Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Das chinesische Exportwachstum hat im September weiter angezogen und damit den vierten Monat in Folge, da die Auslandsnachfrage weiter zunahm. Die Ausfuhren stiegen um 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nachdem sie im August um 9,5 Prozent zugelegt hatten, wie die chinesische Zollbehörde mitteilte. Ökonomen hatten in einem Konsens des Wall Street Journal mit einem Anstieg um 9,6 Prozent gerechnet. Die Importe legten im September kräftig um 13,2 Prozent zu, nachdem sie im Vormonat noch um 2,1 Prozent gesunken waren. Die Volkswirte hatten nur einen geringen Zuwachs um 0,54 Prozent prognostiziert. Der Handelsbilanzüberschuss schrumpfte im vergangenen Monat auf 37,0 Milliarden US-Dollar von 58,9 Milliarden Dollar im August. Hier hatte die Prognose auf 58,4 Milliarden Dollar gelautet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Weitere Termine:

07:35 DE/Hypoport SE, Ergebnis 3Q

12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q

12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/QSC AG, Umsatz 3Q

DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 3Q

DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 3Q

DE/Nordex SE, Auftragseingang 3Q

DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Verbraucherpreise September (endgültig)

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj

vorläufig: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/ 0,0% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/-0,4% gg Vj

vorläufig: -0,4% gg Vm/-0,4% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/-0,1% gg Vj

- GB

08:00 Arbeitsmarktdaten September

Arbeitslosengeldbezieher

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +73.700 Personen

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,4%

zuvor: 4,1%

- DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober

PROGNOSE: +74,0 Punkte

zuvor: +77,4 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -60,0 Punkte

zuvor: -66,2 Punkte

- US

14:30 Verbraucherpreise September

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,8% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:00 NL/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2027

im Volumen von 1,5 Mrd bis 2,5 Mrd EUR

11:00 IT/Aktion neuer 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2024

im Volumen von 3,25 Mrd bis 3,75 Mrd EUR

Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2027

im Volumen von 1,75 Mrd bis 2,25 Mrd EUR

Auktion 2,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2050

im Volumen von 1,0 Mrd bis 1,5 Mrd EUR

11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen (Gilt) mit Laufzeit Januar 2026

12:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen (Gilt) mit Laufzeit Juli 2057

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 13.142,50 -0,02

S&P-500-Indikation 3.537,75 -0,10

Nasdaq-100-Indikation 12.114,00 0,10

Nikkei-225 23.596,69 0,16

Schanghai-Composite 3.348,71 -0,29

+/- Ticks

Bund -Future 174,81 -2

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 13.138,41 0,67

DAX-Future 13.145,00 0,71

XDAX 13.160,57 0,70

MDAX 28.158,28 0,55

TecDAX 3.213,26 1,24

EuroStoxx50 3.298,12 0,76

Stoxx50 2.974,07 0,69

Dow-Jones 28.837,52 0,88

S&P-500-Index 3.534,22 1,64

Nasdaq-Comp. 11.876,26 2,56

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,83% +14

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem freundlichen Start an Europas Börsen rechnen Händler am Dienstag. Sollte der ZEW-Index nicht patzen, dürften die Hoffnungen auf eine starke Erholung der globalen Konjunktur weitergehen. Der DAX dürfte sich weiter von der 13.100er-Marke nach oben absetzen und den 13.200er-Bereich anpeilen. Vor allem die Daten zur Handelsbilanz aus China werden sehr positiv gelesen. Hier sprangen die Importe um über 13 Prozent an, während Analysten nur mit einem kleinen Plus im Bereich von einem halben Prozent gerechnet hatten. Dazu gesellen sich Hoffnungen in den USA auf einen klaren Wahlausgang bei der Präsidentenwahl. Analysten hatten immer wieder betont, dass ein knapper Wahlausgang das größte Problem werden könnte, da er zu wochenlanger Entscheidungsunfähigkeit der US-Administration führen könnte. Nun stellen sich Marktteilnehmer aber immer mehr auf eine Ablösung von Präsident Trump ein. Ein Wahlsieg der Demokraten werde nun von den Börsen - anders als früher - als bullisher Kurstreiber betrachtet, merkten die Analysten von Bank of America dazu an.

Rückblick: "Der Markt blickt optimistisch in die Berichtssaison zum dritten Quartal", sagte ein Händler. Diese startet am Dienstag in den USA mit den Berichten der Großbanken JP Morgan und Citigroup. Tendenziell sei mit positiven Überraschungen bei den Quartalsbilanzen zu rechnen, besonders bei den Ausblicken, heißt es. Auch wenn die Marke in Deutschland wenig bekannt ist, hat der polnische Onlinehändler Allegro an der Börse seine Fans. Wie viele seiner Wettbewerber hat auch Allegro in den vergangenen Monaten auf Grund der Corona-Pandemie einen kräftigen Boom erlebt. Der Aktienkurs stieg an der Warschauer Börse gegenüber dem Ausgabepreis auf 70 Zloty und damit um 51 Prozent. Die Telekom-Branche stand zum Start in die Woche im Fokus, der Stoxx-Branchenindex stieg um 0,6 Prozent. Positiv für den Telekomsektor werteten Händler Berichte über ein Kaufinteresse von Private Equity an der holländischen KPN (plus 6,8 Prozent). Orange stiegen um 1,4 Prozent und BT Group um 1 Prozent. Auf der Verliererseite stand einmal mehr der Index der Reise- und Freizeit-Aktien mit einem Abschlag von 0,6 Prozent, hier belasteten erneut die steigenden Covid-19-Zahlen die Stimmung.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Im SDAX gewannen Stabilus nach ersten Zahlen zum dritten Quartal 4,5 Prozent. Für die Analysten von Hauck & Aufhäuser fällt bei dem Automobilzulieferer die Erholung der Nachfrage inzwischen deutlicher aus. Als entscheidender Wachstumstreiber dürfte sich die stark gestiegene SUV-Nachfrage in China erwiesen haben, so die Analysten. Im DAX gaben Bayer um 0,8 Prozent und BASF um 0,6 Prozent nach. Die beiden Konzerne drängen darauf, das umstrittene Unkrautbekämpfungsmittel Dicamba weiter in den USA verkaufen zu dürfen, nachdem ein US-Bundesgericht im Juni dessen Einsatz auf Soja- und Baumwollfeldern in den USA blockiert hat. Für Carl Zeiss Meditec ging es um 4,3 Prozent auf 120,80 Euro nach oben, nachdem die Analysten von Mainfirst dem Unternehmen deutlich verbesserte Geschäftstrends seit dem dritten Quartal attestierten und das Kursziel auf 145 Euro anhoben.

XETRA-NACHBÖRSE

Einzig die Titel von Teamviewer haben sich etwas auffällig gezeigt, sie wurden 1 Prozent über Xetra-Schluss gestellt. Die Commerzbank habe die Aktie am Abend auf "Buy" hochgestuft", sagte ein Marktteilnehmer.

USA / WALL STREET

Je näher die US-Präsidentschaftswahlen rücken, desto klarer scheint der Umfragevorsprung von Herausforderer Joe Biden gegenüber Amtsinhaber Donald Trump zu werden. Damit schien die Sorge vor einem knappen Ergebnis mit anschließenden politischen Turbulenzen gebannt. Anleger schienen zudem ihren Frieden mit Biden gemacht zu haben, auch wenn dieser Steuererhöhungen angekündigt hatte. Doch könnten die Demokraten nach einem Wahlsieg Bidens ein großes Konjunkturpaket auf den Weg bringen, sollten die Demokraten auch die Mehrheit im Senat erobern. Anleger setzten zudem auf einen positiven Verlauf der Berichtsperiode. Der Technologieindex im S&P-500 legte um 5,3 Prozent zu. Gestützt wurden Technologiewerte von den internationalen Verhandlungen über die Einführung einer Digitalsteuer. Denn diese kommen langsamer voran als geplant. Apple hat im Streit mit Epic Games vor Gericht einen Erfolg eingefahren. Zum anderen will Apple am Dienstag ihre neue iPhone-Reihe präsentieren. Darüber hinaus hatte die RBC das Kursziel angehoben. Die Aktie gewann 6,4 Prozent. Auch andere Technologieschwergewichte wie Amazon (+4,8 Prozent), Facebook (+4,3 Prozent) oder Alphabet (+3,6 Prozent) lagen deutlich vorn. Nach einer Empfehlung der Dt. Bank stiegen Twitter um 5,1 Prozent und damit den höchsten Stand seit April 2015. Boeing hinkten dem Gesamtmarkt hinterher. Auf einer Branchenkonferenz hatte sich herausgestellt, dass Boeings Angebot zur Lieferung von Maschinen des Typs 737 Max nicht mit den Offerten des Gebrauchtmarktes mithalten kann. Wegen des Kolumbus-Tages ruhte der Rentenhandel.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1802 -0,11% 1,1815 1,1809 +5,2%

EUR/JPY 124,37 -0,05% 124,43 124,32 +2,0%

EUR/CHF 1,0733 -0,08% 1,0742 1,0739 -1,1%

EUR/GBP 0,9043 +0,00% 0,9042 0,9031 +6,9%

USD/JPY 105,37 +0,05% 105,32 105,27 -3,1%

GBP/USD 1,3051 -0,10% 1,3064 1,3076 -1,5%

USD/CNH 6,7421 -0,04% 6,7450 6,7445 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 11.478,51 -1,795 11.688,26 11.491,54 +59,2%

