Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Federal Reserve signalisiert eine sehr lockere Zinspolitik für die nächsten Jahre. In neuen Projektionen erklärten alle 17 Währungshüter im Rat, dass sie damit rechnen, den Leitzins zumindest bis zum nächsten Jahr nahe Null zu halten. Und 13 von ihnen prognostizierten, dass der Leitzins sogar bis 2023 dort bleiben wird. Der Leitzins wurde bei 0,00 bis 0,25 Prozent belassen. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Fed will zudem ihre Käufe von Anleihen "mindestens" im gegenwärtigen Umfang fortsetzen, also Staatsanleihen im Wert von 80 Milliarden Dollar pro Monat sowie Hypothekenpapiere für 40 Milliarden Dollar. Die Fed änderte ihren Begleittext zum Zinsbeschluss, um genauere Angaben zu den Bedingungen zu machen, die es rechtfertigen würden, die Zinssätze nahe Null zu halten. Zwei Währungshüter waren mit der neuen Erklärung nicht einverstanden. Die Fed erläuterte, sie werde den Leitzins nahe Null halten, "bis das Beschäftigungsziel erreicht ist und die Inflation auf 2 Prozent gestiegen ist und auf dem Weg ist, für einige Zeit moderat über 2 Prozent zu steigen". Die Entscheidung der Fed kam etwas überraschend, da die meisten Ökonomen annahmen, die Fed würde mit ihrer neuen Guidance bis November oder Dezember warten. Fed-Präsident Jerome Powell sagte bei seiner Pressekonferenz, die "kraftvolle" Guidance der Fed zeige Zuversicht und Entschlossenheit, die Ziele zu erreichen. Und es sei "ziemlich unwahrscheinlich", dass diese Guidance so schnell wieder geändert werde.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Im Laufe des Tages:

- ES/Caixiabank und Bankia, getrennte Sitzungen der jeweiligen

Spitzengremien zu möglicher Fusion

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CH

08:00 Handelsbilanz August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +2,581 Mrd CHF

- EU

11:00 Verbraucherpreise August

Eurozone

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-0,2% gg Vj

Vorabschätzung: -0,4% gg Vm/-0,2% gg Vj

zuvor: -0,4% gg Vm/+0,4% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+0,4% gg Vj

Vorabschätzung: -0,5% gg Vm/+0,4% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj

- GB

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des

geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: 0,10%

zuvor: 0,10%

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 875.000

zuvor: 884.000

14:30 Philadelphia-Fed-Index September

PROGNOSE: 15,0

zuvor: 17,2

14:30 Baubeginne/-genehmigungen August

Baubeginne

PROGNOSE: -3,1% gg Vm

zuvor: +22,6% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +18,8% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:30 ES/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2023

Auktion 0,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027

Auktion 4,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2041

Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2050

im Gesamtvolumen von 4 bis 5 Mrd EUR

10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2023

Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2026

Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028

im Gesamtvolumen von 7,5 bis 8,5 Mrd EUR

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2026

im Volumen von 500 Mio SEK

Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 500 Mio SEK

11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2023

im Volumen von 20 Mrd HUF

Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026

im Volumen von 30 Mrd HUF

Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031

im Volumen von 30 Mrd HUF

11:50 FR/Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit März 2026

Auktion 0,70-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Juli 2030

Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Juli 2047

im Gesamtvolumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

S&P-500-Indikation 3.353,25 -1,11

Nasdaq-100-Indikation 11.127,50 -1,26

Nikkei-225 23.337,02 -0,59

Schanghai-Composite 3.256,22 -0,84

+/- Ticks

Bund -Future 174,04 7

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.255,37 0,29

DAX-Future 13.196,00 -0,18

XDAX 13.195,49 -0,19

MDAX 27.691,99 0,70

TecDAX 3.117,23 0,79

EuroStoxx50 3.338,84 0,20

Stoxx50 3.016,57 0,24

Dow-Jones 28.032,38 0,13

S&P-500-Index 3.385,49 -0,46

Nasdaq-Comp. 11.050,47 -1,25

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 173,97 -5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer leichteren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Donnerstag. "Die US-Notenbank´hat die Stimmung erst einmal vermasselt", sagt ein Händler. Seit der Sitzung ziehen Dollar und Renditen an, Aktien und Rohstoffpreise kommen überwiegend zurück. Der DAX dürfte zunächst die Unterstützung bei 13.100 Punkten testen. Wie bereits in den USA könnte es zu einem Shift aus "Growth" in "Value" kommen. Daneben dürfte der nahende große Verfallstermin an der Eurex laut Händlern den Handel bremsen. Die US-Notenbank wird zwar die Leitzinsen bis 2023 niedrig halten und ihre Käufe von Anleihen mindestens im gegenwärtigen Umfang fortsetzen. "Einige Marktbeobachter hatten hier vorsichtige Andeutungen zu einer möglichen zeitnahen Erhöhung der Anleihekäufe erwartet", sagt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. "Da diese ausblieben, legte der US-Dollar in einer ersten Reaktion moderat zu, wohingegen die US-Leitindizes während der Pressekonferenz Jerome Powells zurücksetzten", erklärt er die Reaktion der Märkte.

Rückblick: Teilnehmer sprachen von einem abwartenden Handel vor den Entscheidungen der US-Notenbank am Abend. "Das ist heute wieder einer dieser Tage, die erst abends richtig losgehen. Alle warten auf die Fed", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Für die Inditex-Aktie ging es um 8,1 Prozent nach oben. Die Analysten der DZ Bank stufen das Ergebnis als nicht ganz so schwach wie erwartet ein. Aktuell sieht das Unternehmen zudem eine starke Erholung des Geschäfts. Die Aktien der THG Holdings PLC, die als The Hut Group firmiert, stiegen am ersten Handelstag in London gleich 25 Prozent. Die Aktie schloss nach einem IPO-Preis von 500 Pence bei 625 Pence.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Die Grenke-Aktie blieb unter Druck und verlor weitere 40 Prozent, obwohl der Leasingspezialist die Anschuldigungen von Viceroy Research deutlich zurückwies. Der Bericht von Viceroy Research "enthält Unterstellungen, die Grenke auf das Schärfste zurückweist", hieß es in einer Mitteilung des MDAX-Konzerns. Die Finanzaufsicht Bafin hat inzwischen auch reagiert und Ermittlungen in alle Richtungen eingeleitet. Positiv wurde an der Börse aufgenommen, dass das Geschäft bei HeidelCement im Juli und August wieder über Vorjahresniveau lag. Die Aktie schloss 1,2 Prozent im Plus. Mit einem Satz ging es für die Aktie von Sixt (plus 4,6 Prozent) nach oben. Den Grund lieferte ein Bericht im Manager Magazin unter Berufung auf Unternehmenskreise, dass der Volkswagen-Konzern offenbar vor einer Beteiligung am Münchener Autovermieter stehe. Die Aktie von Borussia Dortmund legte um 7,4 Prozent zu. Hier wurde positiv gesehen, dass die Fans bereits zum Saisonstart ins Stadion dürfen.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem eher ruhigen nachbörslichen Handel am Mittwoch sprach ein Händler von Lang & Schwarz, wobei sich das Geschäft stärker auf Nebenwerte verlagert habe. Delivery Hero gewannen 0,5 Prozent. Das Unternehmen verstärkt sich in Lateinamerika und übernimmt das Geschäft der Lieferplattform Glovo in der Region.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Wall Street hat auf die Bereitschaft der US-Notenbank die Wirtschaft weiter zu unterstützen zunächst nur wenig reagiert, im weiteren Verlauf gerieten die Kurse jedoch zunehmend unter Druck. Der Nasdaq-Index war bereits vor den Aussagen der US-Notenbank auffällig zurückgeblieben, rutschte im späteren Handel jedoch tiefer ab. Überraschend gute Quartalszahlen verhalfen der Aktie von Fedex zu Kursgewinnen von 5,8 Prozent, nachdem der Logistikkonzern in seinem ersten Geschäftsquartal mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen hatte. Auch bei Adobe fielen Umsatz und Ergebnis überraschend gut aus. Die Aktie gab 4,4 Prozent nach, was Teilnehmer mit Gewinnmitnahmen begründeten, da die Aktie seit Jahresbeginn rund 50 Prozent an Wert gewonnen hat. Facebook verloren 3,3 Prozent. Medienberichten zufolge bereite die US-Kartellbehörde FTC eine Klage gegen Facebook wegen möglicher Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht vor. Raytheon rückten 2,4 Prozent vor. Der Konzern hat den Abbau von mehr als 15.000 Arbeitsplätzen im Luftfahrtgeschäft angekündigt, doppelt so viel wie geplant. Die Aktien vom Cloud-Software-Anbieter Snowflake debütierten fulminant. Die Aktie schloss bei rund 254 Dollar, ein Anstieg um 112 Prozent zum Ausgabepreis von 120 Dollar.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 17, 2020 01:35 ET (05:35 GMT)