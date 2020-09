Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Osram hat sich mit seinem Mehrheitsaktionär AMS auf einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geeinigt, dem eine außerordentliche Hauptversammlung am 3. November zustimmen muss. In einem dazu erstellten Wertgutachten wird Osram mit 4,3 Milliarden Euro bewertet. AMS wird den ausstehenden Aktionären auf dieser Basis ein Abfindungsangebot von 44,65 Euro je Osram-Aktie unterbreiten. Die Osram-Aktie ging am Dienstag bei 43,40 Euro aus dem Handel. Wer das Abfindungsangebot nicht annimmt und seine Osram-Aktien behält, soll eine jährliche Garantiedividende von 2,24 Euro netto erhalten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, ausführliches Jahresergebnis

09:20 DE/Knaus Tabbert AG, Erstnotiz im Prime Standard

10:00 DE/Traton SE, Online-HV

13:00 SE/Vattenfall AB, Capital Markets Day (per Webcast)

DIVIDENDENABSCHLAG

Demire AG 0,54 Euro

SM Wirtschaftsberatungs AG 0,26 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

08:00 GfK-Konsumklimaindikator Oktober

PROGNOSE: -0,5 Punkte

zuvor: -1,8 Punkte

09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

September (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,9

zuvor: 52,5

09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

September (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,6

zuvor: 52,2

-FR

09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

September (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,7

zuvor: 51,5

09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

September (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 49,8

-EU

10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone September (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,4

zuvor: 50,5

10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone

September (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,9

zuvor: 51,7

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 51,6

zuvor: 51,9

-GB

10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

September (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 56,0

zuvor: 58,8

10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

September (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 55,2

-US

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit

September (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,6

zuvor: 55,0

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

September (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,8

zuvor: 53,1

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028

im Volumen von 4 Mrd SEK

Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2031

im Volumen von 1 Mrd SEK

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2035

im Volumen von 3,5 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.695,00 0,28

S&P-500-Indikation 3.317,75 0,17

Nasdaq-100-Indikation 11.156,50 -0,08

Nikkei-225 23.278,52 -0,35

Schanghai-Composite 3.278,14 0,12

+/- Ticks

Bund -Future 174,43 4

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 12.594,39 0,41

DAX-Future 12.660,00 0,29

XDAX 12.683,59 0,30

MDAX 26.599,84 0,38

TecDAX 3.027,68 1,08

EuroStoxx50 3.164,13 0,10

Stoxx50 2.900,31 0,26

Dow-Jones 27.288,18 0,52

S&P-500-Index 3.315,57 1,05

Nasdaq-Comp. 10.963,64 1,71

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,39 -13

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem weiteren Stabilisierungsversuch rechnen Händler am deutschen Aktienmarkt für die Sitzung am Mittwoch. Der DAX kann aktuell die nachbörslichen Gewinne vom Dienstag verteidigen, er dürfte ein gutes halbes Prozent auf gut 12.660 Punkte zulegen. Während die Vorlagen aus den USA positiv ankommen, bewegen sich die Indizes in Asien überwiegend in engen Grenzen um die Schlusskurse vom Vortag. "Die Belastungsfaktoren bleiben hoch", sagt ein Marktteilnehmer. Er verweist auf die neuen Maßnahmen gegen die Pandemie, die stockenden Brexit-Verhandlungen, die Unsicherheit vor den US-Präsidentschaftswahlen und die immer schärferen Töne im Streit zwischen den USA und China. Impulse könnten von neuen Einkaufsmanagerindizes ausgehen. Daneben steht der GfK-Konsumklima-Index im Blick.

Rückblick: Fester - Kursgewinne verzeichneten vor allem Aktien von Unternehmen, die von neuen schärferen Anti-Corona-Maßnahmen in vielen Ländern profitieren. Umgekehrt gaben bei den Krisenverlierern Lufthansa 4,4, Air France KLM 4,3 und Airbus 2,4 Prozent ab. Der Subindex der Versicherer gab um 1,6 Prozent nach, weil in Großbritannien der Versicherungsmarkt stärker reguliert werden soll. Dass laut Medienberichten Mediaset die Beteiligung an Prosieben ausbauen möchte, trieb den Prosieben-Kurs um 5 Prozent nach oben. Mediaset gewannen 3,3 Prozent. In London ging es für Kingfisher um 10 Prozent nach oben. Der auf Baumärkte spezialisierte Einzelhändler hatte beim Gewinn und beim Cashflow im ersten Halbjahr positiv überrascht. Kone stiegen um 2,6 Prozent nach der Anhebung des Ausblicks. Adyen zogen um 3,5 Prozent an und markierten neue Rekordstände. Der Zahlungsabwickler hatte eine Partnerschaft mit der US-Gesellschaft Agilysys abgeschlossen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Grenke erholten sich um 7,2 Prozent. Der Leasinganbieter hatte bereits am Montag mitgeteilt, er lasse das in der Kritik stehende Franchise-System unabhängig prüfen. Am Montag hatte der Kurs nochmals um 7,2 Prozent nachgegeben. United Internet und 1&1 Drillisch, die am Vortag nach gesenkten Prognosen um je über 20 Prozent eingebrochen waren, erholten sich um 6,7 und 4,2 Prozent. Bei den Autozulieferern fielen Leoni auf neue Allzeittiefs. Der Kurs brach um 7,5 Prozent ein auf 5,10 Euro. Tui gaben 0,8 Prozent ab. Der Reisekonzern hat seine Kapazitäten angesichts der Corona-Krise weiter reduziert. Zugleich hat Tui sein Sparprogramm auf den Weg gebracht.

XETRA-NACHBÖRSE

Osram machten einen Sprung um über 10 Prozent, nachdem sich das Unternehmen mit seinem Mehrheitsaktionär AMS auf einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geeinigt hatte. Abwärts um fast 7 Prozent ging es dagegen mit Medigene. Das Biotechnologieunternehmen will Forschungsausgaben und Mitarbeiterzahl reduzieren, um die Mittelausgaben zu verringern. Adidas legten um rund 2 Prozent zu. Der Wettbewerber Nike hatte nach Börsenschluss in den USA Zahlen vorgelegt, die sehr gut ankamen

USA / WALL STREET

Freundlich - Im Fokus der Anleger stand US-Notenbankchef Jerome Powell. Er betonte einmal mehr die Notwendigkeit weiterer staatlicher Stützungsmaßnahmen. Schwächster Sektor waren die Banken, die im Schnitt 1,9 Prozent verloren. Bankenwerte hatten schon am Montag stark unter Druck gestanden wegen des Vorwurfs der Geldwäsche. Beobachter verwiesen aber auch auf die Konjunkturempfindlichkeit der Banken und das Niedrigzinsumfeld, das der Finanzbranche zu schaffen macht. Die Technologiewerte wurden von Amazon.com mit angeführt, die sich um 5,7 Prozent verbesserten. Bernstein hatte Amazon auf "Outperform" hochgestuft. Oracle verloren 0,3 Prozent, Walmart schlossen 0,9 Prozent höher, nachdem im Streit um die Videoplattform Tiktok US-Präsident Donald Trump wieder die Zügel anzog, nachdem am Vortag die Zeichen noch auf Entspannung gestanden hatten. Trump bekräftigte, dass er einer Einigung nur unter der Bedingung zustimmen werde, dass der Tiktok-Mutterkonzern Bytedance aus China die Kontrolle über das US-Geschäft vollständig abgebe. Tesla knickten um 5,6 Prozent ein. Unternehmens-Chef Elon Musk hatte die Erwartungen an den für Dienstag ausgerufenen "Battery Day" gedämpft.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 18:00 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1683 -0,20% 1,1707 1,1702 +4,2%

EUR/JPY 122,81 -0,03% 122,85 122,94 +0,7%

EUR/CHF 1,0762 -0,07% 1,0770 1,0766 -0,9%

EUR/GBP 0,9183 -0,09% 0,9191 0,9197 +8,5%

USD/JPY 105,11 +0,16% 104,94 105,06 -3,4%

GBP/USD 1,2723 -0,09% 1,2735 1,2723 -4,0%

USD/CNH 6,7962 +0,21% 6,7818 6,7843 -2,4%

Bitcoin

BTC/USD 10.481,51 -0,605 10.545,26 10.455,76 +45,4%

Der Dollar baute die deutlichen Vortagesgewinne aus. Er profitierte von seinem Ruf als sicherer Hafen angesichts zunehmender Meldungen über regionale Lockdowns wegen steigender Corona-Infektionszahlen quer über den Globus. Der Dollarindex zeigte sich 0,4 Prozent höher. Der Euro sank auf etwa 1,17 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,44 39,80 -0,9% -0,36 -30,6%

Brent/ICE 41,39 41,72 -0,8% -0,33 -32,9%

