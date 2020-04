Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die chinesische Zentralbank hat zur Belebung ihrer schwer von der Coronavirus-Pandemie getroffenen Wirtschaft ihre Leitzinsen erneut gesenkt. Die People's Bank of China (PBoC) senkte den einjährigen Kreditzins (Loan Prime Rate - LPR) von 4,05 auf 3,85 Prozent und die fünfjährige LPR von 4,75 auf 4,65 Prozent. Es war bereits die zweite Senkung in diesem Jahr. Damit sollen die Kreditkosten für Unternehmen, insbesondere auch kleinerer Gesellschaften, gedrückt werden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q, Eindhoven

07:35 FR/Vivendi SA, Umsatz 1Q, Paris

22:04 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q, Armonk

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Erzeugerpreise März

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-0,4% gg Vj

zuvor: -0,4% gg Vm/-0,1% gg Vj

- US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 SK/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2028

Auktion 3,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2029

Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2030

Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2031

(Volumen offen)

12:00 BE/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 1,5 bis 3 Mrd EUR,

davon:

0,90-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juni 2029

1,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2033

2,15-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juni 2066

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Stand +/- %

DAX-Future 10.720,00 0,22

S&P-500-Indikation 2.868,00 -0,30

Nasdaq-100-Indikation 8.799,00 -0,21

Nikkei-225 19.649,91 -1,24

Schanghai-Composite 2.843,72 0,18

+/- Ticks

Bund -Future 172,78 9

Freitag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 10.625,78 3,15

DAX-Future 10.697,00 3,83

XDAX 10.706,15 3,82

MDAX 22.356,36 2,59

TecDAX 2.871,08 1,93

EuroStoxx50 2.888,30 2,70

Stoxx50 2.826,09 2,26

Dow-Jones 24.242,49 2,99

S&P-500-Index 2.874,56 2,68

Nasdaq-Comp. 8.650,14 1,38

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,69 -9

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Börsen dürften mit Aufschlägen in die neue Woche starten. Die chinesische Notenbank hat die Leitzinsen erneut gesenkt, das sorgt für etwas Rückenwind. Positiv stimmt, dass sich die Coronavirus-Infektionskurven in Europa weiter abflachen. Ab sofort dürfen zudem nun in Deutschland Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen.

Rückblick: Hausse - Mut machte den Anlegern die in einigen Ländern erlassenen Lockerungen der Restriktionen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, wie auch die Pläne von US-Präsident Donald Trump zum allmählichen Wiederhochfahren der US-Wirtschaft. Einige Akteure verwiesen auch auf den Erfolg des Medikaments Remdesivir von Gilead Sciences bei der Behandlung einiger Corona-Behandlungen. Stützend wirkten aber auch günstig ausgefallene Konjunkturdaten aus China, die im April eine deutliche Erholung der zuvor eingebrochenen Konjunktur zeigten. Rohstofftitel gewannen im Schnitt 4,2 Prozent, Öl- und Gaswerte 3,8 Prozent. Um 1,3 Prozent nach oben ging es nach Geschäftszahlen für L'Oreal. Das Unternehmen berichtete zwar über ein schwieriges erstes Quartal, Analysten betonten aber das starke Wachstum im Onlinehandel um 52,6 Prozent und die wieder stark anziehenden Umsätze in China. LVMH kletterten nach dem Zahlenausweis um 4,4 Prozent. Bryan Garnier bezeichnete Aussagen des LVMH-Chefs über den Erholungstrend in China als ermutigend. Der Bankensektor stieg um 3 Prozent. Hier stützte die Entscheidung der EZB, dass Banken ihre Risiken im Handelsgeschäft mit weniger Eigenkapital unterlegen müssen. Airbus legten 6,7 Prozent zu - hier half neben einer positiven Studie auch die Nachricht, dass Konkurrent Boeing die Produktion nächste Woche wieder langsam anfahren will.

DAX/MDAX/TECDAX

Hausse - Konjunkturzyklische Werte legten kräftig zu: MTU sprangen um 4,9 Prozent und Heidelbergcement um 6,2 Prozent. Siemens stiegen um 3,5 Prozent und BASF um 4,6 Prozent. Bei den Automobilwerten zogen BMW um 5,2 Prozent und VW um 6,4 Prozent an. Kräftige Kursgewinne zeigten die gebeutelten Aktien von Thyssenkrupp. Die Citi empfiehlt sie nun zum Kauf mit Ziel 8,50 Euro. Der Kurs schoss um 9,2 Prozent nach oben auf 5,89 Euro. Bei Hellofresh wurden nach der Rally Gewinne mitgenommen - die Aktie verlor 4,3 Prozent. Norma zogen kräftig um 11,2 Prozent an. Ein Händler verwies auf die solide Liquiditätssituation des Unternehmens sowie das robuste Wassermanagement-Geschäft. Die Aufschläge relativieren sich allerdings, wenn man bedenkt, dass die Aktie seit Jahresbeginn 50 Prozent an Wert verloren hat.

XETRA-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Handel sei lebhaft verlaufen, der Markt sei der Wall Street nach oben gefolgt, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Die Westgrund-Aktie näherte sich mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 11,60 Euro dem Gebotspreis von 11,71 Euro, den Ado Properties laut einer Mitteilung vom Freitagabend in einem Übernahmeversuch zahlen will. Ceconomy legten nach der Vorlage von Geschäftszahlen und angekündigten Sparmaßnahmen 3 Prozent zu.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Der Plan von US-Präsident Donald Trump, die wegen der Corona-Pandemie auferlegten Beschränkungen schrittweise zu lockern, machte den Anlegern Mut. Dazu trugen auch Behandlungserfolge des Medikaments Remdesivir von Gilead Sciences gegen die Lungenkrankheit Covid-19 bei. Die Gilead-Aktie gewann 9,7 Prozent. Der Dow wurde mit weitem Abstand von der Boeing-Aktie angeführt, die um fast 15 Prozent nach oben schoss. Der Flugzeugbauer hatte angekündigt, die Produktion von Flugzeugen für die kommerzielle Luftfahrt in der kommenden Woche wieder aufzunehmen. Geschäftszahlen legte unter anderem Procter & Gamble vor. Die Aktie zeigte sich 2,6 Prozent höher. Schlumberger ist zwar im ersten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht, hat aber ergebnisseitig nicht so schlecht abgeschnitten wie befürchtet. Die Ölaktie reagierte darauf mit einem Plus von 8,7 Prozent. Apple fielen um 1,4 Prozent zurück, nachdem Goldman Sachs die Aktie auf "Sell" von "Neutral" zurückgestuft hatte.

Anleihen wurden verkauft. Zehnjährige Anleihen rentierten 2,8 Basispunkte höher bei 0,65 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0862 -0,15% 1,0878 1,0879 -3,2%

EUR/JPY 117,14 +0,15% 116,96 116,98 -3,9%

EUR/CHF 1,0517 -0,02% 1,0519 1,0519 -3,1%

EUR/GBP 0,8710 +0,14% 0,8697 0,8704 +2,9%

USD/JPY 107,83 +0,21% 107,60 107,52 -0,9%

GBP/USD 1,2471 -0,24% 1,2502 1,2499 -5,9%

USD/CNH 7,0833 +0,03% 7,0810 7,0834 +1,7%

Bitcoin

BTC/USD 7.176,51 -0,302 7.198,26 7.039,01 -0,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 15,16 18,27 -17,0% -3,11 -74,7%

Brent/ICE 27,58 28,08 -1,8% -0,50 -57,0%

Der Dollar gab einen kleinen Teil der jüngsten Gewinne zum Euro ab auf zuletzt 1,0865 je Euro. Die Analysten der Bank of America warnen allerdings, dass die hohe Verschuldung einiger Länder der Eurozone in Kombination mit einem festeren Dollar die Gemeinschaftswährung im laufenden zweiten Quartal bis auf 1,02 Dollar drücken könnte. Nach Meinung der Bank of America braucht die Eurozone Corona-Bonds, diese seien derzeit aber "vom Tisch". Der Dollar werde als Fluchtwährung gefragt bleiben, so die Analysten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 15,16 18,27 -17,0% -3,11 -74,7%

Brent/ICE 27,58 28,08 -1,8% -0,50 -57,0%

Uneinheitlich zeigten sich die Ölpreise im US-Handel. Während die US-Sorte WTI um 8,7 Prozent auf 18,14 Dollar abstürzte, legte europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 1,9 Prozent auf 28,34 Dollar zu. Die Preise bewegten sich im Spannungsfeld aus der Hoffnung auf baldige Lockerungen der Corona-bedingten Beschränkungen in den USA und dem im ersten Quartal zwar stark, aber nicht ganz so stark wie befürchtet gesunkenen chinesischen BIP. Zentrales Thema bleibe das Überangebot. Beobachter verwiesen auf die rasch steigenden US-Rohölbestände - eine Folge der reduzierten Raffinerie-Kapazitäten. WTI werde zusätzlich vom bevorstehenden Auslaufen des Mai-Kontrakts am Dienstag belastet. Die Kontrakte mit längeren Laufzeiten hielten sich deutlich besser oder lagen sogar im Plus. Derweil berichtete der Dienstleister Baker Hughes, dass wegen des rapide gesunkenen Ölpreises die Zahl der aktiven Bohrlöcher in den USA in der vergangenen Woche um 66 auf 438 gefallen sind, der stärkste Rückgang seit Oktober 2016.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 20, 2020 01:41 ET (05:41 GMT)