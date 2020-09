Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Siemens bringt am Montag seine neue Energie-Tochtersparte an die Börse. Die Aktie von Siemens Energy wird zunächst einen Tag lang als 31. Titel mit einem Preis von null Euro in die Liste des Deutschen Aktienindex (Dax) aufgenommen. Nach elektronischem Handelsschluss wird die Aktie des Energieunternehmens wieder aus dem DAX genommen und das Gewicht der Siemens AG-Aktie entsprechend angepasst. Sitz von Siemens Energy soll künftig in Berlin sein. Der Münchner Industriekonzern hatte sein Energiegeschäft in das neu gegründete Unternehmen Siemens Energy ausgelagert. 55 Prozent der Anteile sollen an die Siemens-Aktionäre übergehen: Sie sollen für je zwei Siemens-Aktien in ihrem Depot automatisch eine Aktie der Siemens Energy AG erhalten. Ob sie diese halten oder weiterverkaufen wollen, bleibt ihnen überlassen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

09:15 DE/Siemens Energy AG, Erstnotiz an der Frankfurter

Wertpapierbörse

DIVIDENDENABSCHLAG

KPS AG 0,17 Euro

Nucletron Electronic 0,25 Euro

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

Keine Auktionen angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 12.630,00 0,72

S&P-500-Indikation 3.315,75 0,58

Nasdaq-100-Indikation 11.211,50 0,58

Nikkei-225 23.362,75 0,68

Schanghai-Composite 3.219,46 0,00

+/- Ticks

Bund -Future 174,60 -2

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 12.469,20 -1,09

DAX-Future 12.540,00 -0,56

XDAX 12.561,20 -0,55

MDAX 26.452,76 0,11

TecDAX 3.015,51 0,14

EuroStoxx50 3.137,06 -0,71

Stoxx50 2.882,03 -0,22

Dow-Jones 27.173,96 1,34

S&P-500-Index 3.298,46 1,60

Nasdaq-Comp. 10.913,56 2,26

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,62 +29

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer sehr festen Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer zum Wochenauftakt. Der DAX dürfte den Schlüssel-Widerstand bei 12.500 Punkten erneut überwinden. Der DAX-Future notiert bereits über 12.600 Punkten. Gestützt wird die Stimmung laut Händlern von den starken Vorlagen aus den USA und den überwiegend positiven asiatischen Börsen. Aus technischer Sicht bleibt die 12.500er Marke im Blick, nun wieder als Unterstützung. Diese Marke sollten Anleger auch weiterhin "im Auge behalten", sagt Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Die Marktteilnehmer seien wegen der Corona-Welle, der US-Politik und der Brexit-Verhandlungen nervös, und das schlage sich in der hohen Volatilität nieder.

Rückblick: Leichter - Viele Anleger waren vor dem nahenden Wochenende vorsichtig, weil sie wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen weitere Restriktionen befürchteten. Luftfahrtaktien wurden gemieden: Lufthansa verloren 3,3 Prozent, Air France-KLM 1,9 Prozent. Lagardere haussierten, nachdem der französische Milliardär Bernard Arnault eine direkte Beteiligung an dem Medienunternehmen aufgebaut hat und nun mehr als 5 Prozent des Aktienkapitals hält. Die Aktie schoss um 32,3 Prozent nach oben. Für Electrolux ging um 2,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen will nun doch eine Dividende für das vergangene Jahr zahlen - 7 schwedische Kronen je Aktie. William Hill sprangen 43,5 Prozent aufwärts. Stützend wirkte ein Bloomberg-Bericht, wonach Apollo Global Management mit dem Wettanbieter über eine mögliche Übernahme gesprochen haben soll. Im Streit um den Einstieg der Veolia Environnement beim Abfallentsorger Suez soll dem Engie-Board ein verbessertes Angebot unterbreitet werden. Suez gewannen 5,8 Prozent, Veolia 2,1 Prozent, während es für Engie 0,1 Prozent nach unten ging. Aviva stiegen um 0,3 Prozent. Der Versicherer soll Gespräche über den Verkauf des französischen Geschäfts an ein Konsortium von Allianz und Athora Holding Consortium führen. Allianz verloren 1,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Gegen den Trend legten Tui um 1,9 Prozent zu - hier stützte laut Händlern eine positive Sektorstudie von Barclays. Die Aktie des Rüstungsunternehmens Hensoldt hat bei ihrem Börsendebüt Abschläge hinnehmen müssen. Der Ausgabekurs lag bei 12 Euro, zum Handelsschluss wurde die Aktie mit 11,00 Euro gehandelt. Für Kloeckner ging es um 7,8 Prozent nach oben. Die Aktie wurde von mehreren Häusern zum Kauf empfohlen. Das Unternehmen hatte den Ausblick angehoben.

XETRA-NACHBÖRSE

Airbus fielen nachrichtenlos mit einem Plus von 1,8 Prozent auf, dies aber bei geringen Umsätzen, wie ein Händler sagte. Die Titel könnten von positiven Vorgaben der Boeing-Aktie profitiert haben, die in New York um 6,8 Prozent zugelegt hatte.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Unter den Anlegern setzte sich am Freitag die Hoffnung durch, dass sich Demokraten und Republikaner in den USA unter dem Druck der sich ausweitenden Corona-Pandemie vielleicht doch noch auf weitere Unterstützungsmaßnahmen für Bevölkerung und Wirtschaft einigen. Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist derweil im August schwächer gestiegen als erwartet, was aber die Stimmung nicht belastete. Costco Wholesale verloren 1,3 Prozent nach Vorlage guter Geschäftszahlen. Markteilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie im laufenden Jahr knapp 19 Prozent zugelegt hat. Das Biotechunternehmen Novavax hat in Großbritannien mit einer Phase-3-Studie zu einem Covid-19-Impfstoff begonnen. Ferner kündigte Novavax eine Zusammenarbeit mit Endo zur Produktion des Impfstoffs an. Die Novavax-Aktie rückte um 10,9 Prozent vor. Endo verbesserten sich um 8,4 Prozent. Stärkster Wert im Dow waren Boeing mit plus 6,8 Prozent. Das Unternehmen hatte einen Auftrag der US-Luftwaffe im Volumen von 2,24 Milliarden Dollar vermeldet. Apple stiegen um 3,8 Prozent, nachdem Morgan Stanley zum Einstieg in die Aktie geraten hatte. Der Technologiesektor war mit einem Plus von 3,6 Prozent größter Gewinner.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 19:17 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1633 +0,06% 1,1627 1,1622 +3,7%

EUR/JPY 122,53 -0,25% 122,84 122,76 +0,5%

EUR/CHF 1,0805 +0,06% 1,0799 1,0799 -0,5%

EUR/GBP 0,9108 -0,03% 0,9111 0,9145 +7,6%

USD/JPY 105,33 -0,31% 105,66 105,63 -3,2%

GBP/USD 1,2773 +0,09% 1,2761 1,2709 -3,6%

USD/CNH 6,8305 +0,00% 6,8304 6,8328 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 10.894,76 1,642 10.718,76 10.660,51 +51,1%

Am Devisenmarkt war der Dollar mit den andauernden Unsicherheiten als sicherer Währungshafen weiter gefragt. Der Dollarindex gewann 0,3 Prozent. Auf dem Euro lastete die Angst vor Lockdowns aufgrund der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen. Die Gemeinschaftswährung notierte bei etwa 1,1630 Dollar gegenüber 1,1672 am Freitagmorgen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,93 40,25 -0,8% -0,32 -29,8%

Brent/ICE 41,64 41,92 -0,7% -0,28 -32,5%

Die Ölpreise traten auf der Stelle. Auf der einen Seite lasteten Sorgen um die Weltwirtschaft und der feste Dollar auf den Preisen, auf der anderen Seite kam Unterstützung von der Erholung der Aktienmärkte. Der Preis für das Barrel der Sorte WTI ermäßigte sich um 0,1 Prozent auf 40,25 Dollar, Brent verlor 2 Cent auf 41,92 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.860,83 1.861,77 -0,1% -0,94 +22,6%

Silber (Spot) 22,87 22,90 -0,1% -0,03 +28,1%

Platin (Spot) 855,00 853,05 +0,2% +1,95 -11,4%

Auch auf den Goldpreis drückte unverändert der starke Dollar. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,3 Prozent auf 1.863 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

Die Zahl der weltweit verzeichneten Todesopfer der Corona-Pandemie hat die symbolische Schwelle von insgesamt einer Million Fällen überschritten. Das geht aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP aus der Nacht zum Montag hervor, die auf Angaben der Behörden beruht. Demnach gab es um 00.30 Uhr MESZ genau 1.000.009 Todesfälle. Die Zahl der erfassten Infektionsfälle lag zu diesem Zeitpunkt bei 33.018.877.

Deutschland

Die Bundesregierung hat am Freitagabend ganz Tschechien, Luxemburg und das österreichische Bundesland Tirol wegen hoher Infektionszahlen zu Corona-Risikogebieten erklärt. Die Einstufung bedeutet, dass Rückkehrer bei der Einreise nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorlegen oder sich zwei Wochen lang in häusliche Quarantäne begeben müssen.

Berlin

Die Menschen in Berlin müssen sich womöglich schon bald wieder auf Kontaktbeschränkungen einstellen. Details dazu werde der Senat am Dienstag erörtern, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Freitag dem Sender RBB nach einem Treffen mit Bezirksvertretern.

Frankreich

In Frankreich haben sich binnen 24 Stunden mehr als 14.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Seit Freitagabend seien 14.412 neue Infektionsfälle registriert worden, teilten die französische Gesundheitsbehörde am Samstagabend mit. Das waren deutlich weniger als an den beiden Vortagen, als mit jeweils mehr als 16.000 Neuinfektionen neue Tagesrekorde verzeichnet worden waren.

Schweiz

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 28, 2020 01:30 ET (05:30 GMT)