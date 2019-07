Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DONNERSTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

Die US-Notenbank dürfte ihre Geldpolitik am Mittwoch lockern. Volkswirte erwarten, dass die Federal Reserve den Zielsatz für die Fed Funds Rate um 25 Basispunkte auf 2,00 bis 2,25 Prozent senken wird. Es wäre die erste Zinssenkung seit 2008 und das Ende der Normalisierung einer ultralockeren Geldpolitik, die die Fed nach der Finanz- und Wirtschaftskrise verfolgt hatte. Der von Ökonomen erwartete "kleine" Zinsschritt der Fed ist einerseits umstritten, andererseits allerdings gut begründbar und ebenso gut kommuniziert. Es hat den Anschein, als würde die Fed mit einer Leitzinssenkung trotz guten Wirtschaftswachstums den öffentlichen Forderungen von US-Präsident Donald Trump nachgeben. Dieser hatte Fed-Chairman Jerome Powell wiederholt scharf attackiert und ihn aufgefordert, frühere Fehler (eine seiner Meinung nach zu starke Straffung der Geldpolitik) nicht zu wiederholen. Die Botschaft ist klar: Trump will eine zweite Amtszeit und kann höhere Zinsen, die das Wirtschaftswachstum dämpfen würden, nicht gebrauchen. Tatsächlich hat sich das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal auf 0,2 (erstes Quartal: 0,4) Prozent abgeschwächt. Jüngste Konjunkturdaten deuten aber darauf hin, dass der Konsum stark wie eh und je ist und auch die Industrieproduktion wieder wächst. Viele Analysten sehen deshalb einen Kotau der Fed vor Trump. Andererseits gibt es auch Argumente für ein frühzeitiges Handeln der Fed. Die Logik lautet: Lieber jetzt die Zinsen ein wenig senken als später stark - die Nullzinsgrenze ist heute weniger weit entfernt als am Beginn des vorigen Lockerungszyklus.

PUMA (08:00)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q19 ggVj Zahl 2Q18

Umsatz 1.196 +14% 8 1.049

EBIT 73 +27% 6 58

Ergebnis nach Steuern/Dritten 40 +27% 2 31

Ergebnis je Aktie 0,25 +19% 5 0,21

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H

08:00 CH/Glencore plc, Produktionbericht 1H

08:30 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 1H

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q

12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 2Q

13:00 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 2Q

13:15 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q

17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 1H

18:00 FR/Accor SA, Ergebnis 1H

22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

- DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H

- ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 1H

- DE

08:00 Einzelhandelsumsatz Juni

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -1,7% gg Vm

09:55 Arbeitsmarktdaten Juli

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +2.500 gg Vm

zuvor: -1.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 5,0%

zuvor: 5,0%

- FR

08:45 Verbraucherpreise Juli (vorläufig)

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj

- ES

09:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vq/+2,4% gg Vj

- IT

11:00 Verbraucherpreise Juli (vorläufig)

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj

12:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: -0,1% gg Vq/-0,2% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vq/-0,1% gg Vj

- EU

11:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung)

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,9% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vq/+1,2% gg Vj

11:00 Verbraucherpreise Eurozone Juli (Vorabschätzung)

Eurozone

PROGNOSE: +1,1% gg Vj

zuvor: +1,3% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +1,1% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vj

11:00 Arbeitsmarktdaten Juni

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 7,5%

zuvor: 7,5%

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juli

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +150.000 Stellen

zuvor: +102.000 Stellen

14:30 Arbeitskostenindex 2Q

PROGNOSE: +0,7% gg Vq

zuvor: +0,7% gg Vq

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 49,7

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung,

20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 2,00% bis 2,25%

zuvor: 2,25% bis 2,50%

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August

2029 im Volumen von 3 Mrd EUR

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.159,00 0,14

S&P-500-Future 3.019,50 0,24

Nikkei-225 21.557,76 -0,70

Schanghai-Composite 2.933,12 -0,65

+/- Ticks

Bund -Future 174,62 5

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 12.147,24 -2,18

DAX-Future 12.114,50 -2,47

XDAX 12.126,03 -2,47

MDAX 25.806,90 -1,71

TecDAX 2.892,07 -1,82

EuroStoxx50 3.462,85 -1,72

Stoxx50 3.178,81 -1,21

Dow-Jones 27.198,02 -0,09

S&P-500-Index 3.013,18 -0,26

Nasdaq-Comp. 8.273,61 -0,24

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,57 +13

EUROPA

Ausblick: Mit einer vorsichtigen Seitwärtsbewegung an Europas Börsen rechnen Händler am Mittwoch. Vor der mit Spannung erwarteten Fed-Zinsentscheidung am Abend dürfte der Markt die Scherben des Kursrutsches vom Vortag zusammenkehren. In ausgesuchten Werten könnte es zu Schnäppchenkäufen kommen, zumeist jedoch nur die Berichtssaison abgearbeitet werden. Am Mittwoch werden mit Verbraucherpreisen und BIP-Daten aus der Eurozone und zahlreichen Ländern wie Spanien, Italien und Frankreich wieder wichtige Daten erwartet. In den USA steht daneben der ADP-Arbeitsmarktbericht an. Etwas stützend könnten die besseren Daten von Apple wirken und der leichte Anstieg im chinesischen Einkaufsmanager-Index.

Rückblick: Sehr schwach - Neben Gewinnwarnungen und schwachen Konjunkturdaten belasteten auch neue Tweets von US-Präsident Donald Trump. Dieser hat China gewarnt, dass die Konditionen einer Vereinbarung nach einem Sieg bei den nächsten Präsidentschaftswahlen wesentlich schlechter wären als dies jetzt der Fall sei. Lufthansa hat im zweiten Quartal weniger verdient und weniger umgesetzt als erwartet. Die Aktie verlor 6 Prozent. Im Gefolge notierten Air France-KLM 2,3 Prozent tiefer und Ryanair fielen um 3,8 Prozent. Unter Druck standen nach Zahlen die Aktien der Siemens-Tochter für erneuerbare Energien, Siemens Gamesa. Die Titel fielen um 17,7 Prozent. Nach gesenkter Umsatzprognose gaben Reckitt Benckiser 3,2 Prozent nach. Gegen den Trend gewannen BP 3,1 Prozent nach Zahlen. Auch die Zahlen von Air Liquide (plus 0,8 Prozent) gefielen.

Sehr schwach - Fresenius Medical Care (FMC) verloren 5,3 Prozent. Nicht gut kam der Margenrückgang an, der laut Bryan Garnier auf das Versorgungsmanagement in den USA zurückzuführen ist. Für die Aktie der Mutter Fresenius ging es um 2,1 Prozent nach unten - und das obgleich die Zahlen gefielen. Die Schwäche der Tochter überwog allerdings. Heidelbergcement hat den operativen Gewinn im ersten Halbjahr mit Hilfe von Preiserhöhungen auf vergleichbarer Basis um knapp 6 Prozent gesteigert. An der Börse wurde teils mehr erhofft, die Aktie fiel um 3,3 Prozent. Bayer verloren nach Zahlen 3,7 Prozent. Zudem verlangen immer mehr US-Bürger von Bayer Schadensersatz für Krebserkrankungen, die sie auf den Unkrautvernichter Glyphosat zurückführen. Die Aktien von RWE hielten sich mit Abgaben von 0,7 Prozent im Vergleich besser. Der Grund waren gute Zahlen.

RIB Software wurden am Abend 5,5 Prozent höher gestellt. Die Gesellschaft hatte ihren Ausblick für Umsatz und Betriebsergebnis angehoben. Die Schweizer Electronic AG senkte ihren Ausblick für 2019. Nachdem die Aktie im Xetra-Handel mit der Hiobsbotschaft um knapp 14 Prozent eingeknickt war, wurden die Titel am Abend 3 Prozent höher gestellt. Die Mitteilung war kurz vor Ende des Xetra-Handels am Markt aufgeschlagen. Maternus-Kliniken wurden nach einer gesenkten Prognose 3 Prozent schwächer gestellt.

USA / WALL STREET

