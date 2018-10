Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Italiens Kreditwürdigkeit ist am Freitag von der Ratingagentur Moody's auf die niedrigste mögliche Investment-Grade-Bewertung gesenkt worden, so dass der Verkaufsdruck auf italienische Anleihen sich noch einmal erhöhen und die Kreditkosten für das hoch verschuldete Land noch einmal steigen dürften. Bereits am Freitag waren italienische Anleihen wieder verkauft worden, bevor sie sich im Laufe des Tages erholten. In der vergangenen Woche hatte sich der Ausverkauf bei Staatsanleihen auch auf andere Länder Südeuropas ausgedehnt. Für Anleger, die bis vor kurzem noch hofften, dass die Marktverwerfungen eingedämmt würden, war das ein beunruhigendes Zeichen. Moody's stufte die Bonität des Landes von Baa2 auf Baa3 herab und verwies angesichts des Haushaltsentwurfs auf eine "wesentliche Abschwächung der italienischen Finanzkraft". Seit Ende September waren die Renditen italienischer Anleihen stark gestiegen, nachdem bekannt wurde, dass die Regierung den Etat für 2018 mit einem Haushaltsdefizit von 2,4 Prozent plant, womit sie sich im Widerspruch zur EU-Kommission befindet. "Die Entwicklung der Staatsverschuldung in Italien ist verwundbar", erklärte Moody's. "Bei schwächerem Wirtschaftswachstum würde die Quote von ihrem bereits erhöhten Niveau weiter steigen." Zwar hatten viele Anleger eine Bonitätsverschlechterung für Italien erwartet. Gleichwohl ist die Bewertung mit nur einer Stufe Abstand zu einem Junk-Rating immer noch gravierend, weil nicht wenige Fonds keine Sub-Investment-Grade-Anleihen halten dürfen. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone und weist eine öffentliche Verschuldenung von etwa 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Analysten fürchten, dass andere schwächere Euro-Länder mitgerissen würden, wenn Italien gezwungen wäre, die gemeinsamen Währung zu verlassen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 2Q

09:30 DE/Munich Re, PG zum jährlichen Rückversicherungstreffen

12:00 DE/Hannover Rück SE, PG zum jährlichen Rückversicherungstreffen

18:00 AT/AMS AG, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 9 Monate

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

Keine Auktionen angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.771,00 0,13

Nikkei-225 22.639,12 0,48

Schanghai-Composite 2.669,16 4,65

INDEX zuletzt +/- %

DAX 11.553,83 -0,31

DAX-Future 11.538,50 0,08

XDAX 11.548,95 0,06

MDAX 24.148,60 -0,84

TecDAX 2.650,30 -0,34

EuroStoxx50 3.210,82 -0,02

Stoxx50 2.940,60 0,52

Dow-Jones 25.444,34 0,26

S&P-500-Index 2.767,78 -0,04

Nasdaq-Comp. 7.449,03 -0,48

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 159,26% -56

+++++ ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT +++++

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,02

Deutschland 10 Jahre 0,46 0,46 0,03

USA 2 Jahre 2,90 2,91 1,01

USA 10 Jahre 3,19 3,19 0,78

Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02

Japan 10 Jahre 0,15 0,14 0,10

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Im Spannungsfeld zwischen positiven Vorgaben aus Asien und den anhaltenden Sorgen um Italien dürften die Aktienmärkte in Europa wenig verändert in die Woche starten. In China geht es für den Schanghai-Composite um gut 4 Prozent nach oben. Hier sorgen Signale aus Peking, nötigenfalls unterstützend einzugreifen für eine Kursrally, nachdem das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal leicht unter den Erwartungen geblieben war. Chinas Notenbank prüft demnach Maßnahmen, um die Nachfrage privater Unternehmen nach Finanzierungen zu decken. Weiter sind die Blicke vor allem auf Italien gerichtet, wo sich die Regierung in Sachen Haushalt unnachgiebig zeigt - auch nachdem Italiens Kreditwürdigkeit von der Ratingagentur Moody's auf die niedrigste mögliche Investment-Grade-Bewertung gesenkt wurde. Diese liegt nun bei Baa3 nach Baa2. Die Rating-Analysten verweisen angesichts des Haushaltsentwurfs auf eine "wesentliche Abschwächung der italienischen Finanzkraft". Die Rendite zehnjähriger italienischer Anleihen lag zuletzt am Freitag bei 3,58 Prozent. In der Spitze war sie zum Wochenausklang auf 3,71 Prozent gestiegen - den höchsten Stand seit Februar 2014. Die Italien-Abstufung dürfte auch für weiteren Druck auf die italienischen Bankenwerte sorgen, erwartet Analyst Michael Hewson von CMC Markets. Der Schritt könne die Banken des Landes zu außerplanmäßigen Kapitalerhöhungen zwingen.

Rückblick: Neben den politischen Unwägbarkeiten mehrten sich schlechte Unternehmensnachrichten. Daneben schwelen weiter der drohende ungeregelte Brexit, wie auch der Handelskonflikt USA/China. Thema war zunächst der Konflikt zwischen der EU und Rom über den italienischen Haushaltsplan. Daher legten die italienischen Renditen zunächst weiter zufort. Am Nachmittag sorgten Aussagen von EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici dann für einen Rückgang. Er kann sich eine Eurozone ohne die Beteiligung Italiens nicht vorstellen. Der Reifenhersteller Michelin hat im dritten Quartal den Umsatz zwar erhöht, seine Erwartungen für 2018 aber gesenkt. Pirelli gaben 5,0 Prozent ab, Nokian 4,9 Prozent und Continental 4,5 Prozent. Die Michelin-Aktie brach um 11,3 Prozent ein. Die Papiere von Air France-KLM grenzten ihr Minus nur kurzzeitig ein, nachdem sich das Unternehmen mit den Gewerkschaften auf einen Tarifvertrag geeinigt hat. Die Einigung sei nach entsprechenden Medienberichten in den vergangenen Tagen nicht überraschend gekommen, hieß es. Die Papiere verloren 3,0 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Daimler verloren nach der zweiten Gewinnwarnung in diesem Jahr 1,9 Prozent. Auch andere Aktien aus dem Sektor gerieten unter Druck: BMW fielen um 0,7 Prozent und VW um 1,1 Prozent. Auch die Software AG hat Zahlen vorgelegt. Diese sind besser ausgefallen als Analysten erwartet hatten. Der Kurs stieg um 3,2 Prozent. Infineon fielen um 3,3 Prozent, auch belastet von der Daimler-Warnung. RIB Software schlossen 5,2 Prozent tiefer. Lufthansa bildeten das DAX-Schlusslicht und büßten nach einer Abstufung durch Mainfirst 6,0 Prozent ein. Ein gewisses Gegengewicht bildeten die Aufschläge von Titeln mit defensivem Charakter: So gewannen etwa Beiersdorf 1,2 Prozent, Eon 1,7 Prozent, RWE 2,1 Prozent oder Vonovia 1,5 Prozent. Für Wirecard ging es sogar um 2,1 Prozent nach oben - hier stützten starke Zahlen von Paypal.

XETRA-NACHBÖRSE

Nach der Gewinnwarnung der Hawesko Holding nach Xetra-Schluss wurden die Aktien bei Lang & Schwarz 5 Prozent schwächer getaxt - bei allerdings sehr dünnen Umsätzen.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Beruhigungspillen der chinesischen Notenbank haben zunächst für eine zaghafte Erholung am Aktienmarkt gesorgt. Doch ließ die Wirkung im Handelsverlauf merklich nach. Denn die übergeordneten Sorgen, vor allem um das globale Wachstum, hatten Bestand. Das Wirtschaftswachstum in China war zwar nur leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, gleichwohl verzeichnete es den niedrigsten Anstieg seit der globalen Finanzkrise 2009. Wie schon am chinesischen Aktienmarkt stützten beruhigende Worte der chinesischen Zentralbank auch in den USA die Börse. Die Signale wurden als wachstumssteigernde Impulse gedeutet. Als weiteres Ungemach wurde Europa identifiziert mit dem sich abzeichnenden Konflikt zwischen Italien und der EU. Nachdem die Renditen italienischer Staatsanleihen zunächst kräftig zugelegt hatten, kamen sie zuletzt wieder zurück, was auch dem US-Aktienmarkt half. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici hatte gesagt, er könne sich die Eurozone ohne Italien nicht vorstellen. Paypal schossen um 9,4 Prozent nach oben. Der Zahlungsdienstleister überraschte positiv mit Umsatz und Ergebnis. Ebay stürzten nach einem negativen Analystenkommentar durch Stifel Nicolaus um 8,9 Prozent ab. American Express gewannen 3,8 Prozent. Der Finanzkonzern hob nach guten Geschäftszahlen den Ausblick an. Dowdupont fielen um 1,9 Prozent. Der Chemiekonzern kündigte Abschreibungen an. Procter & Gamble übertraf die Erwartungen. Die Aktie kletterte um 8,8 Prozent. US-Anleihen waren mit den Entspannungssignalen aus China und Europa nicht mehr so gefragt, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 1,4 Basispunkte auf 3,19 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.16 Uhr

EUR/USD 1,1512 -0,0% 1,1515 1,1498

EUR/JPY 129,67 +0,1% 129,57 129,40

EUR/CHF 1,1476 +0,1% 1,1461 1,1456

EUR/GBR 0,8809 -0,0% 0,8810 0,8816

USD/JPY 112,63 +0,1% 112,53 112,56

GBP/USD 1,3069 -0,0% 1,3071 1,3041

Bitcoin

BTC/USD 6.489,76 -0,7% 6.532,50 6.451,50

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 22, 2018 01:38 ET (05:38 GMT)