FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages Chung-Yeung-Fest geschlossen.

TAGESTHEMA

Ein schwaches Geschäft in der Industrieversicherung durchkreuzt die Gewinnerwartungen der Talanx AG. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, geht er für 2018 nur noch von einem Konzernergebnis von rund 700 Millionen Euro aus. Die bisherige Prognose hatte auf rund 850 Millionen Euro gelautet. Die geplante Dividende mindestens auf Vorjahresniveau sei nicht gefährdet. Hintergrund ist die Großschadensbelastung der Industrieversicherung, wie Talanx ausführte. Diese liege nach neun Monaten voraussichtlich bei mehr als 260 Millionen Euro, womit das Großschadensbudget für das Gesamtjahr bereits ausgeschöpft sei. Das sei mehreren Großschäden sowie einer ungewöhnlich starken Häufung von Frequenzschäden in der industriellen Sachversicherung geschuldet. Im dritten Quartal rechnet Talanx im Geschäftsbereich Industrieversicherung mit einem Quartalsverlust von mehr als 100 Millionen Euro. Im kommenden Jahr soll sich der Gewinn wieder berappeln. Für 2019 kündigte Talanx ein Konzernergebnis von rund 900 Millionen Euro an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:30 DE/Merck KGaA, Telefonkonferenz zum Kapitalmarkttag, (10:00 Präsentation)

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q

12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q

12:55 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q

13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 3Q

22:03 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q

22:05 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 3Q

23:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE

08:00 Import-/Exportpreise August

Importpreise

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+5,2% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+5,0% gg Vj

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober

PROGNOSE: -12,0 Punkte

zuvor: -10,6 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: +74,0 Punkte

zuvor: +76,0 Punkte

-GB

10:30 Arbeitsmarktdaten September

Arbeitslosengeldbezieher

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +8.700 Personen

-US

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung

September Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 78,2%

zuvor: 78,1%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 DE/Auktion 0,00-prozentiger Schatzanweisungen mit Laufzeit

September 2020 im Volumen von 4,0 Mrd EUR

12:00 FI/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2028

im Volumen von 1,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.756,00 0,25

Nikkei-225 22.306,70 0,16

Schanghai-Composite 2.564,24 -0,15

INDEX zuletzt +/- %

DAX 11.614,16 0,78

DAX-Future 11.597,50 0,44

XDAX 11.612,88 0,45

MDAX 23.749,94 -0,51

TecDAX 2.588,33 0,13

EuroStoxx50 3.210,37 0,50

Stoxx50 2.912,99 0,44

Dow-Jones 25.250,55 -0,35

S&P-500-Index 2.750,79 -0,59

Nasdaq-Comp. 7.430,74 -0,88

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 158,57% +1

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,57 -0,57 0,04

Deutschland 10 Jahre 0,50 0,50 0,07

USA 2 Jahre 2,86 2,85 0,97

USA 10 Jahre 3,17 3,16 0,75

Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02

Japan 10 Jahre 0,14 0,14 0,10

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Nach den Gewinnen zum Wochenstart werden die Börsen in Europa auch am Dienstagmorgen leicht im Plus erwartet. Damit dürfte sich die Stabilisierung ausweiten, nachdem es in der Vorwoche zu einem Abverkauf gekommen war. Im Fokus dürfte einmal mehr Italien stehen, nachdem die dortige Regierung am Vorabend den Entwurf für das umstrittene Haushaltsgesetz für das kommende Jahr verabschiedet und damit eine Reihe von expansiven Fiskalmaßnahmen bestätigt hat. Die Anleger werden nun ein Auge darauf werfen, wie die italienischen Staatsanleihen auf die Entwicklung reagieren. Fingerzeige für die aktuelle und die künftige Lage der Konjunktur wird dann der ZEW-Index aus Deutschland liefern, der um 11.00 Uhr zur Veröffentlichung ansteht. Dabei werden die Erwartungen mit minus 12 nach minus 10,6 Punkten prognostiziert, was allerdings nicht als Alarmsignal angesehen werden dürfte. Am Mittag könnte die US-Berichtssaison erneut Impulse liefern. Dann legen die US-Banken Morgan Stanley und Goldman Sachs ihre Zahlen vor. Am Abend steht dann mit Netflix eines der FANG-Unternehmen auf der Agenda der Berichtsunternehmen.

RÜCKBLICK: Fester - Nach den Verlusten in der Vorwoche habe es sich jedoch nur um eine kleine Erholung gehandelt, so ein Teilnehmer. Die Anleger hoffen darauf, dass die im Verlauf der Woche langsam Fahrt aufnehmende Berichtssaison einen positiven Impuls zur Stabilisierung liefert. Der Airline-Sektor stand unter Abgabedruck. Lufthansa fielen um 3,2 Prozent, Air France-KLM um 3,3 Prozent und IAG verloren 0,5 Prozent. Die Branche leidet unter dem hohen Ölpreis. Übergeordnet bereiten dazu die Überkapazitäten Probleme, die auf die Preise drücken. In London stürzten Superdry um 21,2 Prozent ab. Das Unternehmen reiht sich in die lange Liste der Einzelhändler ein, denen der heiße Sommer einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Aufgrund technischer Probleme hatte der Handel am deutschen Aktienmarkt auf dem Handelssystem Xetra erst mit gut einer Stunde Verspätung begonnen. Die Wahlschlappe der CSU in Bayern hatte keine großen Auswirkungen an den Börsen. Die VW-Aktie stellte mit einem Plus von 3,0 Prozent den DAX-Tagesgewinner. Erneut waren es die Aufspaltungs-Optionen bei dem Automobilkonzern, die einen Mehrwert für die Aktionäre bringen sollen. Auch wenn Porsche mitgeteilt hat, dass das Unternehmen derzeit keine Aktivitäten für einen (Teil-)Börsengang verfolge, wurde das Szenario an der Börse weiter verfolgt. Die Porsche-Aktie gewann 2,7 Prozent. Für Ceconomy ging es nach personellen Veränderungen im Vorstand um 3,1 Prozent nach oben. Die Drägerwerk-Aktie verlor nach einer Gewinnwarnung 3,5 Prozent. Zudem lieferte der Automobil-Zulieferer Grammer eine Umsatz- wie Gewinnwarnung, die Aktie brach um 10,6 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler hat sich das nachbörsliche Geschäft auf Talanx konzentriert. Der Versicherungskonzern hatte am Abend seine Jahresprognose kassiert. Hintergrund war die Großschadensbelastung der Industrieversicherung. Die Aktie wurde am Abend 5,5 Prozent tiefer gestellt.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Mehrfach hatte der Dow das Vorzeichen gewechselt. Technologiewerte hinkten der Entwicklung klar hinterher. Die Nervosität der Investoren bleibe weiterhin hoch. Die Belastungsfaktoren Handelskonflikt sowie die zuletzt kräftig gestiegenen Marktzinsen blieben weiter präsent, würden durch die langsam Fahrt aufnehmende US-Berichtssaison aber etwas in den Hintergrund gedrängt, hieß es. Allerdings wurden Technologiewerte von der Kombination aus hohen Marktzinsen und sinkenden Wachstumsprognosen doch etwas stärker gebremst als der Gesamtmarkt. Ein uneinheitliches Bild zeigten die US-Konjunkturdaten. Für Bank of America ging es um 1,9 Prozent nach unten, obwohl das Institut die Markterwartungen geschlagen hatte. Im Handelsgeschäft schwächelte die Bank allerdings - ebenso beim Kreditwachstum, zudem wurden die Rückstellungen für notleidende Kredite erhöht. Sears brachen um knapp 24 Prozent ein. Der Einzelhandelskonzern hatte einen Antrag auf Gläubigerschutz eingereicht. Broadcom sanken um 0,2 Prozent. Das Unternehmen hatte die letzte kartellrechtliche Hürde auf dem Weg zur Übernahme der CA Inc.

Wenig Bewegung gab es dagegen am US-Rentenmarkt. Schwache Einzelhandelsdaten hätten die Notierungen etwas gestützt, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.11 Uhr

EUR/USD 1,1573 -0,1% 1,1582 1,1590

EUR/JPY 129,59 +0,1% 129,47 129,55

EUR/CHF 1,1442 +0,1% 1,1433 1,1443

EUR/GBR 0,8806 +0,0% 0,8803 0,8815

USD/JPY 111,98 +0,2% 111,78 111,78

GBP/USD 1,3143 -0,1% 1,3154 1,3149

Bitcoin

BTC/USD 6.586,06 +0,6% 6.544,85 6.632,09

Etwas schwächer präsentiert sich der Euro am Morgen, nachdem er am Vortag noch zugelegt hatte. Auch der Yen gibt gegen die US-Devise nach.

Am Montag zeigte sich der Dollar mit Abgaben, der ICE-Dollarindex büßte 0,1 Prozent ein. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, die Sorgen über Brexit und Fiskalpolitik Italiens seien aber keineswegs ausgeräumt. Andere Händler sprachen von wachsender Besorgnis über den Handelskonflikt und das gestiegene US-Haushaltsdefizit, die den Dollar belastet habe. Der Euro kletterte im Gegenzug auf ein Tageshoch bei 1,16 Dollar und notierte zuletzt bei 1,1581 Dollar knapp unter diesem Niveau. Unter Abgabedruck stand das britische Pfund zum Euro. Grund waren die weiter verfahrenen Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU.

ROHSTOFFE

