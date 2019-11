===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

FREITAG: Wegen des Feiertages am Vortag findet in den USA ein verkürzter Handel statt. (Aktien bis 19.00h und Anleihen bis 20.00h)

+++++ TAGESTHEMA +++++

Im US-chinesischen Handelsstreit gibt es weiter positive Signale. Noch immer besteht Zuversicht, dass sich die USA und China auf einem guten Weg befinden, um ein sogenanntes Phase-eins-Abkommen zur Beilegung ihres Handelsstreits zu finden. Zuletzt hatte es aus Pekings Handelsministerium geheißen, beide Seiten hätten telefonisch weitere Fortschritte erzielt, wenngleich noch nicht alle Hindernisse aus dem Weg geräumt seien. Laut US-Präsident Donald Trump befindet man sich im Endspurt. Wenn es nicht zu einer Vereinbarung kommt, sollen ab Mitte Dezember zusätzliche US-Strafzölle auf chinesische Produkte in Kraft treten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Termine:

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Zwischenbericht

Im Laufe des Tages

- DE/BMW AG, Betriebsversammlung

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Import-/Exportpreise Oktober

Importpreise

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-3,5% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/-2,5% gg Vj

- FR

08:45 Verbrauchervertrauen November

PROGNOSE: 103

zuvor: 104

- US

14:30 BIP 3Q (2. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +1,9% gg Vq

1. Veröff.: +1,9% gg Vq

2. Quartal: +2,0% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +1,7% gg Vq

1. Veröff.: +1,7% gg Vq

2. Quartal: +2,4% gg Vq

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: revidiert: -1,2% gg Vm; vorläufig: -1,1% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 227.000

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago November

PROGNOSE: 47,1

zuvor: 43,2

16:00 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Beige Book

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit

Oktober 2024 im Volumen von 3 Mrd EUR

12:00 CZ/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023

im Volumen von max. 2 Mrd CZK

Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033

im Volumen von max. 3 Mrd CZK

(Konditionen am Montag durch Finanzministerium bestätigt)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.263,50 0,17

S&P-500-Future 3.147,20 0,11

Nikkei-225 23.489,87 0,50

Schanghai-Composite 2.910,39 0,11

+/- Ticks

Bund -Future 171,41 7

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 13.236,42 -0,08

DAX-Future 13.239,50 -0,14

XDAX 13.242,37 -0,14

MDAX 27.542,83 0,95

TecDAX 3.061,25 0,50

EuroStoxx50 3.705,55 -0,06

Stoxx50 3.350,60 -0,15

Dow-Jones 28.121,68 0,20

S&P-500-Index 3.140,52 0,22

Nasdaq-Comp. 8.647,93 0,18

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,34 +36

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

AUSBLICK: Freundlich gestimmt gehen Händler in den Tag. Die fortlaufende Rekordjagd an Wall Street könnte auch hierzulande zu einem Ausbruch nach oben führen, heißt es. Grund ist wie üblich die täglich neue Portion an Optimismus im Handelskonflikt zwischen den USA und China. So sagte US-Präsident Donald Trump am Vorabend, man liege in den letzten Zügen vor einem Deal. Marktteilnehmer werden demgegenüber aber immer kritischer: "Es macht sich Müdigkeit breit rund um diese Rhetorik", sagt Sean Simko, Leiter des globalen Fixed-Income-Bereichs bei SEI Investments. Entsprechend gehörten auch an den US-Börsen die Immobilien- und Haushaltswerte zu den stärksten Branchen. Der Markt scheint sich an konjunktursensitiven Aktien ausreichend eingedeckt zu haben.

RÜCKBLICK: Knapp behauptet - Es sei zu sehen, dass einige Marktteilnehmer aus Angst vor einer Abwärtswelle so genannte defensive Aktien kauften, hieß es. Die Nase vorn hatte deshalb auch die Zürcher Börse: Der SMI markierte im Verlauf ein Rekordhoch. Obwohl Lufthansa mit dem Verkauf des LSG-Europa-Geschäfts um 0,4 Prozent stiegen, führte der Index der Reise- und Freizeit-Aktien die Verliererliste mit einem Minus von 2,2 Prozent an. Grund waren hohe Verluste von Compass. Diese fielen um 7,5 Prozent. Das Unternehmen hatte unter anderem unter einer größeren Abschreibung gelitten. Der Zwischenbericht von CRH wurde dagegen positiv aufgenommen. CRH stiegen um 2,9 Prozent. Der Index der Bauwerte war mit einem Plus von 1,0 Prozent stärkster Branchenindex. De La Rue brachen nach Zahlenausweis um 23,5 Prozent ein. Der Hersteller von Geldscheinen und Pässen hatte einen Vorsteuerverlust ausgewiesen und die Dividende gestrichen.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Der MDAX markierte im späten Verlauf ein Allzeithoch, der TecDAX stieg auf den höchsten Stand seit fast 19 Jahren. Getrieben wurde der TecDAX unter anderem von United Internet, die 1,5 Prozent gewannen. Die zuletzt sehr schwachen Isra Vision erholten sich um 4,6 Prozent. Im DAX waren defensive Titel gefragt, voran Beiersdorf und Vonovia mit einem Plus von jeweils 1,5 Prozent. Dagegen verloren BASF und Deutsche Bank jeweils 1,1 Prozent. Varta erholten sich um 7,6 Prozent und schlossen knapp unter Allzeithoch. Rocket Internet notierten 0,3 Prozent im Minus. Das Unternehmen war in die Verlustzone gerutscht. Die Rocket-Tochter Home24 hatte schwache Geschäftszahlen vorgelegt, die Aktie verlor 8,2 Prozent. Deutsche Wohnen gewannen 1,9 Prozent, nachdem Blackrock angekündigt hatte, ihren Anteil aufzustocken. Als ordentlich wurden die Geschäftszahlen von Instone Real Estate (plus 2,9 Prozent) eingestuft. KWS Saat hatte den Ausblick bekräftigt und gute Geschäftszahlen vorgelegt, der Kurs stieg um 1,0 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft sei ohne auffallende Kursbewegungen verlaufen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Es gab keine relevanten Unternehmensnachrichten.

USA / WALL STREET

Fester - Hoffnungen auf ein "Phase-Eins-Abkommen" zwischen den USA und China im Handelskonflikt zogen die Börsen nur noch ein wenig nach oben. Zu Handelsbeginn wurden neue Allzeithochs erreicht. HP Enterprise knickten um 8,5 Prozent ein. Der Umsatz ging um 9 Prozent zurück und verfehlte die Erwartung, während sich der Gewinn verbesserte. Palo Alto Networks sackten um 12 Prozent ab. Das Unternehmen hatte Quartalszahlen vorgelegt und eine Übernahme mitgeteilt. Diese wird das Ergebnis im zweiten Quartal belasten. Die Gewinnprognose verfehlte die Erwartungen. Kräftig aufwärts ging es für Nutanix um 16,5 Prozent nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Best Buy zogen um 9,8 Prozent an, der Elektronikeinzelhändler hatte besser als vorhergesagte Drittquartalszahlen verbucht und den Ausblick nach oben genommen. Burlington Stores stiegen um 8,5 Prozent, der Kaufhausbetreiber hatte mit dem Quartalsausweis positiv überrascht. Dollar Tree brachen um 15,2 Prozent ein. Der Gewinn lag unter den Markterwartungen und der Ausblick für das Schlussquartal wurde gesenkt.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 18.40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1012 -0,1% 1,1024 1,1017 -3,9%

EUR/JPY 120,18 -0,0% 120,87 120,19 -4,4%

EUR/CHF 1,0991 -0,0% 1,1025 1,0989 -2,4%

EUR/GBR 0,8567 -0,1% 0,8975 0,8572 -4,8%

USD/JPY 109,13 +0,1% 107,74 109,10 -0,5%

GBP/USD 1,2855 -0,0% 1,2500 1,2852 +0,7%

USD/CNH 7,0262 +0,1% 7,0158 7,0129 +2,3%

Bitcoin

BTC/USD 7.064,26 -1,13 8.578,75 7.078,01 +89,9%

Am Morgen zeigt sich der Dollar etwas fester, sowohl gegen den Yen als auch gegen den Euro und Pfund.

Am Dienstag das britische Pfund auf 1,2864 Dollar nach. Am Morgen ging es noch für 1,2887 Dollar um. Der Vorsprung der britischen Konservativen ist in einer Umfrage für die Wahl am 12. Dezember ein wenig abgeschmolzen, während die oppositionelle Labour Party etwas zulegen konnte. Der Euro zeigte sich indessen kaum verändert bei 1,1024 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,29 58,41 -0,2% -0,12 +20,2%

Brent/ICE 64,15 64,27 -0,2% -0,12 +16,0%

Die Erdölpreise legten zu. Eine Einigung im Handelskonflikt könnte die Rohölnachfrage befeuern, hieß es. Zudem rechneten Experten mit sinkenden US-Erdöllagerbeständen in der laufenden Woche. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 58,36 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent stieg um 1,0 Prozent auf 64,26 Dollar je Fass.

