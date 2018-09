Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstags für den Feiertag zum Herbstanfang geschlossen. Auch in Südkorea und Schanghai wird wegen Feiertagen nicht gehandelt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Zum großen Verfalltag am Freitag werden auch die Indizes der DAX-Familie angepasst, nachdem die Deutsche Börse im Zuge ihrer planmäßigen September-Überprüfung der Indexzusammensetzungen den MDAX von 50 auf 60 Werte und den SDAX von 50 auf 70 Werte erweitert hat. Hintergrund ist die Neuerung eines Doppel-Listings von Technologieaktien, wodurch einige bislang nur im TecDAX enthaltene Aktien ab dem 24. September auch dem MDAX und dem SDAX angehören. Außerdem steigt die Commerzbank-Aktie aus dem DAX in den MDAX ab. Dafür kommt Wirecard aus dem TecDAX nun auch in den DAX. SAP, Deutsche Telekom und Infineon gehören ab Montag auch dem TecDAX an.

Nachfolgend eine Übersicht über die nach Handelsschluss am Freitag wirksam werdenden Änderungen:

DAX

+ NEUAUFNAHME

Wirecard

+ HERAUSNAHME

Commerzbank

MDAX (auf 60 von 50 Werte erweitert)

+ NEUAUFNAHME

1&1 Drillisch

Alstria Office

Bechtle

Commerzbank

Evotec

Freenet

Morphosys

Nemetschek

Qiagen

Sartorius

Siemens Healthineers

Siltronic

Software

Telefonica Deutschland

United Internet

+ HERAUSNAHME

Ceconomy

Jungheinrich

Leoni

Ströer

Talanx

SDAX (auf 70 von 50 Werte erweitert)

+ NEUAUFNAHME

Aixtron

Baywa

Befesa

Cancom

Carl Zeisse Meditec

Ceconomy

Compugroup

Dialog Semiconductor

Dr. Hönle

Drägerwerk

Isra Vision

Jenoptik

Jungheinrich

Leoni

Medigene

Nordex

Pfeiffer Vacuum

RIB Software

S&T

Shop Apotheke

SMA Solar

Ströer

Talanx

Xing

+ HERAUSNAHME

Alstria Office

Grammer

Elringklinger

Biotest

TECDAX

+ NEUAUFNAHME

Deutsche Telekom

Infineon

SAP

+ HERAUSNAHME

SLM Solutions

Medigene

SMA Solar

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

September (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,2

zuvor: 55,4

09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,3

zuvor: 53,5

- DE

09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

September (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,0

zuvor: 55,0

09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,5

zuvor: 55,9

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone September (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,4

zuvor: 54,4

10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone

September (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,4

zuvor: 54,6

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 54,4

zuvor: 54,5

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit September

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,0

zuvor: 54,8

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

September (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,0

zuvor: 54,7

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

S&P-500-Future 2.942,50 0,11

Nikkei-225 23.924,02 1,05

Schanghai-Comp. 2.765,49 1,33

DAX 12.326,48 0,88

DAX-Future 12.353,50 1,07

XDAX 12.354,73 1,07

MDAX 26.325,51 0,29

TecDAX 2.824,77 -1,47

EuroStoxx50 3.403,12 1,03

Stoxx50 3.044,80 0,78

Dow-Jones 26.656,98 0,95

S&P-500-Index 2.930,75 0,78

Nasdaq-Comp. 8.028,23 0,98

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 158,86 +17

+++++ ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT +++++

aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,55 -0,55 0,07

Deutschland 10 Jahre 0,47 0,47 0,04

USA 2 Jahre 2,81 2,81 0,92

USA 10 Jahre 3,07 3,06 0,66

Japan 2 Jahre -0,10 -0,11 0,04

Japan 10 Jahre 0,12 0,11 0,08

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Der DAX wird mit einer freundlichen Handelseröffnung erwartet, gestützt unter anderem von guten Vorgaben aus den USA. Damit würde der Aufwärtstrend im DAX bereits den vierten Tag in Folge fortgesetzt. Die Themen des Tages sind der Verfall der Optionen und Futures am Terminmarkt sowie der große Index-Umbau der DAX-Familie. Am Mittag könnte der Verfall des Futures und der Optionen auf den DAX kurzfristig belasten, da hier ein hohes Interesse am Basispreis von 12.300 Punkten besteht. Zu den Schlusskursen stehen dann der Verfall der Optionen auf die Einzelwerte sowie die Indexumbauten im Fokus.

Rückblick: Fester - Rückenwind aus den USA, wo Dow und S&P-500 neue Rekordmarken erreichten, ließ die europäischen Börsen ihren Aufwärtstrend am Donnerstag beschleunigt fortsetzen. Zinsreagible Sektoren wie Versorger-, Telekom- und Immobilienwerte verzeichneten wegen des zuletzt gestiegenen Renditeniveaus eine unterdurchschnittliche Entwicklung. Auf der Gewinnerseite fanden sich die Sektoren Banken und Versicherungen, wo ein höheres Zinsniveau das Geschäft erleichtert. Der europäische Index der Bankenwerte legte um 1,4 Prozent zu. Rohstoffwerte gewannen im Schnitt 1,4 Prozent. Laut dem Broker Marex Spectron plant die chinesische Regierung, die Einfuhrzölle auf Metall im kommenden Monat zu senken. Rio Tinto (+2,5 Prozent) profitierten von einem Aktienrückkaufprogramm. Nestle (+1 Prozent) profitierten von Erwägungen, das Hautpflegegeschäft zu verkaufen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Eine Gewinnwarnung ließ Tom Tailor um 16,6 Prozent abstürzen. Das Unternehmen macht wie zuvor schon andere Branchenunternehmen den heißen und langen Sommer für die trübe wirtschaftliche Entwicklung verantwortlich. Auch Südzucker senkte den Ausblick, was nach dem schlechten Jahresstart und der Gewinnwarnung bei der Tochter Cropenergies vielfach bereits erwartet wurde. Der Kurs gab um 2,9 Prozent nach. Ceconomy gaben nach der jüngsten Gewinnwarnung um weitere 3,7 Prozent nach. Im TecDAX brachen Nemetschek nachrichtenlos um 12,8 Prozent ein, Wirecard gaben um 4,5 Prozent nach. Händler vermuteten Gewinnmitnahmen. Tele Columbus schlossen nach einer Kaufempfehlung der Lampe Bank 10,4 Prozent höher.

XETRA-NACHBÖRSE

Insgesamt sei der Markt mit der Wall Street noch nach oben gelaufen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Die Nemetschek-Aktie baute dagegen ihre hohen Verluste aus dem regulären Geschäft nochmals um weitere 1 Prozent aus. Evotec rückten nachrichtenlos um 1 Prozent vor.

USA / WALL STREET

Fester - Dow-Jones-Index und S&P-500 stiegen bereits unmittelbar nach der Startglocke auf neue Allzeithochs. Für den Dow ist es das erste Rekordhoch seit Januar. Den Kursen half, dass die Handelskonflikte etwas in den Hintergrund getreten sind, Konjunkturdaten aber immer wieder die starke US-Ökonomie belegen. Mit einem Anstieg um 5,1 Prozent reagierte die Aktie von Under Armour auf eine neue Gewinnprognose. Der Kurs von Thor Industries fiel um knapp 13 Prozent. Das Unternehmen verfehlte mit dem Ergebnis des vierten Geschäftsquartals die Erwartungen. Umsatzzahlen von Red Hat überzeugten nicht, die Aktie fiel um 6,4 Prozent. Apple gewannen 0,8 Prozent, nachdem BMO das Kursziel erhöht hatte. Eine Hochstufung auf "Outperform" durch Baird verhalf der Caterpillar-Aktie zu einem Anstieg um 2,1 Prozent. Ein grandioses Debüt legte die Aktie des Online-Ticket-Unternehmens Eventbrite hin. Das Papier stieg gegenüber dem Emissionspreis um 59 Prozent.

Am Anleihemarkt stagnierten die zuletzt gestiegenen Renditen weitgehend.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1783 +0,0% 1,1778 1,1753

EUR/JPY 132,88 +0,3% 132,47 132,21

EUR/CHF 1,1298 +0,0% 1,1293 1,1296

EUR/GBR 0,8883 +0,1% 0,8874 0,8872

USD/JPY 112,76 +0,2% 112,51 112,48

GBP/USD 1,3265 -0,1% 1,3272 1,3247

Bitcoin

BTC/USD 6.551,53 +2,4% 6.397,03 6.435,05

Der Dollar gab zu Euro und Pfund trotz starker US-Konjunkturdaten leicht nach. Der Euro stieg auf rund 1,1780 Dollar. Teilnehmer begründeten das Schwächeln des Greenback mit der nachlassenden Risikoscheu. Das britische Pfund kletterte auf 1,3270 Dollar. Es profitiere einerseits von überraschend guten Daten zum britischen Einzelhandel, andererseits von "optimistischen" Aussagen des britischen Lordkanzlers und Justizministers David Lidington bezüglich einer Brexit-Vereinbarung.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,30 70,32 -0,0% -0,02 +20,4%

Brent/ICE 78,83 78,70 +0,2% 0,13 +23,5%

