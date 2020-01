Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen der beginnenden Feierlichkeiten zum Koreanischen Neujahr geschlossen.

In Hongkong findet wegen der beginnenden Feierlichkeiten zum Chinesischen Neujahr ein verkürzter Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Wegen des neuartigen Coronavirus haben die chinesischen Behörden die Millionenmetropole Wuhan unter Quarantäne gestellt. Sämtliche Flug- und Zugverbindungen aus der zentralchinesischen Stadt, in welcher der Erreger erstmals aufgetreten war, wurden ab Donnerstagvormittag (Ortszeit) gekappt. Bewohner durften die Stadt nur verlassen, wenn "besondere Gründe" vorlagen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will am Donnerstag weiter darüber beraten, ob sie wegen des Virus den internationalen Gesundheitsnotstand ausruft. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verlängerte eine Krisensitzung, bei der es um die mögliche Ausrufung eines internationalen Gesundheitsnotstands ging. Die Beratungen sollen am Donnerstag fortgesetzt werden.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Der EZB-Rat dürfte seine Geldpolitik unverändert lassen und offiziell den Startschuss für die Diskussion über die künftige geldpolitische Strategie geben. Analysten erwarten, dass er weder die Leitzinsen, noch das Volumen der monatlichen Nettoanleihekäufe oder die sie betreffende Forward Guidance ändern wird. Gesprächsstoff für die Pressekonferenz mit EZB-Chefin Christine Lagarde dürfte die nun beginnende Diskussion über die künftige geldpolitische Strategie liefern. Gegen eine Änderung der Geldpolitik in dieser Woche spricht zunächst, dass die EZB mit einer neuen Einschätzung des Ausblicks wohl bis zum 12. März warten wird, wenn Daten zum Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2019, zwei weitere Reihen von Umfrageindikatoren und nicht zuletzt aktuelle Stabsprojektionen vorliegen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 4Q

08:00 GB/Anglo American plc, Produktionsreport 4Q

12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

17:45 FR/Carrefour SA, Umsatz 4Q

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages

- EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Übernahme

von Wabco durch ZF Friedrichshafen

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/SMA Solar Technology AG, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Hauptrefinanzierungssatz

PROGNOSE: 0,00%

zuvor: 0,00%

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar

(Vorabschätzung)

PROGNOSE: -7,9

zuvor: -8,1

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 204.000

16:00 Index der Frühindikatoren Dezember

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:30 ES/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2023

Auktion 2,15-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2025

Auktion 2,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2048

im Gesamtvolumen von 4,5 bis 5,5 Mrd EUR

10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2023

Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2025

Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2027

im Gesamtvolumen von 7 bis 8,5 Mrd EUR

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 500 Mio SEK

11:50 FR/Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit März 2028

Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit März 2029

Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Juli 2047

im Gesamtvolumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.441,50 -0,45

S&P-500-Future 3.317,90 -0,06

Nikkei-225 23.795,44 -0,98

Schanghai-Composite 2.965,30 -3,12

+/- Ticks

Bund -Future 172,50 12

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 13.515,75 -0,30

DAX-Future 13.483,00 -0,35

XDAX 13.487,25 -0,35

MDAX 28.754,12 -0,05

TecDAX 3.179,83 0,30

EuroStoxx50 3.769,79 -0,51

Stoxx50 3.455,18 -0,31

Dow-Jones 29.186,27 -0,03

S&P-500-Index 3.321,75 0,03

Nasdaq-Comp. 9.383,77 0,14

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,38 +28

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Eher pessimistisch zeigen sich Händler am Donnerstag. Die extremen Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Eindämmung der Virusausbreitung wecken die Sorge, das Ereignis könnte unterschätzt worden sein. "Positiv muss man aber sagen, dass China damit signalisiert, wirklich alles zur Eindämmung zu tun", sagt ein Händler. Dennoch fallen in Europa die Terminkontrakte, der DAX-Futures geht rund 40 Punkte zurück auf 13.444 Zähler und entfernt sich damit weiter von seinem Allzeithoch am Mittwoch. Dazu kommen Sorgen über einen neuen Zollkonflikt der USA mit Europa. Trump hatte auf dem Davos-Gipfel angekündigt, nach dem Phase-1-Deal mit China über ein ähnliches Abkommen mit der EU beraten zu wollen.

Rückblick: Leichter - Der Stoxx-600-Index ereichte ein Allzeithoch. Doch Anschlusskäufe fehlten, zudem lieferte Daimler schlechte Nachrichten für den Automobilsektor, so dass die Kurse auf breiter FRont im Verlauf zurückfielen. Daimler verloren 2,1 Prozent. Der Subindex Automobile war mit einem Abschlag von 1 Prozent größter Verlierer unter den Branchenindizes. ASML schlossen nach dem Zahlenausweis 0,4 Prozent tiefer. "Die Zahlen sind stark, aber vielleicht ist man nach dem Superergebnis von ASM International schon etwas zu bullisch hineingegangen", sagte ein Händler. Alstom profitierten von Berichten über eine geplante Zusammenlegung des Eisenbahngeschäfts mit der kanadischen Bombardier. Alstom verbesserten sich um 1,7 Prozent. Als extrem gut wurden die vorläufigen Umsatzzahlen der Versandapotheke Zur Rose gewertet. Die Aktie verbesserte sich um 4,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Der DAX fiel nach Erreichen eines Allzeithoch wieder zurück. Die Kurse wurden genutzt um Gewinne mitzunehmen, wie es hieß. Zudem belastete die Schwäche der Autowerte nach enttäuschenden Ergebnissenn von Daimler. Negative Analystenkommentare wegen der hohen Verschuldung des Unternehmens belasteten K+S, die Aktie schloss 8,2 Prozent tiefer. Bei S&T kamen Geschäftszahlen und der Ausblick gut an, der Kurs legte um 11,3 Prozent zu. Varta gaben um 6,7 Prozent nach. Die Commerzbank hatte die Aktien erneut abgestuft, diesmal auf "Reduce" und dazu auf den gestiegenen Wettbewerb für Varta verwiesen.

XETRA-NACHBÖRSE

Lufthansa fielen mit einem Plus von rund 3 Prozent auf. Ein Händler verwies auf Medienberichte, wonach die Fluggesellschaft einen Börsengang ihrer Wartungssparte prüft. Windeln.de reagierten dagegen kaum auf die Mitteilung des Unternehmens, dass es seine Ertragsziele verschiebt.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Die Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus schwelte zwar weiter, die Anleger konzentrierten sich aber auch auf die Bilanzsaison, die einige positive Überraschungen bereithielt. S&P-500 und Nasdaq-Composite erreichten so neue Rekordhochs. Der Dow-Jones-Index wurde erneut vom Schwergewicht Boeing gebremst. Die Aktie verlor nach negativen Analystenkommentaren und kritischen Äußerungen des US-Präsidenten 1,4 Prozent. Präsident Trump hatte sich in einem Interview "enttäuscht" von Boeing gezeigt. Tesla zogen um 4,1 Prozent an auf ein Rekordhoch. Nach überzeugenden Geschäftszahlen stiegen IBM um 3,4 Prozent. Netflix verloren dagegen 3,6 Prozent, weil das Kundenwachstum in den USA im vierten Quartal erneut hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Intel gewannen 3,6 Prozent. Hier blickten die Anleger offenbar optimistisch den Zahlen entgegen, die Intel am Donnerstag nach Börsenschluss vorlegen wird, wie es hieß.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17.36 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1083 -0,1% 1,1093 1,1088 -1,2%

EUR/JPY 121,39 -0,4% 120,87 121,87 -0,4%

EUR/CHF 1,0732 -0,1% 1,1025 1,0750 -1,2%

EUR/GBR 0,8447 +0,1% 0,8975 0,8441 -0,2%

USD/JPY 109,53 -0,3% 107,74 109,91 +0,7%

GBP/USD 1,3120 -0,1% 1,2500 1,3134 -1,0%

USD/CNH 6,9330 +0,3% 6,9114 6,9109 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 8.499,01 -1,53 8.578,75 8.612,76 +17,9%

