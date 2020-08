Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Insolvente Unternehmen müssen künftig die DAX-Auswahl-Indizes kurzfristig verlassen. Das hat der Indexanbieter Stoxx am Mittwoch mitgeteilt. Nach den neuen Regeln werden insolvente Unternehmen mit einer Frist von zwei Handelstagen aus den DAX-Auswahlindizes genommen. Die Regeln treten am 19. August in Kraft. Anlass für die Änderung war die Insolvenz des DAX-Mitglieds Wirecard. Veränderungen in der Zusammensetzung der DAX-Auswahlindizes werden am 19. August nach 22.00 Uhr bekanntgegeben und nach Marktschluss am 21. August umgesetzt. Die betroffenen Indizes werden ab dem 24. August in der neuen Zusammensetzung berechnet. Vor dem Hintergrund der bestehenden Situation würde diese Regeländerung die Wirecard AG betreffen. Grundlage der Berechnung ist die Rangliste vom 31. Juli sowie weitere Vorgaben aus dem Regelwerk.

1&1 DRILLISCH (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie sowie Kursziel in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19

Umsatz 927 +3% 19 904

EBITDA 166 -3% 19 172

EBIT 125 -5% 18 132

Ergebnis nach Steuern 85 -5% 18 90

Ergebnis je Aktie 0,48 -6% 18 0,51

NORDEX (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19

Umsatz 726 +23% 2 592

EBITDA -1,4 -- 2 14

EBIT -41 -- 2 -19,8

Konzernergebnis -42 -- 2 -20,4

Ergebnis je Aktie -0,36 -- 2 -0,21

UNITED INTERNET (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj Zahl 2Q19

Umsatz 1.315 +3% 15 1.280

EBITDA 305 -8% 15 330

EBIT 185 -12% 15 210

Ergebnis vor Steuern 182 -9% 15 200

Ergebnis nach Steuern/Dritten 96 -19% 15 119

Ergebnis je Aktie 0,51 -15% 15 0,60

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,52 -5% 9 0,55

Free Cashflow 107 -5% 7 112

06:50 DE/Stratec SE, Ergebnis 2Q (14:00 Telefonkonferenz), Birkenfeld

07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 3Q (08:30 Telefonkonferenz für Analysten; 10:30 Presse-Telefonkonferenz), Düsseldorf

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1H, Niestetal

07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Köln

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli, Frankfurt

07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim

07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1H, Schrobenhausen

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H, Frankfurt

07:10 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 2Q (11:00 Telefonkonferenz), Berlin

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 2Q, Lübeck

07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 2Q, München

07:30 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch

07:30 DE/Zeal Network SE, ausführliches Ergebnis 1H, Hamburg

07:30 DE/SLM Solutions Group AG, ausführliches Ergebnis 1H, Lübeck

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg

07:30 DE/SAF-Holland SE, Ergebnis 1H, Bessenbach

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 2Q, Stuttgart

07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:30 Telefonkonferenz), Pullach

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1H, Wiesbaden

07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, München

07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 1H, Den Haag

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Ergebnis 1H, Berlin

08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 2Q, München

08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q (09:15 Telefonkonferenz), Hannover

08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 2Q, Neu-Isenburg

08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 3Q (11:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf

08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H

08:00 DE/Westwing Group AG, Ergebnis 2Q, München

08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1H (08:30 Telefonkonferenz), Luxemburg

08:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1H, Würzburg

09:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1H, Dreieich

09:00 DE/Leifheit AG, ausführliches Ergebnis 1H, Nassau

09:15 DE/Grammer AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Amberg

10:30 DE/Indus Holding AG, Online-HV

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H, Hamburg

18:30 DE/Home24 SE, Ergebnis 1H, Berlin

Astrazeneca 0,696 GBP

Diageo 0,4247 GBP

Glaxosmithkline 0,19 GBP

Royal Dutch Shell 0,16 GBP

-DE

08:00 Verbraucherpreise Juli (endgültig)

PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-0,1% gg Vj

vorläufig: -0,5% gg Vm/-0,1% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,5% gg Vm/ 0,0% gg Vj

vorläufig: -0,5% gg Vm/ 0,0% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+0,8% gg Vj

-FR

07:30 Arbeitslosenquote 2Q

PROGNOSE: 9,0%

zuvor: 7,8%

-US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 1.100.000

zuvor: 1.186.000

14:30 Import- und Exportpreise Juli

Importpreise

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

11:00 IT/Auktion 0,30-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023

im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR

Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2027

im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR

Auktion 2,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2050

im Volumen von 0,75 bis 1,25 Mrd EUR

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023

im Volumen von 20 Mrd HUF

Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025

im Volumen von 30 Mrd HUF

Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030

im Volumen von 20 Mrd HUF

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.060,00 -0,08

S&P-500-Indikation 3.375,00 -0,04

Nasdaq-100-Indikation 11.116,00 -0,09

Nikkei-225 23.290,38 1,95

Schanghai-Composite 3.333,21 0,42

+/- Ticks

Bund -Future 176,50 12

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 13.058,63 0,86

DAX-Future 13.071,00 1,93

XDAX 13.077,67 1,94

MDAX 27.781,23 0,62

TecDAX 3.104,32 0,75

EuroStoxx50 3.363,18 0,93

Stoxx50 3.041,38 1,29

Dow-Jones 27.976,84 1,05

S&P-500-Index 3.380,35 1,40

Nasdaq-Comp. 11.012,24 2,13

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,38 -54

EUROPA

Ausblick: Freundlich, aber mit der Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen werden Europas Börsen am Donnerstag erwartet. Der Tag ist einer der letzten Höhepunkte der Berichtsaison. Die neuen Rekorde an Wall Street seien eine erfreuliche Vorlage, doch seien darauf in Asien keine großen Anschlusskäufen gefolgt. Die Unsicherheiten um die weiter offene Zukunft des US-Konjunkturpaketes dauern an. Im Fokus stehen daher die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als wöchentlicher und damit schnellster Indikator für den US-Arbeitsmarkt . Hier sind weniger die konkreten Zahlen wichtig als die Tendenz. Sie sollte klar fallend sein. Dazu stehen aus vielen Länder der Welt die Daten zur Verbraucherpreis-Inflation an. Und nicht zuletzt kommt eine Flut von Quartalszahlen aus der zweiten und dritten Reihe. Bei den großen Unternehmen berichten noch Deutsche Telekom, Swiss Life, Aegon und andere über den Geschäftsverlauf.

Rückblick: Fester - Die gut erholte Eurozone -Industrieproduktion im Juni sorgte für einen erhöhten Konjunkturoptimismus, denn sie sprang um 9,1 Prozent an. Entsprechend gesucht waren konjunkturnahe Branchen wie Chemie- und Finanzwerte. Dazu stützten zumeist gute Unternehmenszahlen aus Europa. Die Aktien von Freenet schossen um 16,8 Prozent nach oben, nachdem ihre Schweizer Telekom-Tochter Sunrise für 1,216 Milliarden Franken an Liberty verkauft wird. Sunrise erhöhten sich um 26,8 Prozent. Volatil zeigte sich die Tui-Aktie: Nach bis zu 5 Prozent Plus schloss sie 4,1 Prozent tiefer, obwohl das Unternehmen weitere 1,2 Milliarden Euro Staatshilfe erhält. Nur Aussagen zur Buchung oder Wiedereröffnung von Destinationen stünden im Fokus. Der Sektor litt unter Gewinnmitnahmen: Carnival fielen um 5,1 Prozent. Carrefour stiegen um 2,9 Prozent dank starker Einzelhandelsdaten aus Brasilien. dem zweitwichtigsten Markt für den Konzern. ABN Amro legten dank starker Zahlen um 8,1 Prozent zu.

