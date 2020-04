Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In China bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Präsident Donald Trump hat die Bevölkerung angesichts der Coronavirus-Pandemie auf "sehr schreckliche" Zeiten eingestimmt. Die kommende Woche werde wahrscheinlich die härteste, sagte Trump am Wochenende. In den USA nähert sich die Zahl der Todesopfer der Coronavirus-Pandemie der Marke von 10.000 an. Binnen 24 Stunden starben weitere mehr als 1.200 Menschen an der Infektion, wie am Sonntag aus der Statistik der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorging. Die USA sind mit großem Abstand das Land mit den meisten bestätigten Corona-Fällen weltweit. Allerdings liegt das vor allem daran, dass in den Vereinigten Staaten inzwischen umfassend getestet wird.

Hoffnungsschimmer dagegen in Italien, Spanien und Frankreich: Der Anstieg der Corona-Todesfälle in den am schwersten von der Corona-Pandemie getroffenen Ländern Europas schwächt sich spürbar ab. Italien meldete am Sonntag die niedrigste Zunahme seit mehr als zwei Wochen. In Spanien ging die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle den dritten Tag in Folge zurück, während Frankreich den niedrigsten Anstieg seit einer Woche registrierte. In Deutschland haben sich inzwischen mehr als 100.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Laut der in der US-Stadt Baltimore ansässigen Johns-Hopkins-Universität wurden bis Sonntagabend 100.024 Infektionsfälle in Deutschland gemeldet. 1.576 Menschen starben demnach an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Telefon-PK mit CEO Lutz zur aktuellen Lage, Berlin

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

08:00 Auftragseingang Februar

saisonbereinigt

PROGNOSE: -3,0% gg Vm

zuvor: +5,5% gg Vm

10:30 Sentix-Konjunkturindex Deutschland April

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

Keine Auktionen angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 9.817,50 3,31

S&P-500-Indikation 2.579,00 3,41

Nasdaq-100-Indikation 7.811,50 3,72

Nikkei-225 18.311,34 2,76

Schanghai-Composite FEIERTAG

+/- Ticks

Bund -Future 171,74 -17

Freitag:

INDEX Freitagsschluss +/- %

DAX 9.525,77 -0,47

DAX-Future 9.503,00 -1,06

XDAX 9.527,79 -1,06

MDAX 20.345,74 -0,70

TecDAX 2.561,99 -0,06

EuroStoxx50 2.662,99 -0,95

Stoxx50 2.667,15 -0,73

Dow-Jones 21.052,53 -1,69

S&P-500-Index 2.488,65 -1,51

Nasdaq-Comp. 7.373,08 -1,53

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,91 +11

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem sehr festen Wochenstart an den europäischen Börsen rechnen Marktteilnehmer. Die gute Stimmung aus Asien dürfte auch nach Europa überschwappen. Die Aufwärtsdynamik bei den Erkrankungszahlen in der Coronavirus-Pandemie lässt nun in vielen Ländern deutlich nach, und das schürt die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Shut-Down und damit auf eine konjunkturelle Erholung und bessere Börsenzeiten. Auch die Futures auf die US-Aktienindizes ziehen kräftig an. Die leichte Erholung des Euro zurück über 1,08 Dollar sollte die Stimmung ebenfalls stützen. Impulse dürften am Montag vom Sentix-Konjunkturindex ausgehen, dem ersten Wirtschaftsindikator für den Monat April. Die deutschen Industrie-Auftragseingänge für Februar werden als relativ bedeutungslos eingeschätzt, da sich die Pandemie-Krise erst im März verschärft hat.

Rückblick: Der Stoxx-Index der Öl- und Gaswerte fiel um 4,6 Prozent, obwohl sich die Ölpreise weiter erholten. Der Kurs des Euro-Stoxx-50-Schwergewichts Total fiel um 7,6 Prozent. Der Kurs von Eni gab um 5,2 Prozent nach. Nicht viel besser sah es bei den Versicherungen aus, ihr Sektor-Index verlor 4,1 Prozent. Die Europäische Versicherungsaufsicht hat die Branchenunternehmen dazu aufgefordert, angesichts der Unsicherheit über die Folgen der Coronavirus-Krise Dividendenzahlungen und Anteilsrückkäufe vorübergehend auszusetzen. Munich Re hatte gerade erst bestätigt, eine Dividende zu zahlen. Auch bei Allianz rechneten Börsianer zumindest bislang mit einer Dividendenzahlung. Munich Re verloren 3,3 Prozent, für Allianz ging es um 1,4 Prozent nach unten. Aegon sackten um 8,5 Prozent und Zurich Insurnace um 9,0 Prozent ab. Der Branchen-Index der Pharmawerte gewann 0,9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Gewinner Nummer eins im DAX waren Deutsche Börse mit einem Plus von 4,3 Prozent. Damit profitierte er von starken Zahlen seiner Tochter Tradegate. Stark im Markt lagen auch Fresenius mit einem Plus von 3,6 Prozent auf 35,34 Euro. Die Analysten von Bärenberg meinten, die Aktie sei "absurd billig" und rieten zum Kauf. Ihr Kursziel liegt bei 59,50 Euro. Ebenfalls weiter nach oben ging es mit den Aktien von Bayer und von Merck KGaA. Dagegen verloren Adidas 4,7 Prozent. Der Konzern verhandelt einem Agentur-Bericht zufolge wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Krise mit der KfW über einen Kredit zwischen 1 und 2 Milliarden Euro. RTL verloren 5,6 Prozent. Auch wenn das erste Quartal 2020 weitgehend den Erwartungen des Unternehmens entsprach, zog der Vorstand den Dividendenvorschlag für 2019 zurück, um Liquidität zu sichern.

XETRA-NACHBÖRSE

Auch am Freitagabend haben wieder einige Unternehmen wegen der Corona-Krise ihre Ausblick zurückgezogen bzw die Prognosen gesenkt. Dazu gehörten CTS Eventim, DIC Asset und Metro. CTS gaben um 1,3 Prozent nach und Metro um 1 Prozent. DIC wurden hingegen über 8 Prozent höher getaxt; das Immobilenunternehmen hält an seinem Dividendenvorschlag fest. Die Aktien der Commerzbank zeigten sich 0,6 Prozent höher. Die Bank erwartet nicht, durch die Corona-Krise selbst in Bedrängnis zu geraten, wie Privatkundenvorstand Michael Mandel dem Handelsblatt sagte.

USA / WALL STREET

Sehr schwach - Nach einer anfangs recht gelassenen Reaktion auf den schwachen Arbeitsmarktbericht sind die US-Börsen am Freitag doch noch stärker unter Druck geraten. Im März gingen im Zuge der Corona-Pandemie am US-Arbeitsmarkt 701.000 Stellen verloren, es war der erste Rückgang seit 2010. Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang um 10.000 Stellen erwartet. Auch wegen des bevorstehenden Wochenendes, das neue schlechte Nachrichten bringen könnte, drängten die Anleger aus dem Aktienmarkt. Twitter stemmten sich mit einem Plus von 0,3 Prozent gegen die negative Tendenz. Die Analysten von Goldman und CFRA haben die Aktie auf "Buy" hochgestuft. Gute Verkaufszahlen im ersten Quartal verhalfen der Tesla-Aktie zu einem Plus von 5,6 Prozent. Walmart gingen 0,7 Prozent höher aus dem Handel. Der Einzelhandelsriese profitierte von den Hamsterkäufen der Amerikaner und verbuchte in den zurückliegenden vier Wochen ein flächenbereinigtes Umsatzplus von 20 Prozent.

Trotz der schwachen Arbeitsmarktdaten und der Verluste am Aktienmarkt ließen Anleger den Anleihemarkt links liegen. Die Rendite der zehnjährigen Papiere stieg um 1,2 Basispunkte auf 0,60 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:09 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0828 +0,14% 1,0812 1,0800 -3,5%

EUR/JPY 117,94 +0,59% 117,24 117,15 -3,3%

EUR/CHF 1,0575 +0,17% 1,0557 1,0557 -2,6%

EUR/GBP 0,8851 +0,13% 0,8840 0,8816 +4,6%

USD/JPY 108,94 +0,45% 108,45 108,49 +0,2%

GBP/USD 1,2231 +0,01% 1,2229 1,2249 -7,7%

USD/CNH 7,1073 -0,07% 7,1124 7,1135 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 6.939,76 2,663 6.759,76 6.782,51 -3,8%

Unter den Erwartungen ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone drückten den Euro im Verlauf auf den tiefsten Stand gegenüber dem Dollar seit neun Tagen. In der Zweitlesung verfehlte der EU-Index für den Dienstleistungssektor mit einem Stand von 26,4 die Prognose von 28,4 deutlich. Und das gegenüber einem Februar-Wert von 52,6. Der Dollar baute dagegen seine Gewinne noch etwas aus, trotz der erneut schwachen Daten vom US-Arbeitsmarkt. Er profitierte damit weiterhin von seinem Status als "sicherer Hafen". Im späten US-Handel notierte der Euro knapp über 1,08 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 27,37 28,34 -3,4% -0,97 -54,4%

Brent/ICE 33,45 34,11 -1,9% -0,66 -47,8%

April 06, 2020 01:33 ET (05:33 GMT)