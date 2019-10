Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die USA und China setzen am Donnerstag ihre Gespräche zur Beilegung ihres seit mehr als anderthalb Jahren andauernden Handelskonflikts fort. Die Verhandlungsrunde in Washington ist auf zwei Tage angesetzt. US-Präsident Donald Trump wirft Peking unfaire Handelspraktiken und den Diebstahl geistigen Eigentums vor. Der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften mit massiven gegenseitigen Strafzöllen zieht die gesamte Weltwirtschaft in Mitleidenschaft. Im Vorfeld der neuen Verhandlungsrunde verschärften sich die Spannungen zwischen beiden Staaten weiter, nachdem die US-Regierung wegen des chinesischen Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren Sanktionen gegen Firmen und Regierungsmitarbeiter verhängte. Wie Bloomberg berichtet, sollen sich beide Seiten bezüglich eines Währungspakts bereits geeinigt haben, über den es fürher schon mal Einigkeit gegeben haben soll.

Das Weiße Haus erlaubt derweil offenbar einigen US-Unternehmen mittels einer Sondergenehmigung Geschäfte mit dem chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei Technologies. Die Regierung habe entsprechende Maßnahmen dafür getroffen und spezielle Lizenzen unterschrieben, sagten mit der Situation vertraute Personen. In Anbetracht der anstehenden weiteren Handelsgespräche zwischen China und den Vereinigten Staaten am Donnerstag in Washington könnte dies als eine "Akt des guten Willens" interpretiert werden. Im Frühling hatte das US-Handelsministerium Huawei auf seine schwarze Liste gesetzt und verbot US-Geschäftsbeziehungen mit den Chinesen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

GERRESHEIMER (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18

Umsatz 360 +2% 6 354

EBITDA bereinigt 70 -5% 6 74

Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 28 -13% 4 33

Ergebnis nach Steuern/Dritten 18 -1% 4 18

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,90 -12% 5 1,02

Ergebnis je Aktie 0,61 +3% 2 0,59

Weitere Termine:

06:50 CH/Givaudan SA, Umsatz 3Q

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H

14:00 DE/Osram Licht AG, Analystenkonferenz zur aktuellen Situation

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 9 Monate

DIVIDENDENABSCHLAG

HSBC: 0,10 USD

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Handels- und Leistungsbilanz August

Handelsbilanz saisonbereinigt

PROGNOSE: +18,9 Mrd Euro

zuvor: +20,2 Mrd Euro

Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt

PROGNOSE: +15,0 Mrd Euro

zuvor: +22,1 Mrd Euro

Export saisonbereinigt

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

- FR

08:45 Industrieproduktion August

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

- GB

10:30 Handelsbilanz August

PROGNOSE: -9,5 Mrd GBP

zuvor: -9,1 Mrd GBP

10:30 Industrieproduktion August

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-0,9% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/-0,9% gg Vj

- US

14:30 Verbraucherpreise September

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

14:30 Realeinkommen September

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 218.000

zuvor: 219.000

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:30 HU/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024

im Volumen von 20 Mrd HUF

Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030

im Volumen von 20 Mrd HUF

Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038

im Volumen von 10 Mrd HUF

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.089,00 0,11

S&P-500-Future 2.917,00 -0,07

Nikkei-225 21.538,37 0,38

Schanghai-Composite 2.939,24 0,49

+/- Ticks

Bund -Future 173,88 -11

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 12.094,26 1,04

DAX-Future 12.093,00 1,18

XDAX 12.105,55 1,18

MDAX 25.295,90 0,48

TecDAX 2.730,34 1,28

EuroStoxx50 3.462,11 0,86

Stoxx50 3.154,18 0,47

Dow-Jones 26.346,01 0,70

S&P-500-Index 2.919,40 0,91

Nasdaq-Comp. 7.903,74 1,02

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 173,99% -57

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach den deutlicheren Aufschlägen vom Vortag zeichnen sich zu Handelsbeginn am Donnerstag etwas niedrigere Kurse ab. Mit Blick auf die heutige Wiederaufnahme der hochrangigen US-chinesischen Handelsgespräche könnte es im weiteren Verlauf aber volatil hergehen, ganz in Abhängigkeit von der Nachrichtenlage. An den asiatischen Börsen gaben die Indizes zum Start am Donnerstag deutlicher nach, zeigen sich mittlerweile aber wieder nahe den Niveaus vom Vortag und der Kurs des Offshore-Yuan zieht deutlich an. "South China Morning Post" berichtete, dass bei Sondierungsgesprächen im Vorfeld keine Annäherung in kritischen Punkten erreicht worden sei. An anderer Stelle heißt es zwischenzeitlich aber, beide Seiten hätten sich auf einen Währungspakt geeinigt. Als gut werden derweil in ersten Einschätzungen neue Geschäftszahlen von LVMH und Givaudan bezeichnet.

Rückblick: Fester - Einen positiven Impuls für die Erholung lieferte die Nachricht, dass China trotz der Schwarzen Liste der USA für einige chinesische Unternehmen Blacklist zumindest einen Teil-Deal im Handelsstreit mit den USA erreichen will. Damit werde der Eskalationsversuch der USA weggesteckt, hieß es im Handel. Mit den vermeintlich positiven Nachrichten zu den Handelsgesprächen wurden Zykliker gekauft. So stellten Automobilwerte mit einem Plus von 1 Prozent den zweitstärksten Sektor gleich nach Technologie-Werten, die 1,4 Prozent gewannen. OMV verloren nach Vorlage des Zwischenbericht 1,3 Prozent. Hier wurde der Rückgang der Raffineriemarge kritisiert. Bei der spanischen Repsol ging es nach dem Zwischenbericht um 1,1 Prozent nach oben. Gegen die positive Tendenz es aber in Istanbul um gut 2 Prozent nach unten, nachdem die Türkei ihren Militäreinsatz in Syrien gestartet hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Nach dem Kapitalmarkttag am Vortag ging es für Wirecard um 2,7 Prozent nach oben. Positive Analystenkommentare und ein erneut angedeuteter Aktienrückkauf stützten, nachdem am Vortag eine Anhebung der Langfristprognose den Kurs nicht beflügeln konnte. Ausführliche Zahlen von CropEnergies für das zweite Quartal kamen gut an, der Kurs schloss rund 6 Prozent im Plus.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein Händler hat am Abend mit Blick auf den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien einen Mangel an Nachrichten beklagt. Nach guten Geschäftszahlen des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH wurden Hugo Boss 0,9 Prozent höher gestellt.

USA / WALL STREET

Freundlich - Nachdem das Klima zwischen China und den USA vor den ab Donnerstag beginnenden Handelsgesprächen zuletzt wieder frostiger frostiger geworden war, hellten zarte Hoffnungsschimmer auf eine Annäherung die Stimmung für Aktien wiede auf. Unter anderem soll China planen, die Käufe von US-Agrarerzeugnissen um 50 Prozent zu erhöhen. Im späten Geschäft stiegen die Kurse kurzzeitig noch etwas weiter, nachdem das Sitzungsprotokoll der jüngsten Fed-Sitzung ein negativeres Bild der US-Wirtschaft skizzierte, was temporär Zinssenkungsfantasie schürte. Johnson & Johnson verloren 2 Prozent, nachdem das Unternehmen zur Zahlung von 8 Milliarden Dollar Schadensersatz verurteilt worden war. US Steel knickten um 8,5 Prozent ein, nachdem bekannt wurde, dass der Finanzvorstand im Zuge der Neuausrichtung zurücktreten wird. Levi Strauss sanken um 7,5 Prozent, nachdem der Jeanshersteller Drittquartalszahlen vorgelegt hatte, bei denen das Großhandelsgeschäft nicht gefiel.

Das Interesse an sicheren Häfen ließ mit den Hoffnungen auf eine Lösung im Handelskonflikt nach. Die Zehnjahresrendite stieg um 4,5 Basispunkte auf 1,58 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mi, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,0985 +0,1% 1,0973 1,0981

EUR/JPY 118,11 +0,2% 120,87 117,91

EUR/CHF 1,0931 +0,1% 1,1025 1,0925

EUR/GBR 0,8983 -0,1% 0,8975 0,8984

USD/JPY 107,53 +0,1% 107,74 107,38

GBP/USD 1,2229 +0,2% 1,2500 1,2224

USD/CNY 7,1144 -0,3% 7,1324 7,1325

Bitcoin

BTC/USD 8.577,50 0,33 8.578,75 8.566,00

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 10, 2019 01:33 ET (05:33 GMT)