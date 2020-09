Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Wenn US-Notenbank-Chef Jerome Powell das geldpolitische Symposium der Kansas City Fed eröffnen - besser bekannt als "Jackson Hole", erwarten viele Beobachter, dass er einen "historischen" Schwenk hinsichtlich der Art und Weise signalisieren wird, in der die Fed über die Verfolgung von Inflationszielen denkt. Sie prognostizieren, dass sich die Fed auf die Praxis der Preisniveausteuerung (Average Inflation Targeting - AIT) verlegen wird. Deren wichtigstes Merkmal ist, dass eine Notenbank Inflationsraten von über 2 Prozent zulassen würde, wenn die Inflation zuvor unter 2 Prozent gelegen hat. Die Fed verfehlt ihr Inflationsziel seit 2008 systematisch nach unten, was für sich genommen dafür spricht, dass ihre Geldpolitik nicht locker genug war. Allerdings konnte die Fed nicht zu jedem Zeitpunkt in dieser Periode ihren Leitzins weiter senken, weil sie negative Zinsen ablehnt. Und wiederholte Aussagen von Powell und anderen Fed-Offiziellen sprechen dafür, dass es dabei auch künftig bleiben wird. Zum anderen hob die Fed ihre Zinsen zwischen 2016 und 2019 neun Mal an, weil sie mit steigenden Inflationsraten rechnen musste. Das Konzept der Preisniveausteuerung hätte nun den Vorteil, dass die Fed ihre Geldpolitik nicht mehr an ihren eigenen Prognosen, sondern an der tatsächlich gemessenen Inflation ausrichten könnte. Denn wie hoch die Inflation durchschnittlich war, weiß man erst hinterher. Ein Blick auf die vergangenen Jahre mit einer durchschnittlichen Inflation von 1,5 Prozent zeigt, was im Falle des skizzierten Strategiewechsels bevorstünde: Eine für lange Zeit sehr lockere Geldpolitik.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

06:45 CH/Sunrise Communications Group AG, Ergebnis 2Q, Zürich

07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Ergebnis 1H, Berlin

07:30 DE/Fielmann AG, ausführliches Ergebnis 1H, Hamburg

07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 1H, Essen

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1H, Wiesbaden

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H, Saint-Quentin

10:00 DE/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Capital Markets Day (14:00

Telefonkonferenz), Frankfurt

10:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Online-HV

10:00 DE/Deutsche Post AG, Online-HV

10:00 DE/Lanxess AG, Online-HV

10:00 DE/Jungheinrich AG, Online-HV

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H, Hannover

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto

Im Laufe des Tages:

DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H, Hamburg

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CH

07:45 BIP 2Q

PROGNOSE: -8,1% gg Vq/-9,6% gg Vj

1. Quartal: -2,6% gg Vq/-1,3% gg Vj

- FR

08:45 Geschäftsklimaindex August

PROGNOSE: 85

zuvor: 82

- EU

10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli

PROGNOSE: +9,2% gg Vj

zuvor: +9,2% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: +9,1% gg Vj

zuvor: +8,8% gg Vj

- US

14:30 BIP 2Q (2. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: -32,4% gg Vq

1. Veröff.: -32,9% gg Vq

1. Quartal: -5,0% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: -1,8% gg Vq

1. Veröff.: -1,8% gg Vq

1. Quartal: +1,4% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 1.000.000

zuvor: 1.106.000

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023

im Volumen von 20 Mrd HUF

Auktion neuer 1,50-prozentiger Anleiohen mit Laufzeit April 2026

im Volumen von 30 Mrd HUF

Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031

im Volumen von 20 Mrd HUF

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.199,50 -0,25

S&P-500-Indikation 3.479,75 -0,14

Nasdaq-100-Indikation 11.963,50 -0,20

Nikkei-225 23.192,15 -0,42

Schanghai-Composite 3.341,60 0,36

+/- Ticks

Bund -Future 175,97 8

Vortag:

INDEX Vortagesschluss +/- %

DAX 13.190,15 0,98

DAX-Future 13.233,00 1,14

XDAX 13.236,31 1,15

MDAX 27.861,67 0,94

TecDAX 3.172,26 1,30

EuroStoxx50 3.356,76 0,81

Stoxx50 3.016,66 0,67

Dow-Jones 28.331,92 0,30

S&P-500-Index 3.478,73 1,02

Nasdaq-Comp. 11.665,06 1,73

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 175,89 -22

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem gut behaupteten Start rechnen Händler. Etwas gebremst wird die Stimmung von den asiatischen Märkten, die euphorische Stimmung der US-Börsen mit neuen Allzeithochs im Nasdaq und im S&P-500 greift nicht nach Asien über. "Der Markt wartet auf die Powell-Rede", sagt ein Marktteilnehmer. Der US-Notenbankchef äußert sich auf dem diesmal virtuell stattfindenden Notenbanken-Treffen in Jackson Hole am Nachmittag möglicherweise zur Neuausrichtung der geldpolitischen Strategie. "Die Botschaft von Fed-Präsident Jerome Powell muss am Ende der Konferenz von Jackson Hole sein, dass die Gefahr einer geringen Inflation noch immer bedeutsamer ist als die Gefahr einer steigenden Teuerung", sagt Jack McIntyre, Portfoliomanager bei Brandywine Global. "Tut er dies nicht, dürften sensible Risikomärkte auf das Treffen mit sinkenden Notierungen reagieren und einen Großteil der geldpolitischen Euphorie wieder auspreisen", warnt der Vermögensverwalter.

Rückblick: Fester - Der Aufschwung gewann zunehmend an Breite, zum Schluss lagen nur noch die Aktien der Telekombranche und des Versorgersektors geringfügig im Minus. Besonders gefragt waren Technologieaktien mit einem Plus von 2,2 Prozent. Für einen positiven Impuls sorgten sehr starke Geschäftszahlen des SAP-Wettbewerbers Salesforce. Ein positiver Impuls kam auch vom wider Erwarten nicht gesunkenenen französischen Verbrauchervertrauen im August. Und auch überraschend starke US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter kamen gut an. Telecom Italia legten 5,1 Prozent zu. Kurstreiber waren Hoffnungen, der Telekommunikationskonzern und die US-Investmentfirma KKR könnten schon bis Montag ein Memorandum of Understanding veröffentlichen, dass sich die Amerikaner mit einem Minderheitsanteil am Netz der Italiener beteiligen. Um nahezu 20 Prozent nach oben schossen die Aktien von Provident in London. Der Finanzierer von kurzfristigen Konsumkrediten schnitt trotz eines Verlusts im ersten Halbjahr besser als erwartet ab.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Im DAX stiegen SAP um 2,2 und Infineon um 4,1 Prozent. Gestützt wurde der DAX aber auch von der Erholung der Autotitel: Daimler gewannen 1,7, VW 2,1 und BMW 2,5 Prozent. Angesichts der Krise als "okay" wurden die Halbjahreszahlen des Immobilienkonzerns Aroundtown bezeichnet. Aroundtown gewannen im insgesamt sehr festen Immobiliensektor 2,1 Prozent, nachdem sie allerdings am Dienstag sehr schwach notiert hatten. Noch stärker zeigten sich in der Immobilienbranche die Aktien von Deutsche Euroshop, die um 6,3 Prozent stiegen. Positiv wurden die Geschäftszahlen des Wind- und Solarparkbetreibers Encavis kommentiert. Die Aktien verloren dennoch 0,8 Prozent, vermutlich wegen Gewinnmitnahmen nach den zuletzt rasanten Kursgewinnen. Südzucker gewannen 7,2 Prozent und notierten mit 17,52 Euro auf dem höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Am Dienstag hatten die Analysten von Warburg die Südzucker-Aktien mit einem Kursziel von 19,60 Euro zum Kauf empfohlen und auf ein bestehendes Zuckerdefizit verwiesen.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Geschäft liefen die Kurse im Gleichklang mit der Wall Street nach oben. Auffallende Bewegungen bei Einzelwerten habe es nicht gegeben, so ein Händler von Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET

Freundlich - Die Rally ging weiter, S&P-500 und Nasdaq-Composite eroberten nie gesehene Höchststände. Wie am Vortag blieben die Standardwerte im Dow-Jones zurück, während Online-, Software- und andere Technologiewerte voranmarschierten. Befeuert wurde die Aufwärtsbewegung von guten Konjunkturdaten. Die Auftragseingänge für langlebige US-Wirtschaftsgüter waren im Juli überraschend gestiegen. Unter den Einzelwerten explodierten Salesforce um 25 Prozent. Der Softwarehersteller, der am Montag in den Dow aufsteigt, hatte besser als erwartete Zahlen geliefert und den Ausblick erhöht. Überraschend gut waren auch die Zahlen von Hewlett Packard Enterprise ausgefallen. Für die Aktie ging es um 3,3 Prozent aufwärts. Mit einem Sprung von 21,4 Prozent reagierten Urban Outfitters auf ebenfalls unerwartet gut ausgefallene Geschäftszahlen. Moderna legten um 6,4 Prozent zu, nachdem das Unternehmen einen Erfolg beim Test seines Covid-19-Impfstoffs vermeldet hatte. Die Facebook-Aktie stieg um 8,2 Prozent auf ein Rekordhoch und überwand dabei erstmals die 300-Dollar-Marke. Netflix verteuerten sich um 11,6 Prozent. Das Unternehmen gewann im ersten Halbjahr 26 Millionen Abonnenten, fast soviel wie im ganzen Jahr 2019, befördert durch die Corona-Pandemie.

