Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Respekts vor den alten Menschen geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Covestro steht möglicherweise vor einer Übernahme. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, prüft das Private-Equity-Unternehmen Apollo eine Übernahme des Werkstoffherstellers für 10 Milliarden Dollar. Die in New York ansässige Investmentfirma habe sich in den vergangenen Wochen mit Covestro in Verbindung gesetzt, heißt es weiter. Die Beratungen befänden sich in einem frühen Stadium, und es gebe keine Gewissheit, dass sie zu einer Transaktion führen werden, so Bloomberg. Man habe den Artikel zur Kenntnis genommen, so ein Sprecher von Covestro. "Wir stehen in einem laufenden Dialog mit Marktteilnehmern. Derzeit befinden wir uns nicht in einer Übernahmediskussion mit Apollo." Im nachbörslichen Handel stieg die Covestro-Aktie um 12 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Im Laufe des Tages:

- DE/Grenke AG, Stellungnahme von Vorstand und

Aufsichtsrat sowie Analysten-/Investoren-Call

zu Vorwürfen von Betrug, Bilanzfälschung und

Geldwäsche durch die Researchfirma Viceroy

DIVIDENDENABSCHLAG

Mühlbauer: 1,50 EUR

Regenbogen: 0,08 EUR

+++++ INDEX-ÄNDERUNG +++++

- Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam:

MDAX

+ NEUAUFNAHME

- Shop Apotheke

- Wacker Chemie

+ HERAUSNAHME

- Rocket Internet

- RTL

SDAX

+ NEUAUFNAHME

- Global Fashion Group

- Medios

- Rocket Internet

- RTL

- Secunet Security Networks

+ HERAUSNAHME

- Atoss Software

- Bertrandt

- Shop Apotheke

- Steinhoff

- Wacker Chemie

EURO-STOXX-50

+ NEUAUFNAHME

- Vonovia

- Adyen

- Kone

- Pernod Ricard

- Prosus

+ HERAUSNAHME

- Fresenius

- BBVA

- Orange

- Societe Generale

- Telefonica

STOXX-50

+ NEUAUFNAHME

- Adyen

+ HERAUSNAHME

- Santander

STOXX-600

+ NEUAUFNAHME

- ADO Properties

- Varta

- Stadler Rail

- Nel

- Inwit

- Fresnillo

- Soitec

- Dino Polska

- Beijer Ref AB

- Londonmetric Property

- JDE Peet S

- Masmovil Ibercom

- Softwareone Holding

- Corbion

- AF Poyry

+ HERAUSNAHME

- Fraport

- Hochtief

- Tui

- Christian Dior

- Greggs

- Loomis

- Mapfre

- Vistry Group

- Great Portland Estates

- Redrow

- Easyjet

- Neles

- TGS-Nopec Geophysical

- Micro Focus International

- Old Mutual

Swiss Market Index SMI

+ NEUAUFNAHME

- Partners Group

+ HERAUSNAHME

- Adecco

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Erzeugerpreise August

ROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/-1,7% gg Vj

- US

14:30 Leistungsbilanz 2Q

PROGNOSE: -164,2 Mrd USD

zuvor: -104,2 Mrd USD

16:00 Index der Frühindikatoren August

PROGNOSE: +1,4% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

16:00 Index der Verbraucherstimmung der

Universität Michigan

September (1. Umfrage)

PROGNOSE: 75,4

zuvor: 74,1

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.203,00 -0,15

S&P-500-Indikation 3.357,25 -0,03

Nasdaq-100-Indikation 11.115,50 0,32

Nikkei-225 23.350,50 0,13

Schanghai-Composite 3.293,27 0,70

+/- Ticks

Bund -Future 174,13 1

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.208,12 -0,36

DAX-Future 13.222,00 0,20

XDAX 13.222,06 0,20

MDAX 27.622,17 -0,25

TecDAX 3.100,83 -0,53

EuroStoxx50 3.316,57 -0,67

Stoxx50 2.998,38 -0,60

Dow-Jones 27.901,98 -0,47

S&P-500-Index 3.357,01 -0,84

Nasdaq-Comp. 10.910,28 -1,27

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,12 +15

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Freitag zunächst kaum verändert erwartet. Im Fokus steht der große Verfalltermin am Terminmarkt. Am Mittag verfallen zunächst die Futures und Optionen auf die Indizes, am Abend dann die Optionen auf die Einzelwerte. Mit Blick auf das Wochenende ist auf Grund des Schlagzeilenrisikos über steigende Fallzahlen der Corona-Pandemie eine erhöhten Abgabebereitschaft im Tagesverlauf nicht auszuschließen.

Rückblick: Während die Aktien lange Zeit von der expansiven Geldpolitik profitierten, legen die Notenbanken mit Blick auf die jüngst nicht mehr zielwirksame Zinspolitik hier erst einmal eine Pause ein. Die Zinsen werden damit zwar noch lange niedrig bleiben, was gut für die Unternehmen ist. Positive Impulse der Notenbanken sind aber erst einmal nicht in Sicht. Die Fed hatte am Vorabend wie erwartet das Zinsniveau und den Umfang der Anleihekäufe bestätigt. Für die Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield ging um 10 Prozent nach unten. Kurzfristig belastend ist zum einen, dass der Gewerbeimmobilienkonzern eine Kapitalerhöhung (KE) in Höhe von 3,5 Milliarden Euro plant. Aber auch die Aussicht, dass bei der Ausschüttung eingespart werden soll, kommt bei den Aktionären nicht gut an.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Für die Aktie von Delivery Hero ging es um 2,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen übernimmt das Geschäft der Lieferplattform Glovo in Lateinamerika für bis zu 230 Millionen Euro. Damit stärke Delivery Hero seine Marktstellung in Argentinien, Panama und der Dominikanischen Republik weiter, so die Citi-Analysten. Weiterhin sehr volatil handelte die Aktie von Grenke, nach dem Absturz der vergangenen Tage legte sie um 33 Prozent zu. Im späten Handel kamen die mit Spannung erwarteten Aussagen von Wolfgang Grenke, Gründer und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von Grenke. Er nahm Stellung zum Franchisesystem und damit zu Vorwürfen von Viceroy Research gegen ihn persönlich und das Unternehmen. Die Aktie von Fraport schloss 5,8 Prozent im Plus, nachdem die Analysten von Berenberg ihr Votum auf Kaufen hochnahmen. Bei Cenit (plus 3,5 Prozent) stieg die Beteiligungsgesellschaft Primepulse mit einer Beteiligung von 10 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von Covestro stieg um 12 Prozent, nachdem Bloomberg unter Berufung auf Kreise von einer möglichen Übernahme des DAX-Unternehmens durch den Finanzinvestor Apollo berichtet hatte. Grenke stiegen um 3,8 Prozent. Unternehmens-Gründer und -Großaktionär Wolfgang Grenke hat das von dem Short-Seller Viceroy kritisierte Franchisesystem verteidigt. Für Traton ging es um 9,6 Prozent abwärts. Wie das Unternehmen mitteilte, will sie die vollständige Integration der MAN SE erst 2021 weiter vorantreiben.

USA / WALL STREET

Leichter - Das Handelsumfeld war von starken Schwankungen gekennzeichnet. Erneut blieb der technologielastige Nasdaq hinter den anderen Indizes auffällig zurück. Die Anleger zeigten sich enttäuscht vom Ausblick der US-Notenbank. Auch ein staatliches Hilfspaket scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Die Aktien des Büroausstatters Herman Miller stiegen um 33,5 Prozent. Das Unternehmen hat nach eigener Aussage in seinem ersten Geschäftsquartal zwar den Trend zur Heimarbeit zu spüren bekommen, dank Kostensenkungen aber ein höheres Ergebnis erzielt. Zudem soll die Dividendenzahlungen wieder aufgenommen werden. Biontech stiegen um 1,1 Prozent. Das Unternehmen erweitert über den Zukauf einer Produktionsstätte die globalen Produktionskapazitäten für den Covid-19-Impfstoff. Die Aktie von First Solar knickte um 11,1 Prozent ein. Der Walmart-Erbe Lukas Walton hat 40 Prozent seines Anteils veräußert und plant einen großen Teil des restlichen Besitzes für Wohlfahrtszwecke aufzuwenden. Dave & Buster's rutschten um 26 Prozent ab, nachdem das Unternehmen vor einem möglichen Konkurs gewarnt hatte.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1851 +0,05% 1,1845 1,1820 +5,7%

EUR/JPY 124,23 +0,11% 124,09 123,86 +1,9%

EUR/CHF 1,0768 +0,02% 1,0766 1,0751 -0,8%

EUR/GBP 0,9147 +0,18% 0,9130 0,9124 +8,1%

USD/JPY 104,80 +0,03% 104,77 104,78 -3,7%

GBP/USD 1,2959 -0,10% 1,2972 1,2958 -2,2%

USD/CNH 6,7511 -0,05% 6,7545 6,7629 -3,1%

Bitcoin

BTC/USD 10.917,76 -0,347 10.955,76 10.854,76 +51,4%

