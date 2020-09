Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Daimler hat in den USA einen weiteren Teilerfolg auf dem Weg zur endgültigen Einigung bei der Auseinandersetzung um zu hohe Diesel-Abgaswerte erzielt. Die Regulierungsbehörden haben bereits geschlossenen Vergleichen zugestimmt, teilte der Konzern mit. Die Zustimmung sei ein "wichtiger Schritt in Richtung Rechtssicherheit", so Daimler. Die Vereinbarungen seien nun beim US-Bundesgericht für den District of Columbia eingereicht worden, das dem Vergleich final zustimmen müsse. Wie bereits bekannt, werde Daimler insgesamt für die Beilegung mehr als 2,2 Milliarden Dollar zahlen. Die Kosten für die Vergleiche mit US-Behörden hatte der Konzern Mitte August auf rund 1,5 Milliarden Dollar beziffert, die Kosten für die Beilegung der Sammelklage von Verbrauchern auf rund 700 Millionen Dollar. Die weiteren Aufwendungen zur Erfüllung der Anforderungen aus den Vergleichen hat der Konzern auf einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag geschätzt. In den Vergleichsvereinbarungen werde festgehalten, dass Daimler die Vorwürfe der Behörden sowie die Ansprüche der Sammelkläger bestreite und keine Haftung übernehme. Der behördliche Vergleich verpflichte den Konzern zudem nicht dazu, Fahrzeuge zurückzukaufen. Daimler werde "Service-Maßnahmen" voraussichtlich gegen Ende 2020 anbieten. Bei dem Streit ging es um angeblich überhöhte Abgaswerte von etwa 250.000 Diesel-Fahrzeugen.

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt, 37. Kalenderwoche

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 3Q

10:00 DE/Schaeffler AG, ao HV (virtuell)

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q

SendR SE: 0,55 EUR

- GB

08:00 Arbeitsmarktdaten August

Arbeitslosengeldbezieher

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +94.400 Personen

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,1%

zuvor: 3,9%

- DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen September

PROGNOSE: +70,0 Punkte

zuvor: +71,5 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -72,0 Punkte

zuvor: -81,3 Punkte

- US

14:30 Import- und Exportpreise August

Importpreise

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

14:30 Empire State Manufacturing Index September

PROGNOSE: 7,0

zuvor: 3,7

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung

August Industrieproduktion

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: +3,0% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 71,1%

zuvor: 70,6%

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American

Petroleum Institute (API)

11:00 GB/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027

im Volumen von 2,75 Mrd GBP

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

November 2027 im Volumen von 4 Mrd EUR

12:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2037

im Volumen von 1,75 Mrd GBP

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.189,50 0,13

S&P-500-Indikation 3.392,25 0,33

Nasdaq-100-Indikation 11.322,50 0,43

Nikkei-225 23.469,24 -0,38

Schanghai-Composite 3.293,14 0,44

+/- Ticks

Bund -Future 174,03 2

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.193,66 -0,07

DAX-Future 13.172,50 -0,05

XDAX 13.173,76 -0,06

MDAX 27.574,57 0,84

TecDAX 3.090,55 0,72

EuroStoxx50 3.316,79 0,03

Stoxx50 2.987,57 0,05

Dow-Jones 27.993,33 1,18

S&P-500-Index 3.383,54 1,27

Nasdaq-Comp. 11.056,65 1,87

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,01 +2

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag kaum verändert erwartet. Damit halten sich die Bullen und die Bären am Aktienmarkt unverändert die Waage. Während sich global mehr Menschen mit dem Corona-Virus anstecken und auch die Fallzahlen in Spanien und Frankreich jüngst stark gestiegen sind, wird an der Börse darauf gesetzt, dass die Pharmakonzerne schon bald den Durchbruch bei der Entwicklung eines Impfstoffes vermelden. Die US-Notenbank startet zudem ihre zweitägige Sitzung. An der Börse wird damit gerechnet, dass sie am Ende ihre Geldpolitik bestätigen wird. Positive Signale für die globale Erholung der Wirtschaft nach dem Corona-Einbruch kommen erneut aus China. Dort hat sich die wirtschaftliche Erholung im vergangenen Monat beschleunigt.

Rückblick: "Am Markt traut sich keiner mehr aus der Deckung", so ein Marktteilnehmer. Neben der Sitzung der US-Notenbank habe auch bereits der große Eurex-Verfall am Freitag seine Schatten vorausgeworfen. Daneben sorgte laut Händlern das Umfeld dafür, dass auch nach unten bei den Aktienkursen nicht viel ging. Grund seien vor allem die Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff. Mit der Absicht eines Kaufs der Borsa Italiana fielen Deutsche Börse um 1,3 Prozent. Die Aktien der französischen Börse Euronext, ebenfalls interessiert, gaben 2,5 Prozent ab. Astrazeneca verloren 0,3 Prozent. Das Pharmaunternehmen war vergangene Woche von einer Pause seiner Corona-Studie gebremst worden. Nun teilten die Briten am Wochenende mit, die klinischen Versuche könnten zumindest in Großbritannien weitergehen. Dassault Aviation stiegen um 9,1 Prozent, angetrieben von der Nachricht, dass Griechenland 18 Kampfflugzeuge vom Typ "Rafale" kaufen will. "Eine Fusion zwischen der UBS und der CS Group würde zu einem hohen Systemrisiko führen", sagte ein Händler. Er meint, das spreche gegen die Spekulation. UBS stiegen um 2,5 Prozent und CS Group um 4,3 Prozent.

Knapp behauptet - Zu dem Seitwärtsmarkt im DAX passt die charttechnische Situation: Aus technischer Sicht hielt sich der DAX seit Stunden in der Mitte der Widerstandszone zwischen 13.100 und 13.300 Punkten auf. Für die Aktie von Metro ging es um 7,7 Prozent auf 8,96 Euro nach oben. Der tschechische Investor EPGC will den Großhandelskonzern nun doch in einem zweiten Anlauf übernehmen. Derweil hat der Metro-Vorstand das neue Angebot als zu niedrig bezeichnet. Größter DAX-Gewinner waren Infineon, mit einem Plus von 3,3 Prozent auf 24,67 Euro markierten sie den höchsten Stand seit gut zwei Jahren. Bryan Garnier hat die Aktie am Freitag mit einem 27er Kursziel auf die Kaufliste genommen. Auf der anderen Seite waren Deutsche Wohnen mit einem Abschlag von 3,6 Prozent größter DAX-Verlierer.

Von einem "ruhigen" nachbörslichen Geschäft am Montag berichtete eine Händlerin von Lang & Schwarz. Daimler zeigten sich unverändert. Der Automobilkonzern hat in den USA einen weiteren Teilerfolg auf dem Weg zur endgültigen Einigung bei der Auseinandersetzung um zu hohe Diesel-Abgaswerte erzielt. Die Regulierungsbehörden haben bereits geschlossenen Vergleichen zugestimmt, so der DAX-Konzern mit.

Fester - Gestützt wurde das Sentiment von gestiegenen Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus. Ein treibender Faktor waren Aussagen von Astrazeneca, wonach die klinischen Versuche mit einem viel versprechenden Corona-Impfstoff nach einer kurzen Pause zumindest in Großbritannien wieder aufgenommen werden. Zudem hatte sich Pfizer-CEO Albert Bourla gegenüber CBS News zuversichtlich geäußert, bis Jahresende einen Impfstoff verfügbar zu haben. Pfizer arbeitet hier mit Biontech zusammen. Die Pfizer-Aktie rückte um 2,6 Prozent vor, Biontech gewannen 3,6 Prozent. Oracle sprangen um 4,3 Prozent nach oben. Nachdem Microsoft im Werben um die chinesische App Tiktok verschmäht wurde, soll Oracle offenbar nun den Zuschlag erhalten. Microsoft rückten 0,7 Prozent vor. Nvidia kletterten um 5,8 Prozent aufwärts. Der japanische Technologiekonzern Softbank hat den Verkauf des britischen Chipdesigners Arm Holdings im Wert von rund 40 Milliarden Dollar an Nvidia bestätigt. Der größte US-Mobilfunkanbieter Verizon Communications kauft Tracfone für rund 6,25 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien von der mexikanischen America Movil. Verizon gewannen 0,9 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 18.00 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1898 +0,26% 1,1867 1,1873 +6,1%

EUR/JPY 125,71 +0,20% 125,46 125,49 +3,1%

EUR/CHF 1,0782 +0,04% 1,0778 1,0771 -0,7%

EUR/GBP 0,9249 +0,14% 0,9237 0,9220 +9,3%

USD/JPY 105,65 -0,06% 105,71 105,69 -2,9%

GBP/USD 1,2863 +0,11% 1,2848 1,2877 -2,9%

USD/CNH 6,7799 -0,42% 6,8084 6,8072 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 10.755,26 0,345 10.718,26 10.722,89 +49,2%

