Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

In London beginnt am Dienstag eine neue Verhandlungsrunde zwischen der EU und Großbritannien über die Beziehungen nach dem Brexit. Überschattet werden die neuen Gespräche von Plänen der britischen Regierung, durch ein nationales Gesetz Änderungen am Nordirland-Komplex im Brexit-Vertrag vorzunehmen. London spricht von "Klarstellungen", die EU fordert hingegen die Einhaltung des Austrittsabkommens. Die Nordirland-Frage gehörte zu den größten Streitpunkten zwischen den Briten und der EU.

Großbritannien war am 31. Januar aus der EU ausgetreten. Bis Jahresende gilt eine Übergangsphase. Bis dahin wollen beide Seiten ihre künftigen Beziehungen regeln und vor allem ein Freihandelsabkommen vereinbaren. Bis zum EU-Gipfel Mitte Oktober streben beide Seiten einen Abschluss an, haben aber auch schon vor einem Scheitern gewarnt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt, Kw 36

+++++ INDEXÄNDERUNG ++++++

Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam:

STOXX-50

+ NEUAUFNAHME

- Adidas

+ HERAUSNAHME

- Lloyds Banking

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Handels- und Leistungsbilanz Juli

Handelsbilanz saisonbereinigt

PROGNOSE: +16,0 Mrd Euro

zuvor: +14,5 Mrd Euro

Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt

PROGNOSE: +15,0 Mrd Euro

zuvor: +22,4 Mrd Euro

Export saisonbereinigt

PROGNOSE: +3,3% gg Vm

zuvor: +14,9% gg Vm

08:00 Arbeitskostenindex 2Q

- EU

11:00 BIP 2Q (3. Veröffentlichung)

Eurozone

PROGNOSE: -12,1% gg Vq/-15,0% gg Vj

2. Veröff.: -12,1% gg Vq/-15,0% gg Vj

zuvor: 1. Quartal: -3,6% gg Vq/-3,1% gg Vj

- FR

12:00 OECD, Frühindikator August

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 NL/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2028

im Volumen von 1,5 bis 2,5 Mrd EUR

11:00 AT/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 1,15 Mrd EUR,

davon:

0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2030

2,40-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2034

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.116,50 -0,07

S&P-500-Indikation 3.432,50 -0,12

Nasdaq-100-Indikation 11.496,50 -0,03

Nikkei-225 23.202,31 0,49

Schanghai-Composite 3.281,29 -0,34

+/- Ticks

Bund -Future 173,76 11

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.100,28 2,01

DAX-Future 13.112,50 1,18

XDAX 13.114,68 1,18

MDAX 27.567,09 2,47

TecDAX 3.074,45 3,01

EuroStoxx50 3.314,07 1,64

Stoxx50 2.977,68 1,69

Dow-Jones 28.133,31 -0,56 Freitag

S&P-500-Index 3.426,96 -0,81 Freitag

Nasdaq-Comp. 11.313,13 -1,27 Freitag

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,51% +8

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem eher vorsichtigen Geschäft rechnen Händler am Dienstag an Europas Börsen. Nach der kräftigen Rally der konjunkturnahen Aktien am Vortag werde nun mit Spannung auf die Eröffnung der US-Börsen am Nachmittag geachtet. Lange Wochenenden rund um Feiertage hätten an US-Märkten schon oft zu entscheidenden Richtungswechseln geführt. "Vor allem ist jetzt wichtig, ob die Kursverluste der Techs als Schnäppchengelegenheit betrachtet werden oder den Beginn einer Korrektur anzeigen", kommentierte ein Händler. Denn bis zum Handelsschluss an Wall Street am Freitag habe sich nur wenig Bereitschaft zu Käufen in den extrem hoch bewerteten Titeln gezeigt. Auch am Dienstagmorgen zeigen sich die Nasdaq-Futures rund ein halbes Prozent tiefer, dies aber bei nicht repräsentativen Umsätzen. Der Handel in Europa "dürfte der Gnade von Kurzfrist-Bewegungen in den US-Index-Futures ausgeliefert sein, solange man auf die Rückkehr der Wall Street wartet", meint Jeffrey Halley, Asien-Experte von Oanda. Strategisch blicke man in Europa bereits auf die EZB am Donnerstag und ob Chefin Lagarde den Euro zum Dollar verbal schwächen wird.

Rückblick: Sehr fest - Der scharfe Rücksetzer der Vorwoche sei zum Einstieg genutzt worden, hieß es. Gute Vorlagen für Europas Exportaktien kamen von der Handelsbilanz aus China. Die deutsche Industrieproduktion legte im Juli gegenüber dem Vormonat zu. Sie blieb zwar hinter den Erwartungen zurück, stieg aber immerhin den dritten Monat in Folge. Positiv wurde gewertet, dass die Automobilindustrie ihre Produktion im Juli um 6,9 Prozent hochgefahren hatte. Zudem hatte JPM eine positive Studie zum Sektor veröffentlicht, in der die Kursziele für Daimler (plus 3,7 Prozent) und Renault (plus 2,7 Prozent) deutlich nach oben genommen worden waren. Für den Pharmasektor ging es um 2,1 Prozent nach oben. Hoffnung auf einen baldigen Corona-Impfstoff sorgte für Fantasie. So hatte die australische CSL erste Verträge mit der australischen Regierung zur Lieferung von Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus abgeschlossen. Zudem wurde bekannt, dass der künftige Corona-Impfstoff von Sanofi (plus 2,3 Prozent) und Glaxosmithkline (plus 4,2 Prozent) weniger als zehn Euro pro Impfdosis kosten soll. Philips stiegen um 1,4 Prozent. Laut FAZ geht das Unternehmen schon sehr bald den Verkauf seiner Hausgerätesparte an. Firstgroup haussierten um knapp 27 Prozent. Kurstreiber war ein Artikel, wonach Finanzinvestoren Interesse am US-Geschäft gezeigt haben.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Der DAX schloss wieder klar über der 13.000-Punktemarke. VW zogen um 4,7 Prozent an. VW-Betriebsratschef Osterloh sah den Konzern in der E-Mobilität besser aufgestellt als Tesla. Die Aareal Bank bleibt nun doch im MDAX, stattdessen steigen Rocket Internet ab. Bei Aareal Bank stützte der Klassenerhalt, die Aktie verbesserte sich um 1,5 Prozent. Rocket Internet tendierten kaum verändert. JPMorgan hatte die Aktien von Hannover Rück auf Übergewichten hochgestuft. Die Titel legten um 1,5 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein Händler von Lang & Schwarz hat am frühen Montagabend von keinen auffälligen Aktien zu berichten gewusst. "In den Reihen eins bis drei der Börsenlandschaft tat sich nichts nach Börsenschluss", sagte der Teilnehmer. Es habe bis gegen 20:00 Uhr auch keinerlei handelbare Nachrichten gegeben.

USA / WALL STREET (Freitag)

Leichter - Zunächst setzten sich die von Gewinnmitnahmen ausgelösten heftigen Kursverluste vom Vortag fort. Der Dow rutschte um weitere 2,2 Prozent ab, für die Nasdaq-Indizes ging es um weitere gut 4 Prozent nach unten. Im Verlauf riefen die starken Verluste aber Schnäppchenkäufer auf den Plan und die Indizes machten wieder deutlich Boden gut. Am Markt gingen die Meinungen zu den jüngsten Turbulenzen auseinander. Peter Cardillo, Ökonom bei Spartan Capital Securities, zeigte sich wie viele andere Akteure eher entspannt. "Wir glauben nicht, dass der Abtaucher gestern in eine bedeutsame Korrektur führen wird". Er dürfte vielmehr von kurzer Dauer sein im Zuge einer sich möglicherweise entwickelnden Branchenrotation. Demgegenüber rechnet Mike Loewengart, Anlageexperte bei E-Trade Financial, mit einigen weiteren Turbulenzen nach dem hektischen Donnerstag. Der etwas besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für August ging weitgehend unter angesichts der ausgeprägten Neigung der Anleger, Gewinne mitzunehmen. Tesla konnten sich vom Abverkauf der vergangenen Tage um 2,8 Prozent erholen auf 418,32 Dollar. Die Aktie hatte am Dienstag mit 502,49 Dollar noch ein Rekordhoch erreicht. Broadcom machten 3,1 Prozent gut nach guten Geschäftszahlen. United Airlines legten um 2,2 Prozent zu. Die Fluglinie will im kommenden Monat wieder mehr Inlands- und Auslandsflüge anbieten und setzt verstärkt auf Urlaubsreisende, weil in Teilen des Landes die Abriegelungen gelockert werden. Delta gewannen 1,8 Prozent.

Am Anleihemarkt fielen passend zu den guten Jobdaten die Kurse, die Renditen stiegen deutlich; die Zehnjahresrendite um 7 Basispunkte auf 0,71 Prozent. Das war die stärkste Tagesbewegung seit Mai.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1806 -0,08% 1,1815 1,1821 +5,3%

EUR/JPY 125,45 -0,11% 125,58 125,61 +2,9%

EUR/CHF 1,0835 +0,07% 1,0827 1,0820 -0,2%

EUR/GBP 0,8992 +0,19% 0,8975 0,8980 +6,3%

USD/JPY 106,25 -0,03% 106,28 106,26 -2,3%

GBP/USD 1,3130 -0,25% 1,3163 1,3163 -0,9%

USD/CNH 6,8371 +0,07% 6,8321 6,8328 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 10.254,01 1,010 10.151,51 10.119,51 +42,2%

Das Pfund neigte vor dem Hintergrund eines Berichts der Financial Times, wonach der britische Premierminister Boris Johnson Abmachungen mit der EU zu Nordirland sowie zu Staatshilfen umgehen will, zur Schwäche. Damit wuchs die Wahrscheinlichkeit, dass Großbritannien ohne ein Brexit-Abkommen in das Jahr 2021 geht. Das "bedeutet Abwärtsrisiken für das Pfund in den kommenden Monaten", so die Analysten von MUFG.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,01 39,77 -1,9% -0,76 -31,9%

Brent/ICE 41,91 42,01 -0,2% -0,10 -32,0%

