNOSE: +19,6 Mrd Euro

zuvor: +26,2 Mrd Euro

- FR

08:45 Industrieproduktion Juli

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

- EU

09:00 Treffen der Eurogruppe (12:30 PK),

ab 14:45 informeller Rat der Wirtschafts- und

Finanzminister (17:45 PK) - Fortsetzung 8.9.,

Wien

11:00 BIP 2Q (3. Veröffentlichung)

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+2,2% gg Vj

2. Veröff.: +0,4% gg Vq/+2,2% gg Vj

1. Quartal: +0,4% gg Vq/+2,5% gg Vj

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten August

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +192.000

zuvor: +157.000

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,8%

zuvor: 3,9%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,20% gg Vm

zuvor: +0,26% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.876,00 -0,11

Nikkei-225 22.307,74 -0,80

Schanghai-Comp. 2.699,32 0,29

DAX 11.955,25 -0,71

DAX-Future 11.986,00 -0,58

XDAX 11.988,73 -0,58

MDAX 26.130,54 -0,47

TecDAX 2.894,82 -0,60

EuroStoxx50 3.295,95 -0,59

Stoxx50 2.968,07 -0,78

Dow-Jones 25.995,87 0,08

S&P-500-Index 2.878,05 -0,37

Nasdaq-Comp. 7.922,73 -0,91

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 160,36 +38

+++++ ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT +++++

aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,58 -0,58 0,04

Deutschland 10 Jahre 0,35 0,35 -0,08

USA 2 Jahre 2,63 2,63 0,74

USA 10 Jahre 2,87 2,88 0,46

Japan 2 Jahre -0,11 -0,12 0,03

Japan 10 Jahre 0,10 0,11 0,05

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen werden zunächst mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Aus den USA kommen erneut ungünstige Vorgaben für den Technologiesektor und in Asien weisen die meisten Plätze Verluste aus. In Tokio belastet die Sorge, dass Japan möglicherweise stärker ins Visier der protektionistischen Handelspolitik von US-Präsident Trump kommen könnte. "Das Handelsthema ist und bleibt eines der großen Themen, das das globale Wachstum nachhaltig bremsen kann", sagt Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners. Nach dem Ende einer Anhörungsphase könnte US-Präsident Donald Trump angedrohte weitere Zölle auf chinesische Importe mit einem Volumen von bis zu 200 Milliarden Dollar einführen.

Rückblick: Leichter - Die bekannten Belastungsfaktoren wie der US-Handelskonflikt und die Schwellenländerkrise sorgten für anhaltende Verkaufsneigung. Hinzu kamen im Späthandel ungünstige US-Vorgaben, wobei insbesondere der Technologieindex Nasdaq mit einem erneut deutlicheren Rückgang auf die Stimmung drückte. Ein Erholungsansatz im Vormittagshandel fiel damit wieder in sich zusammen. Der Stoxx-Technologieindex sackte um weitere 1,5 Prozent ab. Altran Technologies verloren nach schwächeren Halbjahreszahlen 8 Prozent. Für Safran ging es um 6,3 Prozent nach oben. Der Flugzeugzulieferer hatte gute Geschäftszahlen vorgelegt und die Prognose angehoben. Im MDAX gewann die Aktie des Wettbewerbers MTU im Safran-Sog 0,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Der DAX rutschte das erste Mal seit April unter die 12.000er Marke. Enttäuschende Auftragseingänge der deutschen Industrie im Juli belasteten die ohnehin schon eingetrübte Stimmung. Die Änderungen in der DAX-Familie brachten keine größeren Überraschungen. So wird Wirecard ab 24. September (plus 1,3 Prozent) im DAX die Aktie der Commerzbank (minus 2,3 Prozent) ersetzebn. Nach der Gewinnwarnung vom Mittwoch hagelte es für Vapiano Abstufungen. Der Aktienkurs knickte um weitere knapp 12 Prozent ein. Die UBS senkte Leoni um zwei Stufen auf "Verkaufen", der Kurs büßte 8 Prozent ein. Auch bei Schaeffler wurde die UBS vorsichtiger und senkte das Votum um eine Stufe auf "Verkaufen", die Aktie gab um 5,5 Prozent nach. In der vierten Reihe gewannen Baumot rund 10 prozent. Die Aktie des Anbieters von Abgasreinigungssystemen profitierte davon, dass Frankfurt ab dem kommenden Jahr ein Diesel-Fahrverbot erlassen muss. Neben dem Fahrverbot muss die Stadt auch das Parken teurer machen und soll die kommunale Busflotte mit Stickoxid-Filtern nachrüsten.

XETRA-NACHBÖRSE

Für die Baumot-Aktie ging es bei Lang & Schwarz um 12 Prozent nach oben auf 1,91 Euro. Das Unternehmen hat sich über eine Kapitalerhöhung Geld für den Serienanlauf der Hardwarenachrüstung von Dieselautos besorgt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Erneut stachen Technologiewerte mit einer überdurchschnittlich schwachen Tendenz heraus. Zudem blieben der Handelsstreit zwischen China und den USA und die laufenden Gespräche zwischen Kanada und den USA über ein neues Nafta-Abkommen als Belastungsfaktoren präsent. "Es handelt sich um eine technische Korrektur, nachdem der Technologiesektor lange besser als der Gesamtmarkt gelaufen ist", sagte Markt-Stratege Peter Kenny von Kenny & Co. "Ich denke hier gibt es noch weiteres Abwärtspotenzial, doch es dürfte sich um einen langfristigen und nicht um einen kurzfristigen Prozess handeln". Die US-Konjunkturdaten des Tages hatten kaum Einfluss auf den Handel. Der Halbleiter-Subindex verlor 2,3 Prozent. Micron Technologies brachen um 9,9 Prozent ein. Der Finanzchef des Konzerns hatte von einem Preisrückgang bei Speicherchips im dritten Quartal berichtet. Für Applied Materials ging es um 5,3 Prozent nach unten.

Die schlechte Stimmung und die derzeit bestehenden globalen Unsicherheiten sorgten für Nachfrage nach als sicher geltenden Anleihen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor 2 Basispunkte auf 2,88 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17:23 Uhr

EUR/USD 1,1628 +0,0% 1,1622 1,1614

EUR/JPY 128,61 -0,0% 128,65 128,72

EUR/CHF 1,1224 +0,0% 1,1222 1,1249

EUR/GBR 0,8994 +0,0% 0,8991 0,8983

USD/JPY 110,60 -0,1% 110,68 110,92

GBP/USD 1,2929 +0,0% 1,2928 1,2928

Bitcoin

BTC/USD 6.533,66 +1,0% 6.471,06 6.474,51

Der ICE-Dollarindex gab um 0,1 Prozent nach. Teilnehmer sprachen von Zurückhaltung vor dem US-Arbeitsmarktbericht für August am Freitag. Ein starker Bericht würde die Erwartung noch weiter untermauern, dass die US-Notenbank in diesem Jahr noch zwei weitere Zinserhöhungen vornehmen wird. Der Wechselkurs Euro zu Dollar bewegte sich kaum - trotz schwacher Daten aus Deutschland. Im späten US-Handel lag die Gemeinschaftswährung bei 1,1623 Dollar. Der Yen legte im Verlauf des Handels zum Dollar dagegen deutlicher zu.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,83 67,77 +0,1% 0,06 +15,5%

Brent/ICE 76,47 77,42 -0,0% -0,03 +20,7%

Die Ölpreise gerieten nach einer zwischenzeitlichen leichten Erholung unter Druck, machten dann aber einen teil der Tagesverluste wieder wett. Zwar haben sich die wöchentlichen Öllagerbestände deutlicher als erwartet reduziert, gleichzeitig gingen im Vergleich zur Vorwoche allerdings auch die Öl-Exporte aus den USA zurück. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 1,4 Prozent auf 67,77 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit gut zwei Wochen. Für den Brent-Preis ging es um 1,0 Prozent auf 76,50 Dollar nach unten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.201,30 1.200,00 +0,1% +1,31 -7,8%

Silber (Spot) 14,13 14,16 -0,2% -0,03 -16,6%

Platin (Spot) 790,20 791,35 -0,1% -1,15 -15,0%

Kupfer-Future 2,60 2,62 -1,0% -0,03 -22,4%

Der Goldpreis kletterte zum US-Settlement um 0,3 Prozent auf 1.204 Dollar. Die Feinunze habe etwas vom leicht schwächelnden Dollar profitiert, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK JAPAN

