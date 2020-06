(technische Wiederholung)

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Währungshüter werden bei ihrer Sitzung am Mittwoch darüber beraten, wie man einer Wirtschaft helfen kann, die sich in einem tieferen Loch befindet als nach der Finanzkrise von 2008, und das zu einer Zeit, in der sie möglicherweise weniger Spielraum haben als gewohnt. Sie werden wahrscheinlich darüber debattieren, wie sie ihre Pläne zum Kauf von Staatsanleihen und von Hypothekenkrediten anpassen und wie sie ihre Zusicherung, die Zinssätze für einige Zeit nahe Null zu halten, konkreter machen können. Die Geldpolitiker haben in jüngsten öffentlichen Erklärungen und Interviews angedeutet, dass sie es nicht eilig haben, schon zum Abschluss ihres Treffens vom 9. bis 10. Juni Einzelheiten ihrer Strategie bekannt zu geben. Im März, als sich die Pandemie verschlimmerte, hat die Fed den Leitzins auf nahezu Null gesenkt. Im April bekräftigte sie ihre Pläne, die Zinssätze dort zu halten, bis sie zuversichtlich ist, dass die Wirtschaft auf dem richtigen Weg ist, damit die Inflation auf ihr Ziel von 2 Prozent steigt und die Arbeitslosigkeit wieder sinkt. Die Fed wird zudem neue Wirtschafts- und Zinsprognosen veröffentlichen, nachdem sie im März auf diese vierteljährlichen Projektionen verzichtet hatte. Es wird allgemein erwartet, dass sich an dem Leitzins von 0,00 bis 0,25 Prozent nichts ändert. Da es unwahrscheinlich ist, dass die Zinssätze sinken, stehen zwei Elemente im Mittelpunkt der Überlegungen: die Frage, wie das Tempo der Anleihekäufe gesteuert werden kann, und die Frage, wie die Währungshüter ihre langfristigen Absichten mit Hilfe der sogenannten Forward Guidance kommunizieren können.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:10 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Online-HV

10:00 DE/K+S AG, Online-HV

10:00 DE/Brenntag AG, Online-HV

11:00 DE/Eckert & Ziegler AG, Online-HV

Im Laufe des Tages

- DE/Deutsche Lufthansa AG, Tarifgipfel mit Gewerkschaften zum Personal-Sparpaket

DIVIDENDENABSCHLAG

Edding Vorzüge: 1,23 EUR

PSI Software: 0,05 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Industrieproduktion April

PROGNOSE: -18,6% gg Vm

zuvor: -16,2% gg Vm

- US

14:30 Verbraucherpreise Mai

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,2% gg Vj

zuvor: -0,8% gg Vm/+0,3% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: -0,4% gg Vm/+1,4% gg Vj

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen,

Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote;

20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 0,00% bis 0,25%

zuvor: 0,00% bis 0,25%

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 CH/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2029

Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2034

(offenes Volumen)

11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit

Laufzeit November 2036 im Volumen von 900 Mio GBP

11:30 PT/Auktion 2,875-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2026

Auktion 0,475-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030

im Gesamtvolumen von 1,25 bis 1,5 Mrd EUR

12:00 CZ/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027

im Volumen von max. 4 Mrd CZK

Auktion 1,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2031

im Volumen von max. 3 Mrd CZK

Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2040

im Volumen von max. 2 Mrd CZK

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.723,50 0,73

S&P-500-Indikation 3.225,00 0,55

Nasdaq-100-Indikation 10.010,00 0,53

Nikkei-225 23.131,21 0,17

Schanghai-Composite 2.939,97 -0,55

+/- Ticks

Bund -Future 173,40 -4

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 12.617,99 -1,57

DAX-Future 12.631,50 -2,27

XDAX 12.628,86 -2,27

MDAX 26.523,55 -1,73

TecDAX 3.162,15 -0,97

EuroStoxx50 3.320,71 -1,35

Stoxx50 3.051,67 -0,85

Dow-Jones 27.272,30 -1,09

S&P-500-Index 3.207,18 -0,78

Nasdaq-Comp. 9.953,75 0,29

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 173,44% -10

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem volatilen, aber zurückhaltenden Geschäft rechnen Aktienhändler in Europa am Mittwoch. Alle Augen seien auf das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank gerichtet, große Anlageentscheidungen dürften vorher nicht umgesetzt werden. "Das ist heute so ein Tag, der erst abends richtig beginnt", fasst Thomas Altmann von QC Partners die Stimmung am Markt zusammen. Große Änderungen der Fed-Politik erwarten Händler nicht, wohl aber ihre Bestätigung. Geachtet wird besonders auf den Wirtschaftsausblick. Die Gewinnmitnahmen vom Vortag werden mittlerweile als übertrieben betrachtet: Sie wurden vor allem mit dem starken US-Arbeitsmarktbericht begründet, der die lockere Geldpolitik unwahrscheinlicher mache. "Die Fed wird das aber einfach als ein Einmal-Event vom Tisch wischen", kommentierte ein Händler: "Erst bei einer erneuten Wiederholung ist diese Sorge berechtigt. Entsprechend sprang die US-Techbörse Nasdaq auf ein neues Rekordhoch und bietet damit eine Steilvorlage für Europas Technologietitel. Konjunkturdaten aus China dürften nicht mehr belasten, sie reihen sich einfach in die schlechten Nachrichten der Vergangenheit ein.

Rückblick: Gewinnmitnahmen in den jüngsten Gewinnerbranchen haben einen Rücksetzer ausgelöst. Vor der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch sind die Marktteilnehmer vorsichtig geworden: "Möglicherweise äußert sich die Fed nach dem starken Arbeitsmarktbericht weniger taubenhaft als bisher erhofft", sagte ein Händler. Vergleichsweise stark zeigte sich die Schweizer Börse, hier gewann der SMI mit einem Plus von 0,3 Prozent sogar leicht hinzu. Er profitierte damit unter anderem von starken Pharma-Titeln. Roche gewannen 1,2 Prozent und Novartis 2 Prozent. In Europa zog der Index der Pharmawerte um 0,7 Prozent an. Der SMI profitierte auch von der Stärke der Nestle-Aktie, die um 1,8 Prozent stieg. Der Nahrungsmittelkonzern trennt sich in Nordamerika von seinem Pastageschäft der Marke Buitoni. Rückversicherer wiederum standen unter Druck nach einer Warnung von Swiss-Re-Chef Christian Mumenthaler vor einer zweiten Corona-Welle. Im DAX fielen Munich Re um 1,8 Prozent, Swiss Re gaben um 1,3 Prozent nach, und Hannover Rück schlossen 2,5 Prozent im Minus. Auch Lebensversicherer Allianz verloren 2,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Besonders unter Druck standen die jüngsten Anführer der Hausse aus dem Bankenbereich und aus den konjunkturabhängigen Sektoren. MTU kamen um 5,8 Prozent zurück, Covestro um 4,8 Prozent, Deutsche Bank um 4,6 Prozent und Heidelbergcement um 4,1 Prozent. Im Autosektor fielen BMW, Daimler und Continental um 2 bis 3 Prozent, VW kamen mit einem Minus von knapp 2 Prozent davon. Sorge machten die Pläne zur CO2-Besteuerung. Diese würde vor allem die für die Hersteller hochprofitablen SUVs treffen. Dagegen stiegen SAP um 0,4 Prozent und Deutsche Börse um 0,2 Prozent auf 153,70 Euro. Noch deutlicher aufwärts ging es mit Beiersdorf, die 1 Prozent gewannen. Alle drei Titel hatten die jüngsten Aufwärtswellen des DAX nur verhalten mitgemacht. Der erzielte Verkaufspreis von 1,5 Milliarden Euro für die rund 10.100 Mobilfunkstandorte durch Telefonica Deutschland lag im erwarteten Rahmen. Das sorgte für heftige Gewinnmitnahmen in der Aktie, die um 3,4 Prozent fiel.

XETRA-NACHBÖRSE

Während die Hornbach Holding 5,7 Prozent höher gestellt wurden, waren es bei Hornbach Baumarkt 3,5 Prozent. Die Baumarkt AG hatte am Abend überraschend positive Erstquartalszahlen verkündet. So wurde das bereinigte Betriebsergebnis auf EBIT-Basis im Konzern um rund 90 Prozent erhöht. Die Prognose für das Gesamtjahr blieb aber unverändert. "Dass der Ausblick nicht angehoben wurde, störte Anleger offenbar nicht", so der Marktteilnehmer.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Während die Nasdaq dank Aufschlägen bei Apple ein weiteres Allzeithoch markiert hatte, wurden bei den übrigen Indizes der Wall Street Gewinne eingestrichen - gerade vor dem trüben Konjunktur-Ausblick. So ist die US-Wirtschaft im Februar offiziell in die Rezession übergegangen - und dies nach einer 128 Monate andauernden Expansion. Sorgen bereitete unverändert die Entwicklung der Corona-Pandemie. In über einem Dutzend US-Bundesstaaten hatte die Zahl der Neuinfektionen stärker zugenommen als in der Vorwoche. Allerorten ging nun das böse Wort von der "zweiten Welle" um. Bank of America verloren 1,1 Prozent. Das Finanzinstitut hatte einige Einnahmenziele gesenkt. Apple zogen um 3,2 Prozent an. Der Technologieriese will laut Medienberichten noch in diesem Monat mitteilen, dass Intel-Prozessoren durch eigene Halbleiter in seinen Mac-Rechnern ersetzt werden. Intel büßten 1,0 Prozent ein. Die am Vortag noch gesuchten Titel im Luftverkehr stürzten nun schon wieder ab. American Airlines, Delta Air Lines und United Airlines sanken um bis zu 8,7 Prozent. Der Online-Gebrauchtwagenverkäufer Vroom wartete mit einem starken Börsendebüt auf.

