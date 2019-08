Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Als Reaktion auf die von Peking angekündigte neue Runde von Strafzöllen auf US-Produkte hat US-Präsident Donald Trump am Freitag Gegenmaßnahmen verhängt. Die bereits eingeführten Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 250 Milliarden Dollar würden zum 1. Oktober auf 30 Prozent erhöht, schrieb Trump im Online-Dienst Twitter. Zölle auf Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar, die ab dem 1. September greifen sollen, erhöhen sich demnach ebenfalls um fünf Prozentpunkte.

Derweil hat Peking seine Gesprächsbereitschaft bekräftigt. "Wir sind bereit, die Probleme durch Verhandlungen und Kooperation auf eine ruhige Art und Weise zu lösen", sagte Chinas Vizepremierminister Liu He, der die Verhandlungen mit den USA leitet, zu Staatsmedien. Die chinesische Regierung wolle "keine Eskalation des Handelskriegs", denn dieser würde den Interessen Chinas, der USA und der Welt schaden, so Liu.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DIVIDENDENABSCHLAG

Hyrican Informationssysteme 0,04 EUR

M1 Kliniken 0,30 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex August

PROGNOSE: 95,1

zuvor: 95,7

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 98,6

zuvor: 99,4

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 91,7

zuvor: 92,2

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli

PROGNOSE: +1,3% gg Vm

zuvor: revidiert +1,9% gg Vm; vorläufig +2,0% gg Vm

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:00 DE/Kuponfestsetzung neuer Bundesschatzanweisungen

mit Laufzeit September 2021 im Volumen von 5 Mrd EUR

(Auktion am Dienstag)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 11.482,50 -1,30

S&P-500-Future 2.831,50 -0,84

Nikkei-225 20.232,07 -2,31

Schanghai-Composite 2.863,01 -1,19

+/- Ticks

Bund -Future 179,04 23

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 11.611,51 -1,15

DAX-Future 11.543,00 -1,77

XDAX 11.550,02 -1,77

MDAX 25.039,94 -0,81

TecDAX 2.720,50 -1,03

EuroStoxx50 3.334,25 -1,17

Stoxx50 3.069,05 -0,88

Dow-Jones 25.628,90 -2,37

S&P-500-Index 2.847,11 -2,59

Nasdaq-Comp. 7.751,77 -3,00

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 178,81% +72

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Leichter dürften Europas Aktienmärkte am Montag in die neue Handelswoche starten, nachdem der Handelsstreit USA-China eine neue Eskalationsstufe erreicht hat. Anleger dürften sich in dieser Situation in sichere Häfen wie den Anleihemarkt oder Gold flüchten. Im Blick steht in Deutschland der Ifo-Geschäftsklimaindex für August und wie der Handelsstreit auf die Stimmung der Industrie wirkt. In allen Komponenten wird mit einem Rückgang gerechnet, der Gesamtindex wird bei 95,1 nach 95,7 im Vormonat erwartet. In den USA steht der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für Juli an. Hier geht man von einem Anstieg um 1,1 Prozent zum Vormonat aus.

Rückblick: Schwach - Vor dem Hintergrund einer weiteren Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China ist es zum Wochenausklang an den europäischen Aktienmärkten kräftig nach unten gegangen. Der DAX schloss auf Tagestief. Vor allem den Autosektor traf es hart. Als Teil des neuen Maßnahmenpakets wird China wieder zusätzliche Zölle auf in den USA hergestellte Fahrzeuge und Autoteile erheben. BMW verloren 3,2 Prozent und Daimler 3,1 Prozent. Der Sektor war mit einem Minus von 2,1 Prozent das Schlusslicht in Europa. Dagegen trat die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell völlig in den Hintergrund. "Wie erwartet hält sich Powell alle Optionen offen und betont die Flexibilität und die Handlungsbereitschaft der Fed", hieß es von QC Partners. Mit der Verschärfung im Handelsstreit geriet auch der Tech-Sektor unter Druck und verlor 1,1 Prozent. SAP gaben um 1,0 Prozent nach, Infineon verloren 2,8 Prozent, STMicro 4,6 Prozent und Dialog Semiconductor 2,8 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Die Spekulationen über einen Zusammenschluss von Thyssenkrupp mit dem Stahlhändler Klöckner & Co standen im Fokus. Hintergrund war ein Handelsblatt-Bericht unter Berufung auf Konzernkreise. Klöckner & Co legten um 7,1 Prozent zu, Thyssenkrupp drehten dagegen mit dem schwachen Gesamtmarkt ins Minus und gaben um 0,7 Prozent nach. Nach Zahlen ging es für MBB um 6,4 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

"Es war wirklich viel los - mit der klaren Tendenz nach unten bei den Kursen", so ein Händler. Der Ausverkauf der Wall Street habe auch hierzulande für weitere Abgaben gesorgt. Verkauft worden sei querbeet - ohne Auffälligkeiten bei einzelnen Werten.

USA / WALL STREET

Baisse - Zunächst hatte die Ankündigung chinesischer Gegenmaßnahmen auf jüngst angekündigte US-Importzölle auf chinesische Waren die US-Börsen belastet. US-Präsident Donald Trump kündigte dann seinerseits aber neue Vergeltungsschritte gegen China an. Gleichzeitig forderte er US-Firmen zur sofortigen Suche nach Alternativen zu China auf. Daraufhin stürzten die Aktienkurse ab. Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole ging angesichts der Eskalation im Handelsstreit völlig unter, zumal auch keine klare geldpolitische Richtung aus den Aussagen herauszulesen war. Präsident Trump verschärfte seine Angriffe gegen Powell und bezeichnete ihn als "Feind". Trump hatte zuvor deutliche Zinssenkungen gefordert. Am Zinsterminmarkt wurde eine Zinssenkung um mindestens 25 Bp im September im Anschluss an die Powell-Rede wieder mit 100 Prozent eingepreist, zuvor waren es nur 95,8 Prozent gewesen. Wegen der Trump-Forderungen nach einer Beendigung der Geschäfte mit China stellten Technologie- und Halbleiterwerte die größten Verlierer am Aktienmarkt. Ihre Sektorindizes sackten wegen der hohen China-Korrelation um jeweils über 4 Prozent ab. Apple stürzten um 4,6 Prozent ab. FedEx, Amazon und UPS gaben um bis zu 3,9 Prozent nach. Trump hatte diese Unternehmen bei seinen Forderungen gegen China explizit genannt. Salesforce gewannen nach positiven Geschäftszahlen und einem erhöhten Ausblick 2,2 Prozent. HP verloren dagegen 5,9 Prozent. CEO Dion Weisler trat zurück. Die Geschäftszahlen waren durchwachsen. Hasbro sanken um 8,9 Prozent. Der Spielzeugkonzern gab die Übernahme von Entertainment One für 4 Milliarden Dollar bekannt. Nach schwachen Geschäftszahlen brachen Foot Locker um 18,9 Prozent ein.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stürzte um 10 Bp auf 1,51 Prozent ab. Die zweijährige Fälligkeit rentierte gar 11,2 Bp niedriger bei auch nur noch 1,51 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Fr, 17:17

EUR/USD 1,1145 -0,0% 1,1148 1,1124

EUR/JPY 117,31 +0,3% 120,87 117,53

EUR/CHF 1,0867 +0,2% 1,1025 1,0882

EUR/GBR 0,9082 -0,0% 0,8975 0,9074

USD/JPY 105,26 +0,4% 107,74 105,65

GBP/USD 1,2273 -0,0% 1,2500 1,2258

USD/CNY 7,144 +0,7% 7,0961 7,0895

Bitcoin

BTC/USD 10.315,75 3,33 10.327,25 10.411,25

Mit den Trump-Aussagen wertete der US-Dollar massiv ab - vor allem gegenüber den klassischen Fluchtwährungen Franken und Yen. Der ICE-Dollarindex sank um 0,4 Prozent. Am Markt machten Spekulationen die Runde, die Finanzministerium könnte seine seit Jahrzehnten geübte Zurückhaltung aufgegeben haben und am Devisenmarkt zu Lasten des Greenbacks interveniert haben oder planen, es zu tun. Der Euro stieg angesichts der Dollarschwäche auf 1,1148 Dollar nach einem Tagestief bei 1,1052 Dollar.

Am Montagmorgen reagiert der Yuan mit deutlichen Kursverlusten auf die weitere Verschärfung des US-chinesischen Handelsstreits. Im Tief kostete der Dollar rund 7,1850 Offshore-Yuan. Am späten Freitag waren es noch 7,1355 und vor der jüngsten Eskalation mit gegenseitig weiter erhöhten Strafzöllen rund 7,10. Die chinesische Notenbank hat derweil den Onshore-Yuan im Rahmen ihres täglichen Fixings minimal aufgewertet von 7,0572 auf 7,0570 je Dollar. Um diesen Mittelkurs kann der Kurs des nicht so frei wie der Offshore-Yuan in Hongkong gehandelte Onshore-Yuan um maximal 2 Prozent pendeln. Er geht aktuell mit 7,1435 um, verglichen mit 7,0961 am Freitag und liegt damit auf einem Elfjahrestief, seit der Yuan-Wechselkurs zumindest zum Teil freigegeben wurde.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 53,57 54,17 -1,1% -0,60 +11,5%

Brent/ICE 58,77 59,34 -1,0% -0,57 +6,3%

