Metros größter Aktionär, der tschechische Investor EP Global Commerce, will in einem zweiten Anlauf den Düsseldorfer Großhandelskonzern übernehmen - zu einem deutlich niedrigeren Preis als im vor einem Jahr gescheiterten Übernahmeangebot. EPGC will in einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot etwa 8,48 Euro je Metro-Stammaktie und je 8,87 je Metro-Vorzugsaktie bieten - der genaue Preis sei abhängig von der Berechnung des gesetzlichen Mindestangebotpreises durch die Finanzaufsicht Bafin, wie die von Daniel Kretinsky kontrollierte EPGC in einer Börsenpflichtmitteilung am Sonntagabend mitteilte. Den aktuellen Angebotspreisen zufolge bewertet EPGC den MDAX-Konzern mit rund 3,08 Milliarden Euro nun wesentlich niedriger als noch vor einem Jahr. Im vergangen Jahr hatte EPGC 16 Euro je Metro-Stammaktie und 13,80 je Vorzugsaktie geboten und das Unternehmen mit 5,8 Milliarden Euro bewertet. In dem freiwilligen Übernahmeangebot wird es laut Mitteilung keine Mindestannahmeschwelle geben. An dieser war das Angebot im vergangenen Jahr gescheitert. Mit dem freiwilligen Übernahmeangebot will EPGC den Anteil an Metro von knapp unter 30 Prozent auf über 30 Prozent erhöhen, ohne ein Pflichtangebot abgeben zu müssen. EPGC hält derzeit etwa 29,99 Prozent an Metro und hat eine Kaufoption auf den restlichen Anteil des Duisburger Family-Equity Unternehmen Haniel von etwa 2,71 Prozent. Hätte EPGC die Kaufoption gezogen, wäre der Investor über die 30 Prozent-Schwelle geraten, ab der ein Pflichtangebot an die übrigen Aktionäre fällig wäre.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DIVIDENDENABSCHLAG

Fernheizwerk Neukölln AG 0,80 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 Industrieproduktion Juli

Eurozone

PROGNOSE: +3,8% gg Vm/-8,5% gg Vj

zuvor: +9,1% gg Vm/-12,3% gg Vj

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

Keine Auktionen angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.278,00 0,75

S&P-500-Indikation 3.375,75 1,10

Nasdaq-100-Indikation 11.221,50 1,45

Nikkei-225 23.551,73 0,62

Schanghai-Composite 3.269,01 0,27

+/- Ticks

Bund -Future 173,96 -3

Freitag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.202,84 -0,05

DAX-Future 13.179,50 0,54

XDAX 13.181,63 0,54

MDAX 27.346,16 -0,49

TecDAX 3.068,34 -0,17

EuroStoxx50 3.315,81 0,09

Stoxx50 2.986,20 0,33

Dow-Jones 27.665,64 0,48

S&P-500-Index 3.340,97 0,05

Nasdaq-Comp. 10.853,55 -0,60

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 173,99% +31

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer freundlichen Tendenz an Europas Börsen rechnen Händler am Montag. Die Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff begleiten weiter die Erwartung einer Konjunkturerholung. Europas klassische Exportaktien sollten daher weiter gesucht sein, heißt es. Stützend wirkten hier beispielsweise gute Nachrichten wie von Astrazeneca über die Wiederaufnahme von klinischen Studien. Auch die Stabilisierung der US-Technologie-Werte kommt gut an und sollte damit auch die Verkäufe in Europas Tech-Sektor ausklingen lassen. Dazu kommt eine Wiederbelebung von M&A-Fantasien. Hier gibt es im Chip-Sektor den Verkauf der britischen ARM an ihren US-Konkurrenten Nvidia und im Biotech-Bereich den Kauf von Immunomedics durch Gilead Sciences. Bei beiden gehen zweistellige Milliardensummen über den Tisch. Bei den Konjunkturdaten wird mit Spannung auf die Industrieproduktion aus der Eurozone geblickt.

Rückblick: Nach einem überwiegend ruhigen Geschäft belasteten Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende. Ansätze einer Stabilisierung der US-Technologie-Werte zogen dann aber die Märkte wieder nach oben. Klare Trends gab es kaum, was Händler aber als Zeichen einer gesunden Sektor-Rotation werteten. Banken- und Luftfahrt-Aktien standen etwas unter Druck, gesucht waren sowohl konjunktursensitive Minenwerte als auch defensive Pharmatitel. Der etwas stärkere Anstieg der US-Inflation spielte am Aktienmarkt kaum eine Rolle. Auf Hausse-Kurs gingen Altice Europe. Die Aktien sprangen um 24,4 Prozent auf 4,13 Euro nach oben nach einem Übernahmeangebot von Patrick Drahi. Der Gründer und Mehrheitsaktionär bietet 2,5 Milliarden Euro oder 4,11 Euro je Stammaktie.

DAX/MDAX/TECDAX

Wenig verändert - Bayer stiegen um 0,5 Prozent. Positiv kamen Aussagen über Fortschritte bei Vergleichen wegen Klagen mit dem Wirkstoff Glyphosat in den USA an. Merck KGaA legten um 1,5 Prozent zu, hier äußerten die Analysten der Citi optimistische Erwartungen an den Kapitalmarkttag. Im Finanzsektor verloren Deutsche Bank 2,3 Prozent, während Deutsche Börse um 1,8 Prozent stiegen. Die Aktie von Knorr-Bremse sackte um 7 Prozent ab nach einer Platzierung durch die KB Holding, hinter der Großaktionär Heinz Hermann Thiele steht.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz wurden Deutsche Börse um 0,4 Prozent niedriger gestellt, Deutsche Post um 0,5 Prozent. Die Deutsche Börse hatte am Abend mitgeteilt, ein Angebot für den Kauf der Mailänder Börse abgegeben zu haben. Bei der Deutschen Post drohen weitere Arbeitsniederlegungen. Die Tarifbeschäftigten werden am Samstag den vierten Tag in Folge punktuell streiken, wie ein Verdi-Sprecher mitteilte. Die Kapitalerhöhung von Corestate Capital bewegte dagegen kaum. Das Unternehmen hatte am Abend eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen beschlossen. Das Grundkapital wird um 19,5 Prozent erhöht. Bei Lang & Schwarz gingen die Titel zum Ausgabepreis und damit zum Xetra-Schlusskurs um.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Woche war geprägt von hoher Volatilität - vor allem im Technologiesektor. Dieses Muster zeigte sich auch zum Wochenschluss. Händler hatten bereits zur Mittagszeit gewarnt, es gebe kaum Kaufargumente. Das galt insbesondere für die Technologiewerte. Die technologielastige Nasdaq war seit ihrem jüngsten Hoch im September um 10 Prozent abgerutscht und somit in den Korrekturmodus gefallen. Der Nasdaq-Composite verbuchte im Wochenverlauf den stärksten Abschlag seit dem Absturz Mitte März. Händler rechneten mit einer weiter hohen Volatilität vor dem Hintergrund der Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China, dem US-Wahlkampf und dem anhaltenden Ringen um ein neues Stimuluspaket in den USA. Etwas Unterstützung kam von gestiegenen US-Realeinkommen im August. Oracle verloren nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen 0,6 Prozent, wofür Händler die schlechte Stimmung im Technologiesektor verantwortlich machten. Tesla gewannen 0,4 Prozent - gestützt von der Kreisemeldung, wonach der Elektroautobauer seine in China produzierten Fahrzeuge auch in anderen asiatischen Ländern und Europa verkaufen wolle. Wenig Bewegung gab es am US-Rentenmarkt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen büßte 0,8 Basispunkte auf 0,67 Prozent ein.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1847 +0,08% 1,1838 1,1836 +5,6%

EUR/JPY 125,62 +0,01% 125,61 125,68 +3,0%

EUR/CHF 1,0764 +0,03% 1,0761 1,0760 -0,9%

EUR/GBP 0,9242 -0,10% 0,9252 0,9251 +9,2%

USD/JPY 106,08 -0,03% 106,12 106,18 -2,5%

GBP/USD 1,2818 +0,15% 1,2798 1,2793 -3,3%

USD/CNH 6,8292 -0,08% 6,8344 6,8353 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 10.351,26 0,512 10.298,51 10.323,38 +43,6%

Der Dollarindex stagnierte. Der Euro lag mit 1,1840 Dollar leicht über Vorabendniveau, aber unter der Marke von 1,19 Dollar, die er am Vortag nach Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde kurzzeitig übersprungen hatte. Sollten Spekulanten, die auf einen fallenden Euro setzten, erst einmal aus dem Markt verdrängt sein, dürfte der Euro in die Spanne 1,25 bis 1,35 Dollar vorrücken, so Marktexperte Kit Juckes von der Societe Generale.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 37,50 37,33 +0,5% 0,17 -34,5%

Brent/ICE 39,96 39,83 +0,3% 0,13 -35,2%

Die Ölpreise erholen sich im Sitzungsverlauf von den Tagestiefs - etwas gestützt von einer gesunkenen Anzahl aktiver Ölförderanlagen in den USA. Händler sprachen aber von einem impulslosen Handel ohne klare Richtung. Weiterhin nach oben gedeckelt bleibe der Erdölmarkt kurzfristig durch den überraschenden Anstieg der wöchentlichen Öllagerdaten in den USA am Vortag, hieß es. WTI stieg um 0,1 Prozent auf 37,33 Dollar, Brent verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 39,83 Dollar. Auf Wochensicht war Erdöl 6 Prozent günstiger zu haben. Im asiatischen Handl legen die Ölpreise leicht zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.949,18 1.940,38 +0,5% +8,80 +28,5%

Silber (Spot) 26,81 26,73 +0,3% +0,08 +50,2%

Platin (Spot) 940,60 929,18 +1,2% +11,43 -2,5%

Kupfer-Future 3,05 3,03 +0,5% +0,01 +7,9%

