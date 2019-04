Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In China und Hongkong bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Das britische Unterhaus hat für ein Gesetz gestimmt, das die Regierung zu einer Verschiebung des Brexit über den 12. April hinaus verpflichtet. Die Vorlage passierte die Parlamentskammer mit einer Mehrheit von nur einer Stimme. Das Gesetz, das einen harten Brexit verhindern soll, wird am Donnerstag dem britischen Oberhaus vorgelegt. Die Regierung reagierte verärgert auf die Abstimmung. "Wir sind enttäuscht, dass die Abgeordneten dieses Gesetz unterstützt haben", sagte ein Regierungssprecher. Premierministerin Theresa May habe bereits dargelegt, wie Großbritannien die EU mit einem Austrittsabkommen verlassen könne - und bereits angekündigt, sich für einen weiteren Brexit-Aufschub einzusetzen. Das Gesetz würde die Verhandlungsmöglichkeiten der Regierung stark einschränken, sagte der Sprecher. Im verfahrenen Brexit-Streit hatte die Premierministerin Oppositionsführer Jeremy Corbyn zu einem Gespräch getroffen. Beide Seiten bezeichneten das Treffen als "konstruktiv". Die Gespräche sollen am Donnerstag fortgesetzt werden. Allerdings fordert Labour eine Zollunion mit der EU, was viele Konservative strikt ablehnen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 DE/Rocket Internet SE, Jahresergebnis (08:15 Telefonkonferenz)

10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, BI-PK

11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, BI-PK

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang Februar

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -2,6% gg Vm

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 218.000

zuvor: 211.000

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2021

Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2029

im Gesamtvolumen von 2,5 bis 3,5 Mrd EUR

Auktion 0,65-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit November 2027 im Volumen von 250 bis 750 Mio EUR

10:50 FR/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2029

Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2034

Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2050

im Gesamtvolumen von 7,5 Mrd bis 9 Mrd EUR

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen 500 Mio SEK

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.879,70 0,00

Nikkei-225 21.717,74 0,02

Schanghai-Composite 3.234,08 0,55

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 11.954,40 1,70

DAX-Future 11.973,00 1,33

XDAX 11.953,14 1,30

MDAX 25.561,80 1,62

TecDAX 2.772,29 1,93

EuroStoxx50 3.435,56 1,17

Stoxx50 3.177,69 0,66

Dow-Jones 26.218,13 0,15

S&P-500-Index 2.873,40 0,21

Nasdaq-Comp. 7.895,55 0,60

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 165,30% -60

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach dem guten Start in das zweite Quartal dürften die Börsen eine Verschnaufpause einlegen. Mit Erleichterung dürfte an den Börsen aufgenommen werden, dass das britische Unterhaus für ein Gesetz gestimmt hat, das die Regierung zu einer Verschiebung des Brexit über den 12. April hinaus mit verpflichtet. Das Gesetz, das einen harten Brexit verhindern soll, wird nun dem britischen Oberhaus vorgelegt. "Der harte Brexit war an den Börsen nie eingepreist", so ein Aktienhändler. Auch bei den US-chinesischen Handelsgesprächen scheint es voran zu gehen. Überraschend will sich im Tagesverlauf Chinas Chefunterhändler, Vizepremier Liu He, mit US-Präsident Donald Trump treffen. Zuletzt hatte sich Trumps wichtigster Wirtschaftsberater, Larry Kudlow, optimistisch geäußert, dass sich beide Seiten noch in der laufenden Woche weiter annähern dürften. Insofern bleiben die positiven Faktoren intakt.

Rückblick: Sehr fest - Der Euro-Stoxx-50 und der DAX markierten neue Jahreshochs. Für erhöhte Risikobereitschaft sorgten gute Wirtschaftsdaten aus China, die Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China sowie die Aussicht, dass die Briten einen harten Brexit vermeiden. Unter Druck standen dagegen die Bundesanleihen, die Rendite der zehnjährigen Laufzeit sprang wieder knapp in den positiven Bereich. Vor allem die Automobilaktien legten weiter zu, der Index gewann 1,4 Prozent. Hier half zudem, dass die Autohersteller im März auf dem US-Markt gut abgeschnitten hatten. Positiv wurde zudem der Anstieg der Eisenerzpreise im chinesischen Handel gewertet. Arcelormittal stiegen um 2,6 Prozent, und Thyssenkrupp um 2,4 Prozent. Aber auch Halbleiteraktien standen hoch im Kurs. STMicro gewannen 5,7 Prozent und AMS 4,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Infineon stellten mit plus 4,4 Prozent den größten DAX-Gewinner. Händler verwiesen auf Aussagen von Taiwan Semiconductor, wonach die Nachfrage von den Mobiltelefonherstellern wieder anzögen. Mit Covestro (plus 3,6 Prozent) und BASF (plus 3,3 Prozent) standen zwei Werte aus dem zyklischen Chemiesektor oben auf der Gewinnerliste, wobei BASF auch vom höheren Ölpreis profitiert haben dürften. Defensive Titel wie die Immobilienwerte waren weniger gefragt, so gaben Deutsche Wohnen gegen den Trend um 1,1 Prozent und TAG Immobilien um 0,5 Prozent nach. So zeigten sich aus dem DAX Beiersdorf und Merck KGaA mit Abgaben von jeweils 0,2 Prozent. Prosiebensat1 stiegen um 5,6 Prozent nach Berichten, wonach sich die italienische Mediaset nach passenden Übernahmezielen umschaue. Prosiebensat1 seien nach dem Kurssturz "ein attraktives Ziel", meinte ein Händler.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Bitcoin-Aktie war am Abend erneut sehr gefragt, wie ein Händler berichtete. Nach einem Anstieg um über 25 Prozent im regulären Handel ging es am Abend mit der Aktie um weitere 10 Prozent nach oben. Die Aktie dürfte vom jüngsten Preisschub der Kryptowährung profitiert haben.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Neue überzeugende Konjunkturdaten aus China und die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreits haben die großen US-Aktienindizes auf Jahreshochs getrieben. Dass heimische Konjunkturdaten enttäuschten, fiel nicht ins Gewicht: Sowohl der ADP-Arbeitsmarktbericht als auch die Service-Einkaufsmanagerindizes von ISM und Markit verfehlten die Erwartungen. Unter den Einzelwerten verteuerten sich AMD um 8,5 Prozent. Nomura Instinet erwartete, dass AMD den Wettbewerbern Intel und Nvidia umfangreiche Marktanteile wegnehmen werde, und empfahlen die Aktie zum Kauf. Nvidia stiegen gleichwohl um 3,1 Prozent. Die Intel-Aktie legte um 2 Prozent zu. Der Halbleiterhersteller hat mit George Davis einen neuen Finanzvorstand gefunden, der in den vergangenen sechs Jahren Finanzvorstand des Konkurrenten Qualcomm war. Qualcomm fielen um 0,7 Prozent. Blue Apron schossen um 7,3 Prozent nach oben. CEO Brad Dickerson und Mitgründer und Technikchef Ilia Papas werden das mit Schwierigkeiten kämpfende Unternehmen verlassen. Caterpillar schlossen 0,7 Prozent niedriger. Die Deutsche Bank hat die Aktie auf "Hold" gesenkt. Schwächster Wert im Dow waren Boeing mit minus 1,5 Prozent. Beobachter verwiesen darauf, dass mehr und mehr Analysten davon überzeugt seien, dass Boeing Pläne für einen Ausbau der Produktion des 737 MAX auf Eis legen oder die Produktion vielleicht sogar zurückfahren werde. Darunter litt auch die Aktie des Flugzeugrumpfherstellers Spirit Aerosystems, die um 4,7 Prozent fiel.

Trotz der enttäuschenden US-Konjunkturdaten waren Staatsanleihen nicht gefragt. Die Zehnjahresrendite stieg um 4,4 Basispunkte auf 2,52 Prozent. Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreits habe Anleger lieber zu risikoreicheren Anlageklassen wie Aktien greifen lassen, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17:07 Uhr

EUR/USD 1,1241 +0,0% 1,1237 1,1234

EUR/JPY 125,21 -0,0% 125,25 125,27

EUR/CHF 1,1218 +0,1% 1,1205 1,1200

EUR/GBR 0,8535 -0,1% 0,8541 0,8539

USD/JPY 111,40 -0,1% 111,46 111,50

GBP/USD 1,3169 +0,1% 1,3157 1,3153

Bitcoin

BTC/USD 5.011,42 -3,46 5.191,25 5.017,00

Der Dollar gab seine jüngsten Gewinne auf. Die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger laste auf dem Greenback, hieß es dazu. Der Euro notierte im späten US-Handel bei etwa 1,1240 Dollar, nachdem er am Dienstag zeitweise unter 1,12 Dollar gefallen war.

Das Pfund baute die Gewinne des Vorabendes aus und stieg von 1,3121 auf in der Spitze 1,3196 Dollar. Die Bereitschaft von Premierministerin Theresa May, das Gespräch mit der oppositionellen und europafreundlichen Labour-Party zu suchen, um einen mehrheitsfähigen Brexit-Deal zu finden, stütze die Devise, so die Analysten der ING.

Das Pfund verteidigt seine jüngsten Aufschläge am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft. Dass das britische Parlament am Vorabend für ein Gesetz gestimmt hat, das die Regierung zu einer Verschiebung des Brexit über den 12. April hinaus verpflichtet, hilft dem Pfund-Kurs nicht. Das Gesetz schränke die Verhandlungsmöglichkeiten der Regierung stark ein, kommentierte ein Regierungssprecher. Im Handel verweist man darauf, dass ein harter Brexit ohnehin nie ein wirkliches Szenario am Devisenmarkt gewesen sei.

+++++ ROHSTOFFE +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 04, 2019 01:30 ET (05:30 GMT)