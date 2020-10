Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Mit drastischen Maßnahmen bis Ende November will die Bundesregierung einem Bericht zufolge versuchen, die Corona-Pandemie in Deutschland einzudämmen. Wie die Funke Mediengruppe unter Berufung auf einen Entwurf für die Beschlussvorlage der Telefonkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch berichtet, soll die Bevölkerung angehalten werden, vom 4. November bis Ende November die Kontakte zu anderen Menschen "auf ein absolutes Minimum zu beschränken". Ausgenommen seien Angehörige des eigenen Hausstandes. So soll ab Mittwoch nächster Woche der Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet sein. Dies gelte verbindlich, Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen würden entsprechend sanktioniert. Schulen und Kindergärten sollen von den Einschränkungen verschont bleiben. Alle Bürger sollen hingegen aufgefordert werden, generell auf private Reisen und Besuche - auch von Verwandten - zu verzichten. Gastronomiebetriebe sowie Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen würden geschlossen. Davon ausgenommen sei - wie bereits während der ersten Corona-Welle im Frühjahr - die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. In zwei Wochen wollen Merkel und die Ministerpräsidenten erneut beraten, um die durch die Maßnahmen erreichten Ziele zu beurteilen und notwendige Anpassungen vorzunehmen. Ob die Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt am Mittwoch eins zu eins bei dem Krisengipfel übernommen wird, ist noch offen. Einzelne Länder haben angekündigt, dass sie etwa im Bereich der Gastronomie Komplettschließungen für falsch hielten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

BEIERSDORF (8:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, organisches Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19

Umsatz Konzern 1.782 -6% 6 1.888

Umsatz Consumer 1.453 -5% 4 1.537

Umsatz Tesa 332 -5% 4 351

Organisches Wachstum -4,2 -- 5 4,4

Organisches Wachstum Comsumer -6,6 -- 2 4,6

Organisches Wachstum Tesa -2,5 -- 4 -1,0

DELIVERY HERO (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19

Bestellungen 344 +90% 15 181

Umsatz 757 +94% 15 391

DEUTSCHE BÖRSE (19:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19

Nettoerlöse 719 -2% 13 734

Operative Kosten bereinigt 295 +8% 12 274

EBITDA bereinigt 425 -8% 12 462

EBITDA 409 -2% 8 416

Ergebnis nach Steuern 250 -2% 3 255

Ergebnis je Aktie 1,28 -5% 10 1,35

PUMA (8:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19

Umsatz 1.551 +5% 13 1.478

EBIT 173 +7% 12 162

Ergebnis nach Steuern/Dritten 112 +11% 8 101

Ergebnis je Aktie 0,71 +6% 6 0,67

Weitere Termine:

07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1H

07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Umsatz 3Q

07:30 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q

08:00 NL/Heineken NV, Zwischenbericht 3Q

11:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q

11:20 US/General Electric Co, Ergebnis 3Q

12:30 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q

12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q

13:00 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 3Q

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 3Q

18:00 NL/Adyen NV, Zwischenbericht 3Q

21:05 US/Visa Inc, Ergebnis 4Q

21:11 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q

21:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q

Nach Börsenschluss:

- US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Import-/Exportpreise September

Importpreise

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-4,7% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/-4,0% gg Vj

- FR

08:45 Verbrauchervertrauen Oktober

PROGNOSE: 94

zuvor: 95

- US

15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 NO/Auktion 1,375-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030

im Volumen von 2 Mrd NOK

11:00 GB/Auktion 0,375-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030

im Volumen von 2,5 Mrd GBP

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2035

im Volumen von 2 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/- %

DAX-Future 11.926,00 -0,02

S&P-500-Indikation 3.375,50 -0,04

Nasdaq-100-Indikation 11.567,50 0,03

Nikkei-225 23.418,51 -0,29

Schanghai-Composite 3.273,93 0,60

+/- Ticks

Bund -Future 176,02 -2

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 12.063,57 -0,93

DAX-Future 11.943,00 -2,05

XDAX 11.954,54 -2,05

MDAX 26.604,78 -0,37

TecDAX 2.914,46 -0,20

EuroStoxx50 3.070,60 -1,12

Stoxx50 2.787,76 -0,90

Dow-Jones 27.463,19 -0,80

S&P-500-Index 3.390,68 -0,30

Nasdaq-Comp. 11.431,35 0,64

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,03 +61

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die befürchteten Lockdowns in den europäischen Kernstaaten Deutschland und Frankreich dürften die Eurozone am Mittwoch erst einmal zum Underperformer machen. Die relativ stabilen asiatischen Märkte dürften zunächst nicht stützen. "Zwar dürften die Lockdowns weniger hart ausfallen als im Frühjahr", sagt ein Marktteilnehmer. "Bevor Klarheit über die Beschlüsse herrscht, bleibt der europäische Markt aber anfällig für weitere Abschläge", sagt er. Die Risiko-Aversion sei in Europa wieder einmal besonders hoch, das zeige sich auch am festeren Dollar. Der DAX werde die 12.000er Marke nicht mehr verteidigen können. Zwar liegt die Hoffnung nun auch bereits auf der EZB, die am Donnerstag tagt. "Auch die EZB kann die Corona-Zahlen nicht einfach wegkaufen", so ein Geldmarkt-Händler bereits am Dienstag. Die EZB werde vermutlich bis zur übernächsten Sitzung im Dezember genau überlegen, ob es noch Instrumente gebe, die in dieser Situation noch wirkten.

Rückblick: Zwischenzeitlich steigende Kurse wurden wegen der zunehmenden Risiko-Aversion zum Ausstieg genutzt. Die Anleger befürchteten neue Lockdowns und damit verbunden Schäden für die Wirtschaftsentwicklung. Der Branchenindex der Banken gab um 1,7 Prozent nach. Die Drittquartalszahlen von HSBC (plus 3,4 Prozent) waren besser als erwartet ausgefallen. Positiv wurden im frühen Handel auch die Geschäftszahlen von Banco Santander aufgenommen, für die Aktie ging es schließlich aber um 1,5 Prozent nach unten. Prosus gewannen 2,9 Prozent. Stützend wirkte ein sich abzeichnender positiver Börsengang für die Tencent-Tochter Ant. Prosus hält eine große Beteiligung an Tencent. Capgemini gewannen 2,1 Prozent. Der Rückgang des organischen Umsatzwachstums war geringer ausgefallen als befürchtet. Novartis hatte ihre Jahresprognose für das operative Kernergebnis angehoben. Die Aktie notierte trotzdem fast 3 Prozent schwächer.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - SAP weitere 0,6 Prozent nach. Die Unternehmensführung hatte den Kurseinbruch vom Montag zum Kauf genutzt. Gewinner Nummer eins im DAX waren Delivery Hero. Sie stiegen um 3,4 Prozent. Marktteilnehmer setzten darauf, dass der Quartalsbericht am Mittwoch weitere Schritte hin zur Profitabilität zeigen wird. Merck gewannen 3,3 Prozent, nachdem die Citigroup das Kursziel erhöht hatte. RWE schlossen gegen die Tendenz ebenfalls fest. Die Verliererseite wurde von MTU mit einem Minus von 3,5 Prozent angeführt. Auch VW, Infineon, Heidelbergcement, Conti und BMW verloren mit Abschlägen von 2,5 bis 3 Prozent deutlich an Boden. Schaeffler gaben 3,8 Prozent ab. Das Unternehmen hatte im dritten Quartal erneut weniger Umsatz als im Vorjahreszeitraum verbucht. Rational gewannen 0,6 Prozent. Die Quartalszahlen waren über den Schätzungen ausgefallen.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Fokus des nachbörslichen Geschäfts standen Unternehmen, die ihre Prognosen angepasst haben. So wird Cancom vorsichtiger für das Gesamtjahr. Die Aktie verlor 1,4 Pozent. Dagegen hat Morphosys nach einer Bewertung des Finanzergebnisses die Jahresprognose für 2020 angehoben. Die Aktie verteuerte sich um 5,6 Prozent. Qiagen reagierten dagegen nur minimal auf die Anhebung des Ausblicks. Die Titel legten um 0,3 Prozent zu

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 28, 2020 02:39 ET (06:39 GMT)