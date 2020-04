Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland dürfte im April erneut gesunken sein. Volkswirte erwarten, dass der wichtigste deutsche Konjunkturfrühindikator auf 80,0 (März: 86,1) Punkte abgesackt ist. So niedrig notierte der Ifo-Index zuletzt im März 2009, tiefer ging es in der bis 2005 zurückreichenden Zeitreihe noch nie. Die Abwärtsbewegung dürfte sowohl von der Lagebeurteilung als auch von den Geschäftserwartungen getragen worden sein. Unternehmer, Politiker und andere Analysten versuchen sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie ein Bild davon zu machen, wie sich die wirtschaftlichen Störungen in In- und Ausland für die deutsche Volkswirtschaft auswirken werden. Unternehmenslenker und -besitzer spielen verschiedene Szenarien für ihre Firma und Branche durch und werden dabei auch von den Prognosen von Bankvolkswirten und anderen Analysten beeinflusst. Die Volkswirte ihrerseits schauen bei ihren Prognosen zumindest auf die großen Unternehmen und natürlich auf die Ergebnisse von Unternehmensumfragen, also auf Ifo- und Einkaufsmanagerindizes. Sie lassen überdies nicht außer Acht, was Investoren und Finanzanalysten im Rahmen von Sentix- und ZEW-Umfragen prognostizieren.

07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 1Q

07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q

07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 1Q

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q

07:50 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Aurubis AG, Ergebnis 2Q

- DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende

ASML Holding NV 1,350 EUR

Relx plc 0,321 GBP

- DE

10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex April

PROGNOSE: 80,0

zuvor: 86,1

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 80,8

zuvor: 93,0

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 77,0

zuvor: 79,7

- BE

15:00 Geschäftsklimaindex April

PROGNOSE: -18,5 Punkte

zuvor: -10,9 Punkte

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März

PROGNOSE: -12,0% gg Vm

zuvor: +1,2% gg Vm

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

April (2. Umfrage)

PROGNOSE: 67,0

1. Umfrage: 71,0

zuvor: 89,1

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit November 2021

im Volumen von 2,25 Mrd bis 2,75 Mrd EUR

Auktion 0,40-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Mai 2030 im Volumen von 500 Mio bis 1 Mrd EUR

Stand +/- %

DAX-Future 10.302,50 -0,77

S&P-500-Indikation 2.773,25 -0,62

Nasdaq-100-Indikation 8.541,00 -0,76

Nikkei-225 19.232,76 -1,01

Schanghai-Composite 2.813,30 -0,89

+/- Ticks

Bund -Future 172,50 14

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 10.513,79 0,95

DAX-Future 10.382,00 -0,42

XDAX 10.388,94 -0,42

MDAX 22.506,81 1,04

TecDAX 2.949,97 1,74

EuroStoxx50 2.852,46 0,62

Stoxx50 2.827,89 0,55

Dow-Jones 23.515,26 0,17

S&P-500-Index 2.797,80 -0,05

Nasdaq-Comp. 8.494,75 -0,01

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,36 +47

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte dürften schwächer starten nach der Schwäche an der Wall Street in der zweiten Sitzungshälfte, in der am Donnerstag die zuvor gesehenen Gewinne wieder abgegeben wurden. Für einen Stimmungsdämpfer sorgten in den USA Berichte, wonach der noch nicht zugelassene Wirkstoff Remdesivir des US-Pharmakonzerns Gilead Sciences zur Behandlung von schwer erkrankten Coronavirus-Patienten enttäuschende Ergebnisse in einer Studie gezeigt haben soll.

Freundlich - Die Erholung des Ölpreises stützte. Stärker nach oben ging es mit den Kursen in Italien, wo auch die Anleihen etwas zulegten. Italien dürfte ein Nutznießer der Finanzierung der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie im Rahmen der EU-Maßnahmen sein, hieß es dazu. Historisch schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten nur zeitweise. Anleger setzten auf die Wirkung der billionenschweren fiskalischen und geldpolitischen Stimuli und richteten den Blick hoffnungsvoll nach vorne. Renault legte zwar ebenso wie Daimler schwache Zahlen vor, der Markt setze aber im Autosektor auf eine Wende zum Besseren, sagten Marktteilnehemr. Renault gewannen 4,2 Prozent, Daimler 3,2 Prozent. Auch BMW und VW legten deutlich zu. Für Schneider Electric ging es nach dem Zahlenausweis um 0,8 Prozent nach oben. Unilever zogen um 1,7 Prozent an. Der Konsumgüterkonzern hatte dank starker Nachfrage in den USA den Umsatz geringfügig gesteigert.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Wirecard schossen um 11,4 Prozent nach oben, nachdem Untersuchungen des Wirtschaftsprüfers KPMG bisang keine Belege für Bilanzmanipulationen lieferten. Deutsche Wohnen legten um 4,8 Prozent zu, weil Vonovia (minus 2,5 Prozent) erneut Interesse an einer Übernahme nachgesagt wurde nach eine gescheiterten Versuch vor einigen Jahren. Lufthansa verloren 0,6 Prozent. Die Fluggesellschaft hatte praktisch zur Schlussglocke des Xetra-Handels von zunehmenden Liquiditätsproblemen gesprochen

XETRA-NACHBÖRSE

Die Lufthansa-Aktie stand im Fokus. Nach einem tiefroten ersten Quartal rechnet der Konzern mit einem noch schlechteren zweiten. Zudem wachsen die Liquiditätsnöte (s. unten). Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,7 Prozent tiefer getaxt bei 7,75 Euro. Uniper wurden dagegen 5 Prozent höher gestellt. Der Energieversorger sieht sich nach einem guten ersten Quartal auf Kurs (s. unten)

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Die Erholung nach dem Kurseinbruch zu Wochenbeginn setzte sich zunächst fort. Im späten Handel gaben die Indizes ihre Gewinne allerdings weitgehend wieder ab. Nachdem die Investoren sehr schwache Konjunkturdaten aus Europa und den USA zunächst weggesteckt hatten, setzten sich im späten Verlauf die Sorgen in Bezug auf eine globale Rezession doch wieder durch. Für zusätzliche Belastung sorgten Berichte, wonach der noch nicht zugelassene Wirkstoff Remdesivir des US-Pharmakonzerns Gilead Sciences zur Behandlung von schwer erkrankten Coronavirus-Patienten enttäuschende Ergebnisse gezeigt haben soll. Gilead fielen um 4,3 Prozent. Die Intel-Aktie verlor 1,8 Prozent. Hier belastete ein Bloomberg-Bericht, wonach Apple ab 2021 den Verkauf von Computern mit eigenen Prozessoren plant. Apple verloren 0,4 Prozent.

Am US-Anleihemarkt sorgten die schwachen US-Konjunkturdaten für leicht steigende Kurse. Für die Rendite zehnjähriger Papiere ging es um 2,5 Basispunkte auf 0,60 Prozent nach unten.

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0767 -0,10% 1,0778 1,0823 -4,0%

EUR/JPY 115,92 -0,03% 115,95 116,52 -4,9%

EUR/CHF 1,0523 +0,04% 1,0519 1,0523 -3,1%

EUR/GBP 0,8726 -0,01% 0,8727 0,8747 +3,1%

USD/JPY 107,67 +0,08% 107,58 107,67 -1,0%

GBP/USD 1,2338 -0,10% 1,2351 1,2373 -6,9%

USD/CNH 7,0964 +0,03% 7,0945 7,0810 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 7.508,01 -0,734 7.563,51 7.546,76 +4,1%

Der Euro zeigte sich volatil. Zunächst belasteten extrem schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone und drückten ihn bis auf das Zweiwochentief bei 1,0756 Dollar. Anschließend erholte sich die Gemeinschaftswährung wieder vor dem Hintergrund schwacher Wirtschaftsdaten aus den USA und kletterte erneut über die Marke von 1,08 Dollar. Mit den Ergebnissen des EU-Gipfels, der keine Neuigkeiten brachte, fiel er Euro dann wieder zurück auf 1,0780.

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 17,26 16,50 +4,6% 0,76 -71,0%

Brent/ICE 22,24 21,33 +4,3% 0,91 -65,3%

Die Spannungen zwischen den USA und Iran, die bei einer Eskalation Lieferausfälle zur Folge haben könnten, trugen mit dazu bei, dass die Ölpreise nach dem katastrophalen Absturz zuvor eine Gegenbewegung einleiteten. US-Präsident Donald Trump hatte eine Zerstörung iranischer Patrouillenboote angedroht, sollten sich diese erneut US-Kriegsschiffen gefährlich nähern. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 23,1 Prozent auf 16,96 Dollar je Fass, Nordseeöl der Sorte Brent um 6,3 Prozent auf 21,65 Dollar. Im asiatischen Handel am Freitag steigen die Preise weiter.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.724,17 1.729,60 -0,3% -5,44 +13,6%

Silber (Spot) 15,15 15,24 -0,6% -0,09 -15,1%

Platin (Spot) 767,95 765,15 +0,4% +2,80 -20,4%

Kupfer-Future 2,30 2,31 -0,5% -0,01 -18,1%

