Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die chinesische Wirtschaft ist im ersten Quartal wegen der Folgen des Coronavirus eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank die Wirtschaftsleistung um 6,8 Prozent, wie das Statistikbüro mitteilte. Das ist der erste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1992. Im Vorquartal war das Bruttoinlandsprodukt noch um 6 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten mit einem Minus von 8,3 Prozent für die ersten drei Monate noch einen spürbar stärkeren Rückgang befürchtet. Der Wirtschaftseinbruch der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt lässt erahnen, wie stark die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in den USA und auf der ganzen Welt werden könnten. Alleine im Vergleich zum vierten Quartal 2019 brach die chinesische Wirtschaftsleistung um 9,8 Prozent ein.

Die Aktivität in der chinesischen Industrie hat sich nach dem Einbruch zum Jahresanfang im März nur noch leicht verringert. Die Industrieproduktion sank vergangenen Monat um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Ökonomen hatten im Konsens mit einem deutlicheren Rückgang von 7,5 Prozent gerechnet. Im Januar und Februar war die Industrieproduktion um 13,5 Prozent eingebrochen. Die Anlageinvestitionen sackten um 16,1 Prozent ab, nachdem sie in den ersten beiden Monaten um 24,5 Prozent gesunken waren. Ökonomen hatten genau mit dem nun berichteten Minus von 16,1 Prozent gerechnet. Der Einzelhandelsumsatz gab um 15,8 Prozent nach. Im Januar und Februar lag der Rückgang noch bei 20,5 Prozent. Ökonomen hatten für den März ein Minus von 8,0 Prozent erwartet.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

US-Präsident Donald Trump hat eine schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkungen in den USA angekündigt. Das wirtschaftliche Leben werde in drei Phasen wieder hochgefahren, sagte Trump. Dies werde "vorsichtig" Schritt für Schritt und "Bundesstaat für Bundesstaat" erfolgen. Zugleich pochte er auf ein vorsichtiges Vorgehen, bei dem jeder US-Bundesstaat die Entscheidungshoheit habe. Dünn besiedelte Bundesstaaten, in denen das Coronavirus kein Problem sei, könnten bereits am Freitag die Beschränkungen aufheben, sagte Trump. Die USA sind das am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land der Welt. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität starben mittlerweile mehr als 30.000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Die Folgen für die Wirtschaft sind wie auch in anderen betroffenen Industriestaaten verheerend.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

11:30 DE/Volkswagen AG (VW), Telefonkonferenz mit China-Vorstand Wöllenstein

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 Verbraucherpreise März

Eurozone

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,7% gg Vj

Vorabschätzung: +0,5% gg Vm/+0,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+1,0% gg Vj

Vorabschätzung: +1,1% gg Vm/+1,0% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+1,2% gg

- US

16:00 Index der Frühindikatoren März

PROGNOSE: -7,2% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

Keine Auktionen angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 10.646,50 3,34

S&P-500-Indikation 2.890,50 1,83

Nasdaq-100-Indikation 8.960,00 1,29

Nikkei-225 19.845,13 2,88

Schanghai-Composite 2.847,71 0,98

+/- Ticks

Bund -Future 172,37% -41

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 10.301,54 0,21

DAX-Future 10.302,50 0,34

XDAX 10.312,53 0,34

MDAX 21.792,67 0,32

TecDAX 2.816,65 0,82

EuroStoxx50 2.812,35 0,15

Stoxx50 2.763,66 0,87

Dow-Jones 23.537,68 0,14

S&P-500-Index 2.799,55 0,58

Nasdaq-Comp. 8.532,36 1,66

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,78% +32

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Für steigende Aktienkurse gibt es mehrere Gründe: Zum einen hat US-Präsident Trump einen dreistufigen Plan vorgelegt, wie die US-Wirtschaft aus dem Shutdown in Folge der Coronavirus-Pandemie wieder Fahrt aufnehmen soll. Zudem kommen aus China Wirtschaftsdaten, die nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallen sind. Und drittens gibt es positive Studienergebnisse zu Bekämpfung des Coronavirus. So belegt Medienberichten zufolge eine Studie, dass das antivirale Medikament Remdesivir von Gilead Sciences bei den meisten Covid-19-Patienten die Symptome umfassend reduziert. Der kleine Verfall am Terminmarkt dürfte daher nur Begleitmusik sein.

Rückblick: Gut behauptet - Erneut schwache US-Konjunkturdaten bremsten die Erholung der europäischen Börsen, die nur noch ein knappes Plus ins Ziel retteten. Technologiewerte verbuchten gegen den Markt ein Plus von durchschnittlich 2,8 Prozent. Ein Kurstreiber für die Branche sei die scharfe Erholung des Philadelphia-Semiconductor-Index (SOX), hieß es im Handel. Schwächster Sektor waren Öl- und Gaswerte mit minus 2,2 Prozent. Hier drückte das Überangebot bei Erdöl mit dem Preisverfall. ASML (+5 Prozent) profitierten von positiven Analystenkommentaren zu den am Mittwoch vorgelegten Geschäftszahlen. Dagegen gaben Aktien der Zur-Rose-Gruppe nach Zahlenausweis um 6 Prozent nach. Die Aktie hatte jüngst einen sehr guten Lauf, hier wurde von Gewinnmitnahmen gesprochen. Die Aktie des französischen Stromversorgers EDF sank um 5,8 Prozent. Angesichts des Wirtschaftsabschwungs in der Eurozone hatte das Unternehmen den Ausblick auf seine Atomstromerzeugung gesenkt.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Volkswagen (plus 0,8 Prozent) hat angesichts der Produktionsstillstände und der weiterhin unsicheren Branchenlage infolge des Coronavirus den Ausblick für das laufende Jahr zurückgenommen. Das habe nicht mehr negativ überrascht, hieß es dazu aus dem Handel. Zalando stiegen nach Geschäftszahlen für das erste Quartal um 6,2 Prozent. Nach Einschätzung von Hauck & Aufhäuser unterstrichen diese die starke Wettbewerbsposition des Online-Händlers. Die Analysten sehen Zalando als Gewinner der Coronakrise und schätzen ihre bisherige Erwartung für das laufende Jahr nun als konservativ ein. Für Deutsche Euroshop ging um 5,6 Prozent nach oben. Positiv wurde gesehen, dass Ladengeschäfte bis 800 Quadratmeter wieder öffnen dürfen. "Damit darf ein großer Teil der Mieter in den Einkaufszentren wieder die Türen öffnen", so ein Marktteilnehmer. Für Drägerwerk ging es dagegen trotz starker Auftragseingänge um 6,4 Prozent nach unten. Händler vermuteten Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn um mehr als 50 Prozent gestiegen war.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem ruhigen Geschäft ohne auffallende Kursbewegungen sprach eine Händlerin von Lang & Schwarz.

USA/WALL STREET

Gewinne - Nach den Verlusten am Vortag ist es an der Wall Street zu einer kleinen Erholung gekommen. Allerdings bewegte sich der Markt recht zahm, vergleichen mit dem wilden Auf und Ab der Vortage. Anleger hofften auf eine baldige Rückkehr zur Normalität, nachdem die Corona-Pandemie in vielen Ländern ihren Höhepunkt überschritten zu haben schien. Andererseits zeigten sich die wirtschftlichen Perspektiven noch düster. US-Präsident Donald Trump wollte Pläne für die Wiederöffnung der Wirtschaft vorstellen. Bereits zuvor drang durch, dass Trump weitgehend den Gouverneuren die Entscheidung überlassen will, wie sie die Wirtschaft in ihren Staaten wieder in Gang bringen wollen. Weitere Konjunkturdaten legten Zeugnis ab vom verheerenden Einfluss der Corona-Krise auf die US-Wirtschaft. Wie andere große US-Banken an den Vortagen meldete auch Morgan Stanley einen überraschend deutlichen Gewinneinbruch. Die Aktie fiel um 0,1 Prozent. Für die Abbott-Aktie ging es hingegen um 5,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Positiv wurde aufgenommen, dass Abbott drei neue Tests auf Covid-19 herausbringt. Wegen den großen Nachfrage in der Coronakrise hatte Amazon schon unlängst zehntausende neuer Stellen ausgeschrieben. Die Titel gewannen weitere 4,4 Prozent auf Allzeithoch.

Staatsanleihen waren vor dem Hintergrund der schwachen Konjunkturdaten abermals gesucht, die Notierungen stiegen aber merklich langsamer als am Vortag. Die Zehnjahresrendite sank um 2,4 Basispunkte auf 0,61 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17.10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0871 +0,09% 1,0862 1,0844 -3,1%

EUR/JPY 117,10 -0,21% 117,35 116,83 -3,9%

EUR/CHF 1,0526 +0,07% 1,0519 1,0511 -3,0%

EUR/GBP 0,8697 -0,01% 0,8699 0,8713 +2,8%

USD/JPY 107,73 -0,29% 108,04 107,75 -1,0%

GBP/USD 1,2501 +0,13% 1,2485 1,2448 -5,7%

USD/CNH 7,0813 -0,03% 7,0834 7,0847 +1,7%

Bitcoin

BTC/USD 7.048,51 -0,406 7.077,26 7.038,76 -2,2%

