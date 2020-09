Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Die Arbeitslosenzahl in Deutschland dürfte im August nach einem unerwarteten Rückgang im Juli wieder gestiegen sein. Volkswirte erwarten, dass sich die saisonbereinigte Zahl gegenüber dem Vormonat um 20.000 erhöht hat, nachdem sie im Juli um 18.000 gesunken war. Die Arbeitslosenquote sehen die Experten unverändert bei 6,4 Prozent. Die Lage ist derzeit von einer sehr hohen Inanspruchnahme von Kurzarbeit geprägt. Die von Monat zu Monat spannender werdende Frage ist: Wie viele dieser Arbeitskräfte kehren zu normalen Arbeitszeiten zurück und wie viele werden am Ende doch entlassen? Dabei spielen nicht alleine zyklische Faktoren eine Rolle - es könnte schlimmstenfalls zu einer sehr hohen Zahl von Unternehmensinsolvenzen kommen -, sondern auch strukturelle. Kurzfristig scheint sich die Lage am Arbeitsmarkt zumindest nicht zu verschlechtern. Dass es im Juli nicht wie erwartet zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahl um 50.000 gekommen ist, sondern zu einem Rückgang um 18.000, mag teilweise ein statistischer Effekt gewesen sein, auf den im Folgemonat eine ebenso "statistische" Gegenreaktion folgt. So erklärt sich teilweise wohl auch die pessimistische Prognose der Volkswirte für August.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 35. Kalenderwoche

07:30 AT/Zumtobel Group AG, Ergebnis 1Q

09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

12:00 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag (virtuell) anlässlich des

Börsengangs mit CEO Bruch und CFO Ferraro

Im Laufe des Tages:

- DE/Jost Werke AG, Veröffentlichung Jahresprognose

INDEXÜBERPRÜFUNG

22:15 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und

Stoxx-600

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende

Evonik 0,58 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 51,9

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,0

1. Veröff.: 49,0

zuvor: 52,4

- DE

09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,0

1. Veröff.: 53,0

zuvor: 51,0

09:55 Arbeitsmarktdaten August

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +20.000 gg Vm

zuvor: -18.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,4%

zuvor: 6,4%

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone

August (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,7

1. Veröff.: 51,7

zuvor: 51,8

11:00 Verbraucherpreise Eurozone August (Vorabschätzung)

Eurozone

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,2% gg Vj

zuvor: -0,4% gg Vm/+0,4% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj

11:00 Arbeitsmarktdaten Juli

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 8,0%

zuvor: 7,8%

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,3

1. Veröff.: 55,3

zuvor: 53,3

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

August (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,5

1. Veröff.: 53,6

zuvor: 50,9

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August

PROGNOSE: 55,0 Punkte

zuvor: 54,2 Punkte

16:00 Bauausgaben Juli

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:30 DE/Auktion 0,10-prozentiger und inflationsindexierter Bundesanleihen

mit Laufzeit April 2026 im Volumen von 250 Mio EUR

Auktion 0,10-prozentiger und inflationsindexierter Bundesanleihen

mit Laufzeit April 2046 im Volumen von 250 Mio EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.011,00 0,54

S&P-500-Indikation 3.508,75 0,32

Nasdaq-100-Indikation 12.171,00 0,55

Nikkei-225 23.128,39 -0,05

Schanghai-Composite 3.396,70 0,03

+/- Ticks

Bund -Future 175,51 4

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 12.945,38 -0,67

DAX-Future 12.941,50 -0,93

XDAX 12.946,96 -0,92

MDAX 27.453,17 -0,27

TecDAX 3.110,14 0,02

EuroStoxx50 3.272,51 -1,30

Stoxx50 2.954,55 -0,73

Dow-Jones 28.430,05 -0,78

S&P-500-Index 3.500,31 -0,22

Nasdaq-Comp. 11.775,46 0,68

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 175,47 -18

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit uneinheitlichen Börsen in Europa rechnen Händler am Dienstag. Den Vorlagen von der Wall Street könnten eher Gewinnmitnahmen am breiten Markt folgen, für Optimismus könnten aber starke Einkaufsmanager-Indizes aus China und vielen anderen Ländern Asiens sorgen. Dort gibt es überall starke Anzeichen für eine Erholung des Exportgeschäfts, was exportlastigen Indizes wie dem DAX entgegenkommen dürfte. Der Caixin China-PMI stieg auf den höchsten Stand seit Januar 2011. Besonders im Fokus stehen daher im Tagesverlauf die zahlreichen zweiten Lesungen der PMIs aus Europa, in den USA wird der wichtige ISM-Einkaufsmanager-Index berichtet. Überall wird auf Zeichen einer fortgesetzten Wirtschaftsbelebung gehofft. Genau im Auge behalten wird aber die Abschwächung des Dollars. "Von der US-Regierung ist angesichts des Wahlkampfes absolut keine Intervention zu erwarten", sagt ein Händler.

Rückblick: Günstige Konjunkturdaten aus China und Japan stützten nur anfangs die Stimmung. Im Verlauf gewannen Gewinnmitnahmen die Oberhand, die durch eine nachgebende Wall Street verstärkt wurden. Etwas gedrückt haben könnten auch Positionsanpassungen zum Monatsultimo, hieß es. Am Ende rangierten Versicherer und Banken mit einem Subindex-Minus von bis zu 2,1 Prozent. Die Branche hatte zuletzt von der Versteilerung der Zinskurve nach dem geldpolitischen Schwenk der US-Notenbank profitiert. Die Renditen haben sich seitdem aber wieder verflacht. Im Versorgersektor stiegen Veolia um 5,7 Prozent. Das Unternehmen bietet Engie für deren Anteil an Suez 15,50 Euro je Suez-Aktie. Suez stiegen um um 18,5 Prozent auf 14,50 Euro. Engie gewannen 4,7 Prozent. Der Sektorindex legte um 0,4 Prozent zu. Philips verloren 3,5 Prozent nach einer Sednkung des Margenausblicks nach einer Teilstornierung eines Auftrags für Beatmungsgeräte. Nestle sanken um 0,3 Prozent. Der Schweizer Konzern will das US-Biopharmaunternehmen Aimmune Therapeutics übernehmen und bietet dafür einen Aufschlag von 174 Prozent auf den letzten Kurs. Analysten sprachen von einem strategisch sinnvollen Zukauf.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Gegen die leichtere Tagestendenz gewannen BMW 0,9 Prozent - hier war von technischen Käufen die Rede. Drägerwerk fielen um 5,8 Prozent. Hier belastete, dass nach der Gewinnwarnung von Philips wegen Auftragsstornierungen für Beatmungsgeräte durch die USA ebenfalls ein entsprechendes Risiko einkalkuliert wurde.

XETRA-NACHBÖRSE

Freenet wurden bei Lang & Schwarz rund 2 Prozent höher gestellt, nachdem das Unternehmen am Abend einen Aktienrückkauf angekündigt hatte (siehe unten). Syzygy zeigten sich nach der Mitteilung über eine Streichung der Dividende für das Geschäftsjahr 2019 wenig bewegt. Der Titel finde wenig Beachtung, hieß es. Möglicherweise werde sich am Dienstag im Xetra-Handel mehr tun.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Tagesfavoriten waren Aktien aus dem Technologiesegment, das als Gewinner der Corona-Pandemie gilt. Der Subindex Technologie des S&P-500-Index machte einen Satz um 2,8 Prozent. Der jüngste positive Impuls kommt von der US-Notenbank und deren Richtungswechsel, nun statt eines festen Inflationsziels ein durchschnittliches Inflationsniveau zu verfolgen. Für die Anleger ist das ein klares Signal, dass die Zinsen länger niedrig bleiben werden. Thema des Tages waren die zeitgleichen Aktiensplits bei den beiden Anlegerlieblingen und Highflyern Apple und Tesla. Apple-Aktionäre haben nun vier Mal so viele Aktien in ihren Depots, bei Tesla sind es fünf Mal so viele wie zuvor - allerdings zu einem entsprechend niedrigeren Kurs. Für Apple ging es als Dow-Tagessieger um 3,4 Prozent nach oben auf jetzt 129,04 Dollar, Tesla machten sogar einen Satz um 12,6 Prozent und kosten auch nach der Fünftelung immer noch 498,32 Dollar. Weil sich mit dem Apple-Split das Gewicht des Technologiesektors im Dow verringert hat, wurden zum Wochenstart beschlossene Änderungen wirksam. Salesforce.com, Amgen und Honeywell gehören nun dem Dow an, ihre Plätze räumen mussten Pfizer, Exxon Mobil und Raytheon. Honeywell verloren 1,8 Prozent, während Amgen und Salesforce kleine Gewinne einfuhren. Die drei Titel hatten im Vorfeld bereits von der Aufnahme profitiert. Exxon Mobil lagen 1,8, Raytheon 2,0 und Pfizer 0,4 Prozent im Minus.

