Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Frühlingsanfang geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die USA raten ihren Bürgern wegen der Coronavirus-Pandemie dringend von Auslandsreisen ab. Das US-Außenministerium rief am Donnerstag in einem beispiellosen Schritt die höchste Reisewarnstufe für die gesamte Welt aus. Im Ausland reisende US-Bürger wurden aufgerufen, wenn möglich umgehend in die USA zurückzukehren. Ansonsten drohe ihnen, auf unbestimmte Zeit im Ausland festzusitzen. Im Ausland lebende US-Bürger sollten auf jegliche internationale Reise verzichten. "Viele Länder erleben COVID-19-Ausbrüche und verhängen Reisebeschränkungen und verpflichtende Quarantänen, schließen Grenzen und verbieten Nicht-Bürgern mit geringer Vorankündigung die Einreise", erklärte das Außenministerium. Außerdem hätten Fluggesellschaften bereits zahlreiche internationale Flüge gestrichen. Der US-Bundesstaat Kalifornien hat derweil im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eine allgemeine Ausgangssperre verhängt. Die Maßnahme gilt bereits ab Donnerstagabend (Ortszeit), wie Gouverneur Gavin Newsom sagte. Kalifornien ist mit 39 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA. Die Repubikaner haben wegen der Corona-Krise im US-Senat einen Entwurf für Hilfspaket im Umfang von einer Billion Dollar (rund 91 Milliarden Euro) vorgelegt. Darin enthalten seien unmittelbare Finanzhilfen für die Bürger, rasche Hilfen für kleine Unternehmen, Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft und weitere Hilfen für den Gesundheitssektor.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Siemens-Chef Joe Kaeser gibt den Staffelstab weiter an seinen bisherigen Stellvertreter Roland Busch, der als Kaesers Kronprinz galt. Busch soll spätestens zum Ende der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 3. Februar 2021 zum Vorstandschef ernannt werden und erhält zum 1. April einen neuen Vorstandsvertrag für fünf Jahre. Kaeser wird mit sofortiger Wirkung für Siemens Energy inklusive der Siemens Gamesa Renewable Energy zuständig sein. Er soll außerdem Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Energy werden. Siemens will den Bereich Energy abspalten und an die Börse bringen, dafür wird weiterhin Ende September 2020 angestrebt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement für das

Geschäftsjahr 2019/2020, Neustadt/Weinstraße

07:20 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg

08:00 DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht 2019, Frankfurt

09:00 DE/Baader Bank AG, Jahresergebnis, Unterschleißheim

10:00 DE/Porsche AG, Jahres-PK (via Online-Stream)

10:30 DE/Altana AG, BI-PK per Online-Übertragung

Im Laufe des Tages:

- DE/Continental AG, Geschäftsbericht 2019, Hannover

+++++ INDEXÄNDERUNGEN +++++

- Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss in Deutschland wirksam:

MDAX

+ NEUAUFNAHME

- Hellofresh

+ HERAUSNAHME

- Dialog Semiconductor

TecDAX

+ NEUAUFNAHME

- Isra Vision

+ HERAUSNAHME

- Dialog Semiconductor

SDAX

+ NEUAUFNAHME

- Godewind Immobilien

- Steinhoff International

- Adler Real Estate

- SNP Schneider-Neureither & Partner

+ HERAUSNAHME

- HelloFresh

- SGL Carbon

- Dr. Hönle

- Heidelberger Druckmaschinen

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Erzeugerpreise Februar

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+0,2% gg Vj

- US

15:00 Verkauf bestehender Häuser Februar

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 8.793,00 3,45

S&P-500-Indikation 2.425,00 2,60

Nasdaq-100-Indikation 7.379,00 2,63

Nikkei-225 0,00 0,00

Schanghai-Composite 2.731,51 1,09

+/- Ticks

Bund -Future 169,16 40

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 8.610,43 2,00

DAX-Future 8.586,00 1,37

XDAX 8.590,88 1,42

MDAX 18.559,78 3,63

TecDAX 2.273,21 3,22

EuroStoxx50 2.454,08 2,86

Stoxx50 2.465,07 3,44

Dow-Jones 20.087,19 0,95

S&P-500-Index 2.409,39 0,47

Nasdaq-Comp. 7.150,58 2,30

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 168,52 -67

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Weiter mit Versuchen einer Bodenbildung werden Europas Börsen am Freitag erwartet. Die Terminkontrakte auf den DAX zeigen sich am Morgen gut über der 8.600er-Marke. Angesichts des Großen März-Verfalltages an den internationalen Terminbörsen rechnen Händler jedoch weiter mit einem volatilen Handel und großen Kursausschlägen. Stützend auf die Märkte wirken aber die Eingriffe von Staaten und Notenbanken an allen Fronten. In den USA wird über massive Erhöhungen der bislang geplanten Pakete nachgedacht, ebenso wie Staatsbeteiligungen an angeschlagenen Unternehmen. Auch ein Eingriff der USA in den zweiten Krisenherd, den Ölpreis, ist mittlerweile möglich. Die Regierungen rund um den Globus gehen dabei allerdings so großzügig mit den Steuergeldern um, dass Analysten fragen, wer das eigentlich noch und wann bezahlen solle.

Rückblick: Sehr fest - Neue fiskal- und geldpolitische Maßnahmen sorgten für etwas Zuversicht und einer kleinen Erholung. Maßgeblichen Anteil daran hatte die EZB, die ein Pandemie-Notprogramm zum Kauf von Anleihen über 750 Milliarden Euro ankündigte. Das sorgte für starken Druck auf die Renditen, insbesondere auch jenen der Peripherie der Eurozone . Der Stoxx-Index der Versicherer gewann mit den anziehenden Anleihekursen 3,2 Prozent. Aktien des niederländischen Versicherers Aegon sprangen um 9,8 Prozent nach oben. Aufgrund der Coronavirus-Krise sei es zu keinen größeren Schadensforderungen gekommen, hatte Aegon mitgeteilt. Munich Re gewannen 11,5 Prozent. Uneinheitlich zeigten sich französischer Bankaktien, nachdem die Finanzaufsicht den Geldinstituten genehmigt hatte, angesichts der Coronavirus-Krise ihre Kapitalpuffer komplett für Liquiditätszwecke zu nutzen. BNP Paribas gewannen 3 Prozent, Societe Generale gaben um 2,5 Prozent nach. In der Schweiz legten die Bankaktien dagegen sehr stark zu um bis zu knapp 12 Prozent, nachdem die dortige Notenbank eine erhöhte Freistellung der Banken vom negativen Einlagensatz angekündigt hatte. Der Stoxx-Bankenindex gewann 2,7 Prozent. Nach dem Ausverkauf vom Vortag erholten sich die Ölpreise und mit ihnen die Branchenaktien. Der Öl- und Gassektor stieg um 3,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Adidas erholten sich von dem jüngsten Ausverkauf um 6,1 Prozent - trotz Coronakrise ist das Unternehmen zuversichtlich mit Blick auf die Wachstumsaussichten. MTU Aero stiegen nach dem Einbruch am Vortag mit einer Kaufempfehlung der Citigroup um 15,5 Prozent. Heidelbergcement verloren 5,9 Prozent. Das Baustoffunternehmen hob zwar die Dividende an, wagt allerdings keine Prognose mehr für 2020. Vonovia bestätigte, ausreichend Barmittel zu besitzen und bekräftigte den Ausblick. Vonovia legten nach volatilem Verlauf um 6,8 Prozent zu. Deutsche Euroshop verloren dagegen 4,1 Prozent nach der Aussetzung der Dividende. Nach Vorlage guter Zahlen stiegen Morphosys um 2,9 Prozent. Siemens Healthineers gewannen 9,7 Prozent. Trotz Coronavirus-Krise laufe das Geschäft stabil, hatte das Unternehmen mitgeteilt. Osram brachen um weitere 17,8 Prozent auf 22,20 Euro ein. Zum einen hatte Osram am Vortag die Prognose kassiert, zum anderen glauben viele Anleger offenbar nicht mehr an eine Übernahme durch AMS zum Preis von 41 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Osram-Aktie stand im Fokus. Der Kurs wurde bei Lang & Schwarz zuletzt mit 26,00 Euro angegeben, verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs entspricht das einem Plus von 17 Prozent. Die österreichische AMS, die gerade dabei ist, Osram zu übernehmen, hatte am Abend mitgeteilt, weiterhin im zweiten Quartal mit dem Abschluss des öffentlichen Gebots zu rechnen. Im Handel hatten sich zuletzt Zweifel breitgemacht, dass es dazu kommen werde, nachdem der Osram-Kurs weit unter den Gebotspreis von 41 Euro abgesackt war. Fielmann wurden um gut 1 Prozent nach oben gesetzt. Die Optikerkette hatte mitgeteilt, sämtliche Geschäfte auch in Deutschland zu schließen und nur noch einen Notbetrieb zu unterhalten. Damit verbunden seien tägliche Umsatzausfälle von 5 Millionen Euro. Siemens zeigten sich unbeeindruckt von der Nachricht über die Nachfolgeregelung an der Konzernspitze. Siemens-Chef Joe Kaeser gibt den Staffelstab an seinen bisherigen Stellvertreter Roland Busch ab, der ohnehin als Kaesers Kronprinz galt. Kursgewinne gab es für Hornbach-Baumarkt und Hornbach Holding nach der Nachricht, die eigene Prognosen für das operative Ergebnis übertroffen zu haben. Hornbach-Baumarkt wurden rund 6 Prozent höher getaxt mit 15,37 Euro und Hornbach Holding gut 3 Prozent mit 6,50 Euro. Für Encavis ging es um über 13 Prozent nach oben auf 13,05 Euro. Die Corona-Krise geht an dem Solar- und Windparkbetreiber bislang fast spurlos vorüber, wie das Unternehmen mitteilte. Mit Blick auf 2020 habe man die Planung nicht

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 20, 2020 02:35 ET (06:35 GMT)