Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MONTAG: In Schanghai und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen - in Schanghai anschließend auch für den Rest der Woche.

Der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp hat das Führungsvakuum an der Konzernspitze beendet und außerdem offiziell den Weg für die Aufteilung des Konzerns in zwei eigenständige Gesellschaften gebilligt. Das Gremium ernannte Interimschef Guido Kerkhoff dauerhaft zum neuen Vorstandsvorsitzenden und stattete ihn mit einem Fünfjahresvertrag aus. An der Spitze des Aufsichtsrats wird künftig Bernhard Pellens stehen. Der 62-Jährige gehört dem Gremium bereits seit 2005 an und tritt die Nachfolge des zurückgetretenen Vorsitzenden Ulrich Lehner an. Damit hat es für die Leitung des Aufsichtsrats überraschend eine interne Lösung gegeben. Lange Zeit waren verschiedene Namen von außenstehenden Managern oder Personen zirkuliert. Pellens übernimmt die Führung des Gremiums unmittelbar von Markus Grolms, der als stellvertretender AR-Chef (und Vertreter der Arbeitnehmerseite) die Geschäfte nach dem Ausscheiden von Lehner übergangsweise geführt hatte. Außerdem votierte das Kontrollgremium einstimmig für die bereits am Donnerstag bekanntgegebene Teilung des Konzerns in zwei unabhängige Unternehmen.

Im Ringen um eine Neuauflage des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta) ist ein Durchbruch gelungen. Die neue Handelsvereinbarung soll USA-Mexiko-Kanada-Abkommen (USMCA) heißen und das fast 25 Jahre alte Nafta ersetzen, wie die Regierungen in Washington und Ottawa in der Nacht auf Montag (Ortszeit) mitteilten. Das Drei-Länder-Abkommen werde zu "freieren Märkten, fairerem Handel und kräftigem Wirtschaftswachstum in unserer Region" führen. Vorausgegangen war eine Einigung zwischen Kanada und den USA nach schwierigen Verhandlungen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau sprach von einem "guten Tag" für sein Land. US-Präsident Donald Trump hatte auf eine Neuverhandlung des Freihandelsabkommens gepocht, das 1994 zwischen den USA, Kanada und Mexiko geschlossen wurde. Trump sieht sein Land durch das bisherige Nafta-Abkommen erheblich benachteiligt. Die USA und Mexiko einigten sich bereits im August auf eine Neufassung des Handelsabkommens.

Hella: 1,05 EUR

-DE

08:00 Einzelhandelsumsatz August

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -1,1% gg Vm

09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

September (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,7

1. Veröff.: 53,7

zuvor: 55,9

-IT

09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

September

PROGNOSE: 50,1

zuvor: 50,1

-FR

09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

September (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,5

1. Veröff.: 52,5

zuvor: 53,5

-EU

10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone

September (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,3

1. Veröff.: 53,3

zuvor: 54,6

11:00 Arbeitsmarktdaten August

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 8,2%

zuvor: 8,2%

-GB

10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

September

-US

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

September (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 55,6

zuvor: 54,7

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 59,5 Punkte

zuvor: 61,3 Punkte

16:00 Bauausgaben August

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Keine Auktionen angekündigt.

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.934,80 +0,54%

Nikkei-225 24.249,56 +0,54%

Shanghai-Composite Feiertag

INDEX zuletzt +/- %

DAX 12.246,73 -1,52

DAX-Future 12.219,00 -1,46

XDAX 12.232,99 -1,45

MDAX 25.997,86 -0,58

TecDAX 2.813,07 -0,70

EuroStoxx50 3.399,20 -1,47

Stoxx50 3.067,94 -0,88

Dow-Jones 26.458,31 0,07

S&P-500-Index 2.913,98 -0,00

Nasdaq-Comp. 8.046,35 0,05

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 158,90 +43

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,53 -0,53 0,08

Deutschland 10 Jahre 0,47 0,47 0,04

USA 2 Jahre 2,84 2,80 0,94

USA 10 Jahre 3,07 3,06 0,66

Japan 2 Jahre -0,11 -0,12 0,03

Japan 10 Jahre 0,13 0,12 0,08

EUROPA

Ausblick: Mit etwas steigenden Kursen an den europäischen Börsen rechnen Marktteilnehmer am Montag. "Gestützt wird die Stimmung vom festen Future auf den S&P-500", sagt ein Marktteilnehmer. Der reagiert mit einem Plus von einem halben Prozent auf den Durchbruch in den Handelsgesprächen zwischen den USA und Kanada, so dass das Nafta-Abkommen nun unter neuem Namen weitergeführt werden kann. "In Europa schauen die Anleger weiter auf Italien", sagt ein weiterer Marktteilnehmer. Die starke Spread-Ausweitung nach dem Budget-Entwurf hatte die Stimmung in Europa zum Wochenausklang stark belastet.

Daneben sind die Impulse uneinheitlich. Ein unerwartet starker Rückgang des chinesischen Einkaufsmanager-Index gerät wegen des Feiertags in Shanghai und Hongkong etwas in den Hintergrund, ein schwacher japanischer Tankan schlägt sich an der Tokioter Börse über einen schwachen Yen in einem leichten Kursplus nieder. Auch in Europa und den USA stehen Einkaufsmanager-Indizes zur Veröffentlichung an, allerdings überwiegend in der zweiten Lesung.

Rückblick: Schwach - Das überraschend hohe Defizit im italienischen Haushaltsentwurf verschreckte die Anleger. Mit einem Minus von 3,7 Prozent war die Mailänder Börse das Schlusslicht in Europa, wobei vor allem Aktien von Banken, die große Bestände an italienischen Anleihen halten, stark verloren. Unicredit sackten um 6,7 Prozent ab und Intesa um 8,4 Prozent. In Deutschland verloren Deutsche Bank 3,8 Prozent und Commerzbank 4,8 Prozent. Der Stoxx-Bankenindex führte mit einem Minus von 2,8 Prozent die Verliererliste bei den Branchenindizes an. Die Renditen italienischer Anleihen schnellten erneut nach oben, wodurch sich die Refinanzierung für das bereits schuldenüberfrachtete Land zusätzlich verteuert. Die Rendite der zehnjährigen Papiere stieg auf 3,15 von 2,90 Prozent. Die Rendite der entsprechenden Bundesanleihen fiel dagegen auf 0,47 von 0,53 Prozent, weil sie als vermeintlich sicherer Hafen vermehrt Zulauf erhalten. Die Aktien der italienischen Baukonzerns Astaldi brachen um knapp 30 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seinen Kapital- und Finanzierungsplan angepasst hatte. Den Grund liefert die Verzögerung des Verkaufsprozesses der Yavuz-Sultan-Selim-Brücke über den Bosporus in der Türkei. Eine Gewinnwarnung des britischen Versicherers RSA schickte die Aktie 9,3 Prozent nach unten.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - BASF verloren 2,3 Prozent. Zwar wurde die Vereinbarung mit LetterOne zum Zusammenschluss ihrer jeweiligen Öl- und Gasgeschäfte positiv gewertet, belastend wirkte allerdings, die Aussage von BASF-Finanzchef, das Chemiegeschäft sei im dritten Quartal etwas langsamer gestartet. Nach der massiven Gewinnwarnung am Vortag hagelte es für SMA Solar negative Analysten-Kommentare, die Aktie verlor weitere 8,3 Prozent. Befesa-CEO Javier Molina scheint auf der Berenberg-Konferenz in dieser Woche mit seinem Ausblick über das zukünftige Wachstum die Investoren erreicht zu haben, für die Aktie ging es gegen den Trend um 5,3 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

In den Aktien der Deutschen Börse sei es im nachbörslichen Handel am Freitag etwas lebhafter zugegangen, berichtete ein Händler. Die Titel seien nachrichtenlos um 0,5 Prozent gefallen. Daneben hätten in dem ansonsten ruhigen Umfeld Siltronic 1 Prozent verloren. Unter den Nebenwerten wurden Fortec Electronik 5 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen hatte am frühen Abend zwei Übernahmen seiner britischen Tochtergesellschaft vermeldet, mit denen das Segment Datenvisualisierung gestärkt werden soll.

USA / WALL STREET

